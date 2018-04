Zemřela psycholožka Tamara Cenková

"Moje maminka náhle umřela půl roku poté, co jí diagnostikovali vážnou chorobu, rakovinu slinivky," řekla Machová rádiu Impulz. "První chemoterapii měla na Nový rok. V podstatě to byl hodně rychlý půlrok. Posledních 14 dnů se situace měnila den ode dne, takže si myslím, že jsme si všichni přáli, aby co nejmíň trpěla."

Pohřeb psycholožky Cenkové bude v sobotu 23. července ve 14 hodin v Lobkovicích u Neratovic. Přijít může podle její dcery kdokoliv. Jak ale dodala, nikdo by neměl přijít v černém oblečení. Psycholožka prý měla ráda barvy. "Mamča měla ráda všechno barevný, takže by nikdo neměl přijít v černé. Tak by si to i představovala," řekla její dcera.

Na webu iDNES.cz vedla svého času poradnu pro rodiče a přispěla svým odborným komentářem k celé řadě článků. O své nemoci, která už byla bohužel v pokročilém stadiu, se dozvěděla loni před Vánocemi.

"Byla to pracovitá holka s pohnutým osudem. Ve své soukromé praxi pomáhala dětským pacientům, napsala pro děti i několik knížek. Pracovala velmi sugestibilně a našla si svůj okruh klientů, kteří ji vyhledávali," vzpomíná na svou kolegyni psycholožka Jitka Douchová, její spolužačka ze stejného oboru psychologie a ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Léčila děti i vězně

Tamara Cenková získala doktorát v roce 1987. Začínala jako forenzní psycholožka, v letech 1982 až 1993 pracovala jako vězeňský psycholog. Od roku 1994 vedla soukromou praxi a zabývala se poruchami učení a chování u dětí. Zkoumala a léčila také vztahové problémy a psychosomatická onemocnění nejen u dětí, ale i u dospělých.

Rakovina slinivky je jedním z nejhorších typů rakoviny. "Jedná se o závažné onemocnění a šance na uzdravení je velmi malá," řekl iDNES.cz ředitel Masarykova onkologického ústavu Jiří Vorlíček. Stejné nemoci podlehl například herec Patrick Swayze i bývalý ministr kultury Pavel Dostál (více zde).