Zima je vám dlouhá? Dělejte si radost, radí psycholog

Opravdu nechodí do vašich ordinací více lidí, nemá zima na psychiku lidí vliv?

My Češi si spíš na počasí vesele zanadáváme a život jde dál, bylo tomu tak vždycky. Do ordinací nechodí kvůli počasí víc lidí.

Takže je to mýtus, že dlouhá zima přináší více depresí?

V Česku existuje opravdu spíš tradice nadávat, je to jeden z našich základních postojů ke světu. A když už lidé přijdou kvůli počasí, netrpí depresí, ale spíše subdepresivními rozlady.

Co to je?

Není to deprese, je to taková mírnější varianta, někteří lékaři na to dávají lehčí antidepresiva, ale já si myslím, že to na to vůbec nefunguje.

Vy jste možná až příliš velký optimista...

V dnešním moderním světě je to tak, že po doktorech chodí víc lidí, ale mnohdy jim nic moc není. Farmaceutické firmy za tohoto stavu nabízejí antidepresivní léky, aby na nás vydělaly.

Co tedy radíte lidem, kteří už mají letošní zimy dost a mají pocit, že trpí depresí?

Já bych jim doporučil, aby si něčím udělali radost. Zašli si na výstavu, pustili si dobré CD, koupili si pěknou knížku nebo třeba si zašli s kamarády do hospody.

A jak prožíváte toto neradostné počasí vy?

Já jsem se nedávno vrátil po třech týdnech z Kalifornie.