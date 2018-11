Život první dámy Zemanové: otec v uranovém lágru, její dceři hrozil únos

Jsou jako oheň a voda. Prezident Miloš Zeman si libuje v provokacích, ostrých vyjádřeních a někdy rovněž ve vulgárních slovech, jeho žena Ivana se naopak jakýmkoli mediálním výstupům až úzkostlivě vyhýbá. Ostatně už na základní škole prý patřila mezi tiché a nenápadné děti.



Ivana se narodila v dubnu 1962 na Vysočině. Její otec Pavel Bednarčík pocházel ze Slovenska a v roce 1949 – ještě jako student - byl v prvních komunistických procesech odsouzen za vlastizradu. Strávil tři roky v uranových dolech v Jáchymově. Po propuštění se přestěhoval na Vysočinu, kde se seznámil s tamní poštovní úřednicí Anastázií Plánkovou. Napřed se jim narodil syn Petr a poté dcera Ivana.

Když byly Ivaně tři roky, její otec zemřel. Nejspíš na následky ozáření z uranového lágru. Ivana vystudovala gymnázium a poté se hlásila na romanistiku na filozofické fakultě v Brně. Jako dcera politického vězně se na vysokou školu dostala až na několikátý pokus.

I tak fakultu nedokončila. Během sametové revoluce v listopadu 1989 jí začal imponovat jistý prognostik Miloš Zeman. Zrovna sháněl sekretářku, a tak se mu Ivana přihlásila. Pracovní vztah přerostl v milostný. Svatba Ivany a Miloše, které dělí dvaadvacet let, byla v roce 1993, na Nový rok 1994 se jim narodila dcera Kateřina.

V roce 2000, když byl Zeman premiérem, zažila rodina velmi kruté chvíle. Někdo jí totiž vyhrožoval, že malou Kateřinu unese. Paní Ivanu s dcerou pak několik měsíců nepřetržitě hlídala policejní ochranka. Když o tři roky později Zeman neúspěšně kandidoval na post prezidenta, stáhnul se do ústraní na Vysočině. Žena Ivana s dcerou Kateřinou zůstaly v Praze.

Prezidentem se Zeman stal až v roce 2013, v první přímé volbě hlavy státu. A rodina byla znovu pohromadě. Jako první dáma je Ivana hodně nenápadná, účastní se jen vybraných protokolárních akci, věnuje se charitě se zaměřením na děti a seniory, ale ani o tom veřejnost moc neví.

Kvůli tomu, že se drží v ústraní, ani lidé neznají její povahu. „Pokud bych měla vybrat jednu jedinou vlastnost, tak by to rozhodně byla její rozvážnost,“ říká Michaela Košťálová, autorka knihy Ivana Zemanová – Nechtěla být první dámou. „Není člověk, který by na sebe chtěl strhávat pozornost. Není jí to příjemné.“

Na celý životní příběh Ivany Zemanové se můžete podívat ve videu.