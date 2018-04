Sladké Vánoce i při cukrovce aneb cukroví pro diabetiky

Ořechové brambůrky

Počet: asi 6 - 8 ks

Hodnoty na 100 g: energie 1507 kJ, sacharidy 24 g, bílkoviny 15 g, tuk 29,8 g

* 10 g ztuženého tuku * 10 g sušeného mléka * 5 g škrobu bramborového * 10 g kakaa * 2 rozdrcené pecičky dia sladidla * 10 g mletých ořechů * 1⁄2 bílku z jednoho vejce * 1 pecička sladidla * 1 lžíce kakaa na obalení

1. Tuk rozpustíme, ale nevaříme, vmícháme sušené mléko, škrob, kakao a sladidlo.

2. Směs necháme v lednici zatuhnout. Z částečně ztuhlé směsi tvoříme malé cca 1/2 cm velké kuličky.

3. Mleté ořechy smícháme s bílkem a sladidlem. Tvoříme kuličku o velikosti 2 cm v průměru, uděláme v nich důlek a zabalíme do ní čokoládovou kuličku. Pak lehce obalíme v kakau.

4. Uložíme do ledničky.

Kokosové rafaelky

Počet: asi 10 - 12 ks

Hodnoty na 100 g: energie 2219 kJ, sacharidy 40,8 g, bílkoviny 9,6 g, tuk 35,4 g

* 40 g rozdrcených dortových nesladkých oplatek * 40 g másla * 20 g sušeného mléka * 1 lžička rumu * 2 pecičky sladidla * 20 g kokosu

1. Změklé máslo vyšleháme se sušeným mlékem rozdrceným sladidlem a lžičkou rumu.

2. Do vyšlehané směsi pak lehce vmícháme rozdrcené oplatky a modelujeme cca 2 cm velké kuličky, které obalíme v kokosu.

Ořechové spirálky

Počet: asi 30 ks

Hodnoty na 100 g: energie 1647 kJ, sacharidy 27,23 g, bílkoviny 12,41 g, tuk 16,47 g

* 40 g rostlinného tuku hery * 80 g tvarohu * 120 g polohrubé mouky * špetka soli * 80 g ořechů * 1 vejce * 3 pecičky sladidla

1. Z tuku, tvarohu, mouky a soli vypracujeme těsto a uložíme na chvíli do lednice.

2. Mezitím vyšleháme náplň z ořechů, vejce a sladidla. Rozválíme tvarohové těsto na placku cca 3 - 4 mm vysokou do tvaru obdélníku. Potřeme je připravenou náplní z ořechů a stočíme jako roládu.

3. Krájíme ostrým nožem cca 5 mm vysoká kolečka, pokládáme na vymaštěný plech a pečeme v horkovzdušné trouby na 170°C cca 8 minut do zrůžovění.

Motánky a mráčky

Počet: asi 30 ks

Hodnoty na 100 g: energie 1804 kJ, sacharidy 23,6 g, bílkoviny 18,26 g, tuk 31,41 g

* 20 g rostlinného tuku hery * 40 g tvarohu * 30 g hl. mouky * 20 g sojové mouky * špetka soli * 1 pecička sladidla * dia čokoláda * vejce na potření

1. Z uvedených surovin zpracujeme těsto a rozválíme na placku a vykrajujeme malé zubaté oválky nebo nakrájíme rádýlkem na tenké proužky a lehce smotáme do kouličky.

2. Pokládáme na vymazaný plech, mráčky pomažeme rozšlehaným vejcem a pečeme na cca 170°C cca 5 - 6 minut do zrůžovění.

3. Po upečení necháme vystydnout a velmi lehce přestříkneme rozpuštěnou dia čokoládou.

Mandlové rohlíčky

Počet: asi 50 - 60 ks

Hodnoty na 100 g: energie 2246 kJ, sacharidy 36,8 g, bílkoviny 17,4 g, tuk 36,7 g

* 60 g celozrnné mouky * 30 g sojové mouky * 60 g strouhaných mandlí se slupkou * 50 g rostlinného tuku * 1 celé vejce * 5 peciček sladidla * 10 g strouhaných mandlí na obalení

1. Z uvedených surovin zpracujeme těsto a necháme v lednici cca 1 hodinu odpočinout.

2. Pak tvarujeme drobné rohlíčky, které pečeme v troubě na cca 160°C asi 10 min.

3. Po vyjmutí rohlíčky obalíme ve strouhaných mandlích.

Mašličky

Počet: asi 15 ks

Hodnoty na 100 g: energie 1986,4 kJ, sacharidy 33,8 g, bílkoviny 7,27 g, tuk 33,53 g

* 30 g strouhaných mandlí se slupkou * 15 g rostlinného tuku * 20 g celozrnné pšeničné mouky * 1 lžička skořice * 1 žloutek * 2 pecičky sladidla * 1 lžíce dia marmelády

1. Z mouky, strouhaných mandlí, tuku, žloutku a sladidla vypracujeme těsto, které necháme chvíli odpočinout.

2. Pak vyválíme ne tenký plát a vykrajujeme tvary mašliček. Pečeme v troubě na cca 160° C 8 – 10 minut.

3. Po vychladnutí slepíme dia marmeládou a ozdobíme dvěma plátky mandlí – do jejich středu můžeme dát ještě kousek marmelády.

Zdroj www.zivotsdiabetem.cz