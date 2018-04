Žena se cítí nejpřitažlivěji po polibku svého milence

Podle posledního průzkumu se ženy cítí nejpřitažlivější a nejkrásnější právě po milostném splynutí úst, nejlépe na veřejnosti.

Průzkum mezi tisícovkou britských žen starších osmnácti let odhalil, že naprosto největším zkrášlovadlem, které je schopen muž svému protějšku dát, je vášnivý polibek. Po něm se ženy cítí dokonce přitažlivější a krásnější než po sexu či v novém luxusním prádýlku.

Na polibku s partnerem jako nejlepší krmí pro sebevědomí se shodlo 60 procent dotázaných žen. Na druhém místě skončilo sexy spodní prádlo, třetí následoval sex. Ženy také milují, když na ně někdo zapíská, přitažlivé se cítí po dlouhé bublinkové koupeli, výpravě po buticích a v nových botičkách.

Na osmém místě skončila sexy rtěnka, po ní náročná hodinka strávená v posilovně, zatímco čokoládové oslazení života je desáté.

Studii si nechala vypracovat společnost Blistex připravující kosmetiku pečující o rty.

"Tato studie nám umožňuje pohlédnout na to, co ženám zvyšuje sebevědomí. Koho by napadla taková maličkost, že by prostý vášnivý polibek mohl stačit k tomu, aby se žena cítila tak krásně," uvedl pro The Sun mluvčí společnosti Blistex Nick Lang.