Ženy, které propadly golfu a mají na to

Mají na to... a nemyslí se tím ani tak peníze, ale hlavně čas.

Na golf si totiž nelze odběhnout cestou z nákupu před vařením večeře. Potřebujete volný alespoň půlden. Přitom nemusíte být zrovna znuděná manželka milionáře. Stačí si sem tam svůj čas dobře zorganizovat.

"Golf mě moc chytil, a tak mám ve vlastním obrovitém bagu i několik věciček pro štěstí, ke kterým patří také kožený váček - pytlíček z věhlasné španělské Valderramy. Zatímco jsem se koupala a opalovala, můj přítel Alan mi ho přinesl jako dárek z turnaje, který tam hrál. Od té doby se mnou pořád cestuje," říká moderátorka a nadšená golfistka.

Golf hraje také například Tereza Maxová, moderátorka Bára Štěpánová, Miss ČR Kateřina Sočesová.



"Loni jsem si hodně zvedla golfové sebevědomí, udělala jsem si dokonce kurz cvičitele a chci učit děti," říká posledně jmenovaná. "Také jsem v Egyptě nafotila golfový kalendář na rok 2006. Z výsledku jsme s fotografem Jaroslavem Urbanem měli velkou radost."

Golfový kurz má za sebou také spisovatelka, scénáristka a moderátorka Halina Pawlowská.



"Myslím, že nejhezčí na golfu je, že se při něm nemusí utíkat... Absolvovala jsem kurz v Rakousku a dostala od anglického trenéra osvědčení, že se mohu věnovat golfu kdekoliv na světě," vzpomíná.



" Prožila jsem při tom deset hrůzných dní, kdy jsem denně hrála - pokud jsem se zrovna v němčině neučila teorii. Celou dobu lilo, fučelo a byla zima. Vřele souhlasím s tvrzením, že ´na tom golfu něco je´.

Krásna Havajanka



Že by golfové fanoušky v brzké době zvedala ze židlí vítězící Halina Pawlowská, to ne, ale uhrančivé Havajance s proklatě dlouhýma nohama a úžasně dlouhými drajvy se to už daří.



Šestnáctiletá Michelle Wie - exotická tvář, štíhlá postava, přes 180 centimetrů vysoká, ladné pohyby, černé vlasy. Půvabem upoutá na první pohled.



Ale pozor, spanilé dámy, pořád platí, že pouhý vzhled golfovou slávu nezaručí. Wie to s holemi vážně umí. A jak! Bezvadným švihem odpálí míček na 300 metrů a soupeří s dospělými muži.



Časopis Time senzační teenagerku nedávno nominoval do svého každoročního přehledu "100 lidí, kteří mění náš svět", do podskupiny Hrdinové a průkopníci.



Tím zase Michelle imponuje ženám. Kolik jich v šestnácti pilotuje stíhačky nebo režíruje hollywoodské filmy? Wie v golfovém umění o míle předbíhá své vrstevníky. Však se jí říká Tygřice.



"Nepodobám se ostatním, nebaví mě courat po obchoďácích," tvrdí. "Ráda jdu na hřiště a hraju. Golf je pro mě opravdová zábava."