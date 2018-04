Zdravé cukroví: upečte letos bez hory hladké mouky a bílého cukru

Perníčky z žitné mouky

Příprava: 15 minut + odležení 24 hodin + pečení 10 minut

* 250 g hladce namleté žitné mouky

* 50 g másla

* 1 celé vejce

* 3 polévkové lžíce medu nebo agáve sirupu

* 2 lžíce mléka

* 1 lžička prášku do pečiva bez fosfátu

* 1 lžička kůry z nechemicky ošetřeného citronu

* špetka namletého hřebíčku a skořice

1. Změklé máslo utřeme s medem nebo sirupem, mlékem a celým vejcem. Přidáme mouku smíchanou s kořením, citronovou kůrou a s práškem do pečiva.

2. Vypracujeme v hladké těsto. Vložíme do svačinového sáčku a necháme v chladu uležet do druhého dne, minimálně však dvě hodiny.

3. Z těsta vyválíme 3-5 mm silný plát a vykrajujeme libovolné tvary.

4. Pečeme na pečicím papíru v předehřáté troubě na 170 °C přibližně 10 minut, dokud zlehka nezezlátnou.

5. Vychladlé perníčky uložíme v uzavřené krabici na suché a chladné místo. Na rozležení budou perníčky potřebovat minimálně 7 dnů, ideálně čtrnáct.

Vanilkové rohlíčky

Příprava: 15 minut + odležení 24 hodin + pečení 10-15 minut

* 280 g hladce namleté pohankové mouky

* 200 g másla

* 1 bio vanilkový cukr

* 100 g moučkového třtinového cukru

* 120 g nastrouhaných vlašských ořechů

1. Do mouky přidáme změklé máslo, vanilkový a moučkový cukr (toho si necháme trochu bokem na obalení). Nakonec přisypeme vlašské ořechy, zpracujeme těsto a necháme jej odležet do druhého dne v chladu.

2. Z těsta vytvoříme váleček o průměru dva centimetry a nakrájíme jej kolmo na pravidelné díly. Z nich vytvarujeme rohlíčky a naskládáme je na plech vyložený pečicím papírem.

3. Pečeme v mírně vyhřáté troubě na 150 °C do růžova - přibližně 10-15 minut. Ještě teplé rohlíčky obalíme v moučkovém cukru.

4. Poté je necháme uležet v suchu a chladu asi čtrnáct dní.

Zázvorové sušenky

Příprava: 20 minut + pečení 15 minut

* 60 g másla

* 3-4 lžíce medu nebo javorového sirupu

* 125 g pohankové mouky

* 1 lžička strouhaného čerstvého zázvoru

* 1/2 lžičky prášku do pečiva bez fosfátu

1. V kastrůlku popustíme máslo, přidáme med nebo sirup, necháme vše rozpustit a dobře promícháme. Směs sundáme z ohně a necháme vychladnout.

2. Do mísy prosejeme mouku, přimícháme zázvor a prášek do pečiva. Směs promícháme, přidáme vychladlé máslo s javorovým sirupem a vypracujeme v hladké těsto.

3. Vyválíme kuličky ve velikosti ořechu a naskládáme je na pečicím papírem vyložený plech. Válečkem nebo dlaní kuličky lehce zploštíme.

4. Vložíme do předehřáté trouby na 180 °C a pečeme asi 15 minut. Hotové zázvorky necháme vychladnout a uložíme v chladu a suchu.

Linecká kolečka

Příprava: 15 minut + odležení minimálně 12 hodin + pečení 15 minut

* 170 g másla

* 60 g moučkového třtinového cukru

* 2 žloutky

* 1/2 lžičky kůry z nechemicky ošetřeného citronu

* 210 g hladce namleté pšeničné mouky

* domácí marmeláda na slepování

1. Do změklého másla přidáme moučkový třtinový cukr, žloutky a kůru z nechemicky ošetřeného citronu. Promícháme s moukou a vypracujeme v těsto. Vložíme do svačinového sáčku a necháme v chladu uležet do druhého dne, minimálně však 12 hodin.

2. Těsto vyválíme na pečicím papíru na asi 2 mm silný plát. Pokud by se těsto lepilo, můžeme jej přikrýt ještě jednou vrstvou pečicího papíru nebo potravinovou fólií a válečkem vyválet. Tvořítkem vykrajujeme kolečka, do poloviny z nich vykrojíme uprostřed malé kolečko.

3. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C přibližně 15 minut, do růžova. Vychladlá kolečka slepíme marmeládou.

4. Linecká kolečka uložíme v uzavřené krabici na suché a chladné místo. Na rozležení í bude linecké cukroví potřebovat 14 až 21 dnů.

Kuličky z vloček a brusinek

Příprava: 20 minut

* 100 g ovesných vloček

* 100 g sušených jablek

* 60 g brusinek

* 100 g rozemletých dětských bezlepkových piškotů

* 80-100 g másla dle pojitosti

* špetka skořice a rozemletého hřebíčku

* šťáva z citronu a špetka kůry z nechemicky ošetřeného citronu

* kokos na obalení

1. Sušená jablka necháme na pár hodin namočená ve vodě.

Poté je slijeme, umeleme a smícháme na vodě s opraženými a rozemletými ovesnými vločkami.

2. Přidáme rozemleté dětské piškoty, brusinky, koření, šťávu a kůru z citronu, máslo a zaděláme hmotu, ze které vytvarujeme kuličky. Místo brusinek můžeme použít např. sušené švestky nebo meruňky.

3. Kuličky podle chuti obalíme v kokosu, a pokud je nesníme hned, vložíme je do krabice s papírovým ubrouskem a skladujeme na suchém a chladném místě.