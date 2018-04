Žena si pravidelně aplikuje botox do rukou. Utrácí za to desetitisíce

„Když jsem se dřív podívala na své ruce, vypadaly mnohem starší než můj obličej, na který jsem si nechávala aplikovat botoxové injekce. Bylo to strašné,“ svěřila se Jeanette britskému serveru Dailymail.



Její dcera si toho také všimla a pozastavovala se nad tím. „Dcera mi řekla, že nechápe, proč se starám jen o obličej. Řekla mi, že bych měla pečovat i o ruce,“ vysvětluje Jeanette, která už je i babičkou. Přeje si, aby nevypadala jako klasická vrásčitá babička, ale vitální žena, které by nikdo nehádal přes padesát let, a její vnoučata se za ni nestyděla.

Když Jeanette oslavila padesátku, začala na botox chodit v pravidelných intervalech, protože si připadala stará. Do obličeje si látku nechává aplikovat každý půl rok. Za každý zákrok na obličeji zaplatí v přepočtu téměř devět tisíc korun. Kromě toho také investovala necelých třicet tisíc korun do face liftu. Díky těmto zákrokům Britka slýchá od svých přátel jen samou chválu a má radost z toho, že vypadá mladší.

„Když oslavíte padesát let, najednou si začnete všímat toho, že jsou vaše ruce stále víc vrásčité. Pokaždé, když jsem se na ně podívala, bylo mi z toho zle. Rozhodla jsem se tedy pro zákrok. Aplikovali mi botox na obě ruce. Během zákroku to dost bolelo, ale po něm už to bylo v pořádku a měla jsem radost z toho, že moje ruce vypadají mladší,“ sdělila Bailey, která teď na zákrok chodí pravidelně každých osmnáct měsíců.

„O svoje ruce se teď starám mnohem víc. Nechci nic podcenit. Chodím na botox, pravidelně na manikůru a každý den si ruce krémuji,“ doplnila.