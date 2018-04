Ženy by neměly říkat vtipy, myslí si zpěvák Matěj Ruppert

Kdy a proč jsem se naposledy nahlas smál?

Po našem koncertě na brněnském majálesu jsme zavítali do jedné hospůdky s mlýnským kolem, které poháněla samozřejmě voda a vydávala u toho pěkné mlaskavé zvuky. Ty naprosto úžasně glosovali Ondřej Brousek a Roman Holý, kolegové z kapely.

Kdy jsem naposledy vyznal lásku?

Právě před chvilkou svému psu. Mám pocit, že mi vůbec nerozuměl.

Vizitka * Narodil se 12. 3. 1978, vystudoval pedagogickou školu.

* Vyhrál soutěž Caruso show, v roce 2000 se stal zpěvákem Monkey Business.

* Působí i v jiných hudebních projektech, například s Terezou Černochovou v G-Point Hunters.

* Příležitostně hraje i ve filmech (Tři sezony v pekle, Pusinky, Pupendo).

* Je rozvedený.

Kdy jsem naposledy překonal strach?

Na dětském táboře od ředitelství pošt a spojů v roce 1987, kde jsem se i přes velkou bázeň vydal na noční bojovou hru. Došel jsem živ, zdráv a suchý.

Kdy a co jsem naposledy záviděl?

Naposledy jsem záviděl při sledování nesmírně zajímavého a poutavého filmu Casanova s Johnem Holmesem hercovo náčiní. Ale zase, kdo by se s tím chtěl tahat, že?

Kdy a proč jsem se naposledy vytočil?

Kvůli Praze 5 a jejím městským policistům, kteří posuzují parkování! Já se jen ptám - mám auto každej večer rozebrat, odnést jednotlivé díly do sklepa a ráno zase složit? Nebo si mám pořídit kladkostroj a parkovat na stromě? A proč má městský úřad Prahy 5 na náměstí 14. října minimálně 25 parkovacích míst, která zejí prázdnotou, ale já na nich parkovat nemůžu? Stačí!

Kdy jsem se naposledy dobře najedl a co to bylo?

Hovězí s dušenou mrkví od přítelkyně.

Kdy a co jsem si naposledy koupil jen tak pro radost?

Vynikající voňavku Moschino Forever.

Kdy mě naposledy rozesmála žena?

Ženy by neměly vyprávět vtipy, pokud k tomu nebyly mužem vyzvány nebo nedostaly písemné povolení od ministerstva vnitra nebo čestnou výjimku prezidenta republiky. Toto nařízení se nevztahuje na Patrika Hezuckého.

Kdy jsem naposledy udělal faux pas?

Teď nedávno jsem svojí holce řekl tati.

Kdybych měl něco dělat naposledy, co by to bylo?

Souložení na kočičku, v horším případě na misii.