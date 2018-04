Ženy nejsou něžnější pohlaví. Jsou to násilnice

Celá třetina dotázaných prožila partnerský vztah plný hádek, násilí a urážek.

Přitom devětašedesát procent partnerů potvrdilo, že násilnické sklony měla obě pohlaví. Pětina uvedla, že násilí použila ve vztahu jen partnerka, v deseti procentech to byl muž.

"Muži se prostě drží zásady, ženu ani květinou neuhodíš. Takže když se ženy rozčílí, dají partnerovi facku, kopnou ho, hodí po něm něco, muži většinou nereagují.

Ale pokud tohle není výjimečná událost a opakuje se to, začnou být agresivní i muži," uvedl doktor Murray Strauss na konferenci v New Yorku.

Poněkud jiného názoru je doktorka Ruth Brandweinová ze Stony Brook University: "Když ona do něho začne bušit, bývá to bráno jako vtip, když zaútočí on, může to být velmi krutý teror."