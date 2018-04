Závislost na cole přivedla ženu na 140 kilo. Bez ní zhubla na polovinu

Třiatřicetiletá Sarah Croxallová pila sladký sycený nápoj po celé mládí a zpočátku si neuměla představit, že by se bez něj obešla. Jen z nápojů tak konzumovala více než 1,5 kila cukru týdně, což spolu se snídaňovými sendviči s párky nebo masovými kuličkami z plechovky vedlo až k obezitě.



Motivací ke změně byl trapas i zdraví

Sarah přiznává, že se svou váhu snažila až do svých třiceti let ignorovat, i když jí třeba bránila v nakupování oblečení s kamarádkami. Nejvíce ponižující moment ale nastal v zábavním parku, kde jí po vystání dlouhé fronty sdělili, že se do sedadla horské dráhy nevejde. Pak musela projít kolem celé fronty zase zpět. „Prošla jsem si uličkou hanby. Strašně jsem se styděla. A v tu chvíli jsem si řekla, že se sebou musím něco udělat,“ popisuje matka dvou dětí britskému deníku Metro.



O pár měsíců později lékaři u Sarah diagnostikovali idiopatickou intrakraniální hypertenzi, vzácné onemocnění, které ženě působilo velkou bolest kvůli zvýšenému tlaku na mozek. Lékaři jí navrhli zmenšit denní kalorický příjem ze tří tisíc na tisíc pět set kalorií, protože snížení váhy může ulevit od symptomů nemoci.



Štastného konce své závislosti se bohužel nedočkala Natasha Harrisová z Nového Zélandu.Matka osmi dětí vypila až deset litrů sladkého nápoje s kofeinem denně, pokud ho nedostala, vykazovala abstinentní příznaky jako náladovost a bolesti hlavy. Sladký nápoj s kofeinem třicetileté ženě zcela zničil chrup a podle koronera přispěl i k srdeční zástavě,následkem které zemřela, píše britský Mirror.



Sarah proto Coca-Colu a další nezdravé nápoje i jídla vyškrtla ze svého jídelníčku. „Zpočátku to bylo velice těžké, ale dnes bych už to nechtěla vrátit. Coca-Cola už mi ani nechutná, je mi odporná,“ popisuje Sarah. Postupně tak změnou jídelníčku zhubla ze 140 kilogramů na podstatně zdravějších 70 kilogramů.



„Dřív jsem si neuvědomovala, jak extrémní moje váha je. Když se dnes podívám zpátky, tak se ptám sama sebe, co jsem to dělala. Trvalo mi tak dlouho, než jsem to změnila,“ přemítá Sarah nad svým předchozím životním stylem.



„Zcela mi to změnilo život, kdybych vážila jako dřív, nemohla bych vyzkoušet spoustu věcí, které si teď užívám. Mělo to na můj život obrovský dopad, což je skvělé,“ pochvaluje si dnes Sarah.