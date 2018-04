Jak žijí manželky makléřů: vizáž modelek, drogy a bonusy za úspěch dětí

Wednesday Martinová je socioložka a novinářka, která se s manželem přestěhovala na Upper East Side, kde bydlí nejbohatší Newyorčané. A podle jejích zkušeností se obyvatelé této části města nepodobají nikomu jinému, s kým se dosud setkala. I mateřská role se tu prožívá daleko intenzivněji, než v jiných prostředích.

„Je to nejvíc fascinující, odcizující a oddělený svět, s jakým jsem se kdy setkala,“ řekla Martinová listu New York Post. K pochopení tohoto světa se snažila aplikovat své znalosti ze studia antropologie. Nejvíc překvapení ji asi nachystala oddělenost mužských a ženských světů, přehnaná soutěživost, obrovský tlak, užívání alkoholu a dalších drog stejně jako neustálé soustředění se na děti.

Profesionální manželky

Ve světě manželek velkých hráčů je spousta inteligentních a vysokoškolsky vzdělaných žen, málokterá ale chodí do práce - je to otázka sociální prestiže. Veškeré dny manželkám z Upper East Side zabírá přehnaná péče o děti a sebe samé, protože i od nich očekávají jejich manželé jen ty nejlepší výsledky.

Děti jsou středobodem vesmíru žen, protože manželé se doma vyskytují jen sporadicky. Podle Martinové se od matek vyžaduje, aby potomky rozvíjely ve všech možných směrech a že myslely doslova a do písmene na všechno.

Na Upper East Side se prý dokonce i těhotenství plánuje podle toho, kdy je to nevhodnější pro budoucí školní prospěch. Není proto výjimkou potkávat ženy ve stejných stupních těhotenství, všechny totiž chtějí poskytnout dítěti „náskok“ do školy díky narozeninám v říjnu nebo listopadu (říká se tomu redshirting).



A to je teprve začátek. Od matek se očekává, že s dítětem budou od narození chodit na nejrůznější cvičení, hudební kroužky a vzdělávací programy. Ty zvýší šanci, že dítě bude přijato do té „správné“ školky, která mu dá největší šanci na budoucí přijetí na tu správnou univerzitu. Školné se v takových soukromých mateřinkách pohybovalo v roce 2004 od 25 tisíc do 35 tisíc dolarů ročně (v přepočtu 625 000 až 875 tisíc korun). I přes tyto neuvěřitelné sumy je o školky obrovský zájem a ředitelky proto musí z dětí vybírat. Dělají to tak, že je pozorují při hře s ostatními dětmi.



Učitel na hraní

Aby matky zajistily svým dětem přijetí, najímají pro ně soukromé lektory, kteří si za přibližně 4000 korun za hodinu s dítětem hrají. Většina dětí se totiž málokdy dostane k volnému hraní doma nebo s kamarády, matky je ve jménu rozvoje po všech stránkách vozí z jednoho kroužku na druhý, nebo jim rovnou najímají soukromé učitele. Wednesday Martinová nazvala chování místních žen intenzivním mateřstvím.

„Intenzivní mateřství káže, že pokud má žena tak velké množství peněz a dalších prostředků, tak prostě nemůže dítě poslat hrát si na zahradu. Musí mu najmout ergoterapeuta - i když nemá žádné vývojové problémy,“ popisuje život v newyorském luxusu.

Kromě toho si matky najímají speciální učitele třeba na nácvik jízdy na kole nebo na zlepšení stravování vybíravých jedlíků. Ženy se zapisují třeba i na kurzy zaměřené na to, jak konkrétně a nejlépe pomoci s domácími úkoly - v podstatě zároveň se svými dětmi probírají tu samou látku.

Tlak a soutěživost mezi ženami je podle Wednesday Martinové podobná, jako mezi jejich manžely. Manželky dokonce mohou po vzoru korporátních zaměstnanců dostat ročně vyplacenu finanční odměnu v závislosti na tom, jak si vedou děti ve škole a mimoškolních aktivitách.



Jak zapadnout

Pro ni samotnou bylo zpočátku téměř nemožné se skamarádit s nějakou sousedkou. Její návrhy, aby si děti hrály společně, ženy okatě ignorovaly. Blíže se dostala, až když začala fungovat stejně jako ony: oblékat oblečení od návrhářů v konzervativních střizích, chodit na hodiny pilates do trendy fitka, zesvětlila si vlasy a ztmavila odstín make-upu a nakonec umluvila manžela k nákupu originální luxusní kabelky.

Kabelka z hovězí kůže, Hermes

„Ty arogantní ženy, které mě odstrkovaly a ignorovaly, ve mě zažehly touhu po nádherné a drahé kabelce. Doufala jsem, že by mě před nimi jako amulet dokázala ochránit,“ popisuje v terminologii antropologie své setkání s kmenem newyorských matek (cena originální birkinky od Hermesu se pohybuje od čtvrt milionu korun do 3 750 000 korun).



Dosáhnout jejich úrovně perfektního vzhledu ovšem není jen o šatníku a luxusní kabelce - mnohé matky si najímají stylisty a vizážisty na běžné školní dny, u kadeřníka a manikérky jsou jako doma a každé tři měsíce chodí na „preventivní“ injekce botoxu. O hodinách strávených ve fitku ani nemluvě, tady si žádná matka nemůže dovolit nechat si těhotenská kila navíc.



Alkohol, drogy a úzkosti

Nakonec se Martinové přeci jen podařilo aspoň trochu zapadnout a byla se svým synem pozvána na hraní. Podobné schůzky podle ní rodiny používají ke zlepšení svého statutu. Nestačila se pak divit, že se někdy i v 11 hodin dopoledne rozlévalo víno. Ženy z Upper East Side totiž čelí obrovskému tlaku na úspěch a následkem toho mnoho z nich trpí úzkostmi, které zahání alkoholem a drogami.



„Ženy, co jsem poznala, je braly uprostřed noci, když je vzbudil intenzivní buchot srdce kvůli starostem o školy, peníze nebo manželovu nevěru,“ popisuje Martinová. Jako jedno z nejnavštěvovanějších míst popsala schůzky anonymních alkoholiků, které se odehrávají v kostele vměstnaném mezi obchody Prada a Ralph Lauren. Bylo to jedno z mála chvil, kdy ženy otevřeně hovořily o svých problémech. Na Upper East Side je totiž zachování obrazu perfektní rodiny alfou a omegou života žen - slabost se stejně jako na burze nepromíjí.



Nakonec se Wednesday Martinová s rodinou odstěhovala do jiné části města, když tam byl syn přijat na základní školu. A i přes některé negativní zážitky popsané v knize Primates of Park Avenue připouští, že jí krásné a luxusní prostředí Upper East Side a jeho perfektně vypadající obyvatelky chybí.