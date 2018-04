Zeman oslaví Vánoce s klobásou

Někdejší sociálnědemokratický politik se neproslavil pouze nevybíravým slovníkem na adresu novinářů a politických protivníků.

Pověstná je i jeho záliba ve specialitách tradiční české kuchyně, jako je ovar či jitrnice.

Na Zemanově štědrovečerním stole proto nesmí chybět český kapr a někdejší pochoutka jihomoravských vinařů.

„Mám rád tradičního smaženého kapra s bramborovou kaší nebo bramborovým salátem. Nevím, zda jde o výjimečnou specialitu, ale s chutí si dám i opečené vinné klobásy doplněné stejnou přílohou,“ prozradil na sebe.

Bývalý premiér si důchodu na Vysočině užívá. O víkendech za ním přijíždí manželka Ivana s devítiletou dcerou Kateřinou, přes týden se oddává četbě a výletům do přírody. Občas zajde do restaurace a s místními štamgasty popíjí plzeňskou dvanáctku, občas si dá stopku becherovky. Skutečností ovšem je, že podle frekvence jeho návštěv z řad domácích i zahraničních politiků to s jeho proklamovaným klidem asi nebude tak žhavé.

„Chci prožít šťastný konec života tady v krásné krajině, s krásnými knihami, dobrým jídlem a dobrými přáteli,“ svěřil se nicméně Miloš Zeman už dříve tisku.