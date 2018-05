Pět pádných důvodů, proč by každá žena měla častěji masturbovat

Budete mít ráda své tělo

Přijmout své vlastní tělesné proporce takové, jaké nám příroda nadělila, není někdy úplně snadné. A co je ještě horší, neumíme to samy sobě přiznat, což se bohužel negativně promítá i do našeho sexuálního a partnerského života.

„Lidé nejsou zvyklí sami pátrat po tom, co jim dělá dobře, a když se jim nepodaří dosáhnout sexuálního uspokojení, svalují vinu na své partnery,“ upozorňuje Wendy Strgarová, autorka knihy Sex, který funguje.

Těm ženám, které se domnívají, že si nemohou dokonale užít sex, protože nejsou dost krásné, doporučuje změnit vztah k vlastnímu tělu a vlastnoručně pátrat po tom, co je jim příjemné.

„Když se otevřete většímu sexuálnímu potěšení, zjistíte, že máte své tělo mnohem raději a možná se k němu i začnete lépe chovat,“ tvrdí. A ve chvíli, kdy si přestanete namlouvat, že uspokojení si zaslouží jen krásné a štíhlé tělo, neprošvihnete šanci cítit se ve své vlastní „skořápce“ skvěle a spokojeně.