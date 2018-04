Zeptaly jsme se mužů: Stydíte se na veřejnosti v plavkách?

Petr, 35 let, podnikatel, zadaný

Jsem trochu stydlín. Na veřejnosti preferuji bermudy, ale moje přítelkyně mi pořád nějak naznačovala, že to není ono, až jsem pochopil při listování v magazínu pro ženy, jak asi vypadá správný muž v bermudách. Od té doby chodím cvičit, cítím se lépe a moje přítelkyně se mnou vydrží na pláži i celé odpoledne.

Ludvík, 25 let, student, zadaný

Dřív jsem byl moc vyzáblý a styděl jsem se za to. Plavky na mně plandaly a já si připadal vedle svých kamarádů s hrudníkem nějak nepatřičně a jako nevyzrálý mladíček. No a teď jsem zase přibral, ale nějak moc, to si zase připadám jako nějaký fotr, co zatahuje břicho, než dojde z pláže do moře.

Michal, 31 let, zadaný

Mám 120 kilogramů na 190 centimetrů a mým plavkám to nevadí! Já ženy v plavkách nehodnotím a mohu říct, že mě leckdy okouzlí ženy s ne zrovna ideální postavou mnohem víc než vyumělkované "pipiny".

Lukáš, 29 let, provozní restaurace, svobodný

Je mi úplně jedno, jak vypadám v plavkách. Myslím si totiž, že docela dobře, a u toho zůstanu. Důležitý pro mě je, že jsem v těch plavkách na dovolený a že nemusím nic dělat. Kdybych se měl starat ještě o to, jak vypadám, ubralo by mi to ten skvělej pocit, že je všechno dokonale nádherný. Raději se proto podívám, jak vypadají ženy kolem mě v bikinách a je mi ještě líp.

Radek, 46 let, podnikatel, zadaný

Nestydím se, protože když si vzpomenu na celulitidu a hrozný melír mojí bývalé manželky, cítím, že to, jak vypadám, je zcela v pořádku.

Miloš, 31 let, státní zaměstnanec, ženatý

No copak v plavkách, ale bez plavek! Pamatuju si na rok 85, německá nuda pláž, bylo mi šest. Dodnes mám před očima ten hrůzný pohled, který mě dostatečně poznamenal. Takže teď už chodím hrdě v plavkách a nestydím se, jsem rád, že jsem oblečený.

Filip, 38 let, podnikatel, ženatý

Když jsem byl malý, tak jsem byl tlustý, pak jsem byl rachitický a teď mám zase bříško z piva. Tak žiju v permanentním strachu, že se na mě nějaká žena na pláži nebo na plovárně podívá a pobaveně se zasměje, tak jsem si na zahradě raději postavil bazén. Kolem udělal vysoký plot, a když se jdu koupat, vyšlu manželku na nákupy.

Jan, 20 let, student, svobodný

U nás ve vsi je malý rybník, jako malí jsme se tam chodili koupat denně a to šly všecky zábrany stranou. Tak co bych se styděl! Jen ať se holky podívají na to moje tělo! Kudy chodím, tam mi svaly hrají do rytmu!

Luboš, 26 let, student, zadaný

Na plavání mám trenky jako Mitch z Pobřežní hlídky, jenže to neumím prodat, záda mám jak paragraf a ta moje taky blbě snáší, když se v tom někde producíruju bez její kontroly. Takže plavat chodím jen pod dozorem a to si žádný stydění ani neuvědomím, jen aby mi zas přítelkyně něco nevyčetla.

Hynek, 33 let, podnikatel, zadaný

Snažím se to neřešit, i když nezastírám, že třeba rande s mojí přítelkyní na plovárně pro mě bylo docela stresující. Myslím, že ženy nejsou jediné, kdo řeší, jak vypadají v plavkách. Ale prošel jsem a od té doby se už snažit nemusím. Ale tento přístup bych ženám nedoporučoval.

Honza, 34 let, novinář, svobodný

Je mi to úplně jedno. Dokonce se cítím lépe v plavkách ze střední školy, které jsou mi malé a přirození v nich vypadá přece jen o něco větší, což je výhoda, ale jinak mi v nich trochu tečou špeky.

Michal, 23 let, student, svobodný

My muži se nestydíme, je nám to většinou jedno. Druhá věc ale je cítit se v těch plavkách dobře. Takže před plavkovou sezonou se cvičí více a více, aby se člověk cítil i v těch plavkách super. A další věc: oholit? A co všechno oholit? Máme to prostě také složité, ale holky to asi řeší víc. I když po mé odpovědi to asi tak nevypadá:)

