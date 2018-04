Život s hercem je výhoda, říká Lucie Benešová

vizitka Lucie Benešová (36) se narodila v Praze. Vystudovala konzervatoř v Praze.

Hrála například ve filmech Vekslák, Staré zlaté časy, Sametoví vrazi, Ro(c)k podvraťáků, Bobule a v seriálu On je žena, Ošklivka Katka, Horákovi.

Nyní ji můžete vidět v seriálu Ulice, kde hraje bohatou bezdětnou vdovu Lucii Wolfovou. Spolu s manželem vystupují v představení Kabelky, s nímž jezdí po republice. Věnuje se dabingu.

S hercem Filipem Blažkem má syna Luciána (13), s manželem, hercem Tomášem Matonohou Štěpána (5). V pěstounské péči spolu mají dceru Sáru (11).

"Oba dva problematice rozumíme, stačí něco naťuknout a Tomáš hned ví. Naše rozhovory se dost často točí okolo práce, víme, co je kdy třeba," přiznává Lucie Benešová.

"Díky tomu ani jednomu z nás nevadí, když musíme odjet na několik dnů pryč. Myslím, že zvlášť někteří muži by s tím měli problém, můj manžel je rád, že pracuju. A to se mi na něm líbí," říká Lucie, která sama občas váhá, zda určitou nabídku přijmout.

Bylo tomu tak i v případě seriálu Horákovi. Nabídka přišla pár měsíců po narození druhého syna. "Když jsem ji dostala, váhala jsem a čekala, že mi Tomáš řekne, že jsem se zbláznila. On mě naopak podpořil, ať do toho jdu. Vůbec ne kvůli penězům, abych vydělávala, ale chápal to jako pracovní šanci. Jemu by udělalo radost, kdybych přišla a řekla, že kvůli filmu odjíždím na měsíc pryč. Začal by okamžitě vymýšlet, co a jak doma zařídíme, kdo pohlídá děti. Tohle se vám u chlapa hned tak nestane," pochvaluje si Tomáše Matonohu, s nímž vychovává dva syny a třetím rokem také jedenáctiletou holčičku Sáru, kterou mají v pěstounské péči.

"Paradoxně mě pěstounství napadlo v době, kdy jsem měla nejvíc práce. Štěpánkovi bylo deset měsíců, já kvůli natáčení seriálu Horákovi nebyla téměř doma, po týdnu se u nás střídala jedna babička s druhou. A tehdy jsem se ptala sama sebe, jestli to, jak žiju, je to pravé, na co jsem se celý život těšila, že když už mám vlastně všechno, co jsem si vysnila, jestli bych neměla jít trochu jinou cestou a někomu pomoct," vzpomíná.

S manželem vyrazili do dětského domova a krátce nato se rozhodli, že si jedno z dětí vezmou domů. Co ji na pěstounství snad nejvíc překvapilo? "Pro mě bylo až neuvěřitelné zjištění, když jsem šla k nám na radnici v Praze 7 zažádat o pěstounské příspěvky, paní mi řekla, že vůbec neví, co to všechno obnáší, co musím vyplnit. Za patnáct let práce v úřadu jsem byla první, kdo za ní s něčím takovým přišel," říká Lucie Benešová.