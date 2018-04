Víme, proč ženy rády cvičí. Do fitka si chodí pro vzrušení a orgasmus

I bez sexuálních fantazií a stimulace pohlavních orgánů mohou ženy při sportu dosahovat orgasmu. Podle sexuologů to většinou souvisí s cvičením svalů pánevního dna, které vyústí až v orgastickou slast.

Zmíněného výzkumu se zúčastnilo 370 žen ve věku od 18 do 63 let - 124 těch, které při sportu jednou nebo vícekrát zažily orgasmus, a 246 sportovkyň, které při sportu pociťují sexuální vzrušení. Většina z nich je zadaných nebo v manželském svazku.

Jak uvedl magazín LiveScience.com, vědci pod vedením sexuoložky Debby Herbenickové zjistili, že 40 % z celého zkoumaného vzorku žen zažilo při sportu libé pocity nebo orgasmus více než jedenáctkrát ve svém životě.

Přitom ženy, u nichž sport vyvolává orgasmus, uvedly, že při cvičení neměly žádné sexuální fantazie ani nemyslely na někoho přitažlivého.

Posilování, jóga, šplh...

A jaké sporty ženy nejvíce vzrušují? Ve výzkumu 45 % účastnic uvedlo, že svůj první orgasmus prožily při posilování břicha, 19 % zažívá slast při jízdě na kole nebo spinningu, 9,3 % si spojuje sexuálně příjemné prožitky se šplhem na tyči nebo na laně, 7 % se vzpíráním a 7 % s během.

Další sporty, které ženy jmenovaly jako "spouštěče" orgasmu nebo libých pocitů, byly například jóga, plavání, aerobik, chůze a další.

Vědci si nejsou jisti, proč některé druhy cvičení vedou k orgasmu nebo sexuálnímu vzrušení žen. Každopádně ale svá zjištění vnímají jako další krok na cestě za prozkoumáním ženské sexuality.

"Je to jeden ze způsobů, jak se mohou ženy dozvědět více o tom, jak jejich tělo v tomto ohledu funguje," připouští šéfka výzkumu Debby Herbenicková, podle které tak může mít cvičení, které má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví a kondici, také potenciál zlepšit sexuální život žen.

Sex není jen otázka genitálií

"Setkala jsem se se ženami, které byly schopné prožívat zajímavé pocity například při šplhání po tyči nebo právě při józe," připouští sexuální koučka Julie Gaia Poupětová. "To se objevuje občas i na mých seminářích jógy, když používáme intenzivně pánevní dno."

Podle ní ve studii doktorka Herbenicková neuvádí nic nového. "V naší společnosti ještě stále převládá velmi mylný názor, že orgasmus je možné generovat pouze prostřednictvím stimulace genitálií a že to je něco, co patří výhradně do intimního světa lidí, do soukromí a do postele," říká sexuální koučka.

Dodává, že existuje bezpočet studií, které uvádějí, že tomu tak není a že je možné používat spoustu dalších oblastí vybavených senzitivními zakončeními uvnitř i vně těla člověka (například při dýchání, představování si atd.), při kterých vznikají příjemné, vzrušující a někdy až orgasmické pocity.

"Orgasmus z pohledu nervového systému není nic jiného než reflex, reakce mozku na to, že po nervových "drátech" běží příliš mnoho stimulace," dodává Julie Gaia Poupětová.

"Mozek ale můžete při hlubokém dýchání či zapínání různých svalových skupin společně s vnímáním toku energie a jeho vědomým či nevědomým zesilováním prostě "přežhavit" - dostat do orgasmického stavu - i jinak. Nejsou k tomu zapotřebí nezbytně nutně jen hmatová senzitivní zakončení v oblasti genitálií."