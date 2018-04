Ze stavu vyhoření pomohl Jarmile pořádek a také energetický kotel

Když přestáváme zvládat svůj život, mobilizujeme síly a „šlapeme na plyn“. To je naše přirozená reakce,“ říká koučka a dodává, že čím víc se však snažíme, tím víc jsme zmatení a méně efektivní. „Chaos, který máme v sobě, se odráží i navenek,“ popisuje situaci a radí, udělat si pořádek nejen v sobě, ale i v prostředí, v němž žijeme.

„Zkuste si seřadit denní aktivity podle důležitosti a zamyslet se nad tím, zda ty méně důležité opravdu potřebujete,“ nabádá Petra. „Napište si, co pro vás nemá dostatečný přínos, ať už lidský, anebo finanční.“

Krize po rozchodu s partnerem

Jarmile, která se dobrovolně zahltila povinnostmi a nezbýval jí čas řešit pro ni nejdůležitější závazky z minulosti, pomoc koučky prospěla. Obrátila se na ni ve chvíli, kdy už se její současné problémy nabalovaly na ty předešlé a koule se zvětšovala.

„Neschopnost věnovat se podstatnému přerostla v nezvládání a stres přešel v pocit vyčerpání. Jarmila měla najednou pocit, že už nemůže dál,“ popsala koučka její situaci.

Kritické období pro paní Jarmilu nastalo po rozchodu s partnerem. „Měla jsem pocit selhání a vrhala jsem se do činností, které mě vždycky bavily, jenže jsem si jich nabrala strašně moc. Komunikace s manželem ohledně syna a majetku vázla, byla jsem nevyspalá a unavená. Večer se mi hlavou honilo všechno, co jsem ten den nestihla udělat, až jsem si musela dát sama stopku a určit si priority.“

Ta zkušenost Jarmilu posílila. Zastavila se, začala se věnovat víc sama sobě a odpočívat. „Když se na to podívám zpětně, tak jsem se zahltila prací, abych si nemusela řešit ty bolestivé osobní záležitosti,“ přiznává. Ví už i to, že snadno podléhá tlaku okolí a nabaluje tak na sebe problémy jiných lidí.

Uberte na práci, poradila koučka

Podléháte také obavám z toho, že něco nezvládáte, anebo toho, co se může stát? Jde o nekonkrétní a iracionální scénáře, které vás ještě víc paralyzují?

Petra Lekešová-Krajčinovič

„Chcete-li dostat do rovnováhy příjem a výdej nefyziologické energie, zkuste si nakreslit energetický kotel,“ radí Petra Lekešová-Krajčinovič. „Zakreslete si kotel, který má víko a dno. Do víka napíchejte pomyslná ́brčka ́, ze sfér, které vás nabíjejí, ať už je to práce, rodina, volný čas, peníze, procházky v přírodě... cokoliv máte rádi. Do dna vyznačte energetické výpustě, tedy všechno, co vaši energii vyčerpává.“

Konkrétně s Jarmilou koučka řešila především její práci. Ta ji baví a těší, ale je to na úkor toho, že je vyčerpaná, unavená a ve stresu. Petra jí navrhla ubrat pár hodin práce a naopak je přidat na koníčcích, venčení psa, na spánku, nebo schůzkách s přáteli, které jsou pro ni zdrojem energie.

12 kroků, jak si pomoct metodou energetického kotle

Energetický kotel je koučovací technika, která vám může pomoci nalézt a pojmenovat pro vás zásadní zdroje příjmu energie a také místa, kudy vám energie utíká. Každý kotel má přívody energie a výpustě.

1. Zakreslete si kotel tak velký, abyste v něm i kolem něj měli dostatek místa na zapisování. Něco podobného jako je konzerva ve videu v článku.

2. Kotel by měl mít víko a dno. Pro lepší představu budeme pracovat s procenty od nuly do sta a stupnicí od 1 do 10.

3. Zamyslete se nad tím, na kolika procentech jste, když máte maximum energie. Vyznačte do kotle. Např. když je vaše maximum 100 %, zakreslete rysku těsně pod víko.

4. Zakreslete si, kde je vaše minimum. To znamená na kolik procent se cítíte, když jste „vybití“.

5. Vyznačte si, kde je optimální hladina vaší energie.

6. Napište i to, na kolika procentech energie jste tady a teď.

7. Zakreslete si na víko kotle pět přívodů, mohou to být brčka jako ve videu u článku a pojmenujte je. Co je to, co vás dobíjí? Kdo je to? Přívody zahrnují vše, co je ve vašem životě pozitivní, přínosné.

8. Na dno kotle zakreslete díry, kterými uniká vaše životadárná energie. Kdo vám energii odsává? Co vás vyčerpává? Opět to mohou být lidé, činnosti, stavy, myšlenky...

9. Vraťte se k energetickým přítokům: jak jsou na tom vaše energetické zdroje - tedy pomyslná „brčka“? Očíslujte si je od 1-10. Čím víc energie z jednotlivých brček dostáváte, tím víc bodů k nim přiřaďte.

10. Stejný postup je i na dně kotle u energetických děr. Očíslujte si jednotlivé výpustě od 1-10.

11. Položte si několik otázek, které mohou pomoci: Kde se mi energie nedostává? Proč jsou některá brčka ucpaná? Kdo mi je ucpává? Co potřebuji k tomu, abych zvýšil/a přítok energie? Která díra ve dně je největší? Proč tomu tak je? Kterou bych chtěl/a zmenšit, zacelit jako první? Proč?

12. Podívejte se na svůj energetický kotel. Co vás ještě napadá? Co potřebujete k tomu, abyste energii dobili a uspořili?