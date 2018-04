Zařiďte si novou kuchyni

Kolik kuchyňských linek si tak za život koupíme? Nejčastěji asi dvě. Jednu, když startujeme svoji novou domácnost, a druhou, na kterou si našetříme ve středním věku a hodláme ji užívat až do důchodu. Každopádně je volba jejího zařízení a celkového stylu snad nejdůležitější z celého bytu. V kuchyni se přece budeme scházet s celou rodinou, péct vánoční cukroví, na Velikonoce malovat vajíčka, pít ranní kávy i pořádat noční nájezdy na ledničku.

Stačí nový hrnek

Pro radost a pro pocit změny stačí málo. Nemusíme hned měnit dvířka skříněk a malovat. Máte-li pocit, že je vaše kuchyně už „unavená“, probuďte ji novými záclonami, ubrusem a utěrkami. Můžete vyměnit pracovní desku linky, nebo si jen koupit novou sadu hrnků na polici nad jídelním stolem. Budeme se snažit dodat vám inspiraci.

Barvy k sežrání

Odstíny na stěnách, kuchyňské lince, podlaze a závěsech by se v kuchyni měly podobat odstínům barev příjemného jídla. Hráškově zelená, máslově žlutá, čokoládově hnědá, pomerančová, vanilková, malinová - zkrátka všechny barvy, které vás lákají k ochutnání. Vyzkoušejte si sami, jestli platí, že barvy, které se nedají sníst, vypadají na velkých plochách v kuchyni cize.

Designér se vyplatí

Všichni a všechny, kteří se doma v kuchyni pohybujeme, máme pocit, že jejímu uspořádání skvěle rozumíme a vyhovuje nám taková, jaká je. Je to zhruba stejný nesmysl, jako že se sami můžeme léčit, protože přece vlastníme tělo a umíme s ním chodit.

Když už budete investovat do nového zařízení kuchyně, určitě se vyplatí poradit se s odborníkem-ergonomem, který ví, jak by měla být linka vysoká a které nádobí patří do kterého šuplíku. Základní rady tohoto odborníka vám přinášíme na straně 40 a pokud se budete chtít poradit osobně, určitě vám někoho najdou v dobrém kuchyňském studiu.

Rodinný kompromis

Možná toužíte po kuchyni, kterou měla vaše babička, a po večerech šijete záclonky s růžičkami, ale váš muž je fascinovaný chladnými nerezovými plochami. Nemusí to být průšvih. Tak jako je mezi gurmány hitem fúze národních gastronomií, mohou „sfúzovat“ i protikladné styly zařízení. A budete mít doma originál, který se bude líbit všem.

COUNTRY STYL

Přírodní barvy a svěžest bílé, lidové motivy, sem tam krásná stará věc zděděná po babičce - to je klidný venkovský styl, který je v oboru kuchyní už zase hitem. Na fotce vpravo najdete všechny typické znaky: zaoblené zásuvky, zdobené úchytky, rámečky na dvířkách skříněk i dřevěnou pracovní desku. Nádobí - buď bílý a pastelový porcelán, nebo neglazovaná terakota.

Náš tip: kuchyně Halina, Hanák Nábytek

Trend:

Multifunkční sporáky zvané „range cookers“. Jsou to robustní přístroje, které v sobě spojují klasický domácí sporák s profesionálním kouskem, který ovládá pečení, grilování či horký vzduch. V nabídce je má třeba značka Baumatic (cena 18−40 000 Kč).

HI-TECH

Absolutní minimalismus. Tenhle styl je určen milovníkům jednoduchých linií a čistých tvarů, chladného kovu a slušné porce černé barvy. Do hi-techových kuchyní skvěle zapadají nejmodernější přístroje a na oživení stačí sem tam kousek barvy - hodiny, kávovar, mísa na ovoce, květina.

Náš tip: Designová řada Essence od Whirlpool (na fotce) kombinuje elegantní styl a kvalitní spotřebiče.

Trend:

Domácí kavárna. Výrobci kávovarů předvádějí na trhu úplné závody o originálnější a dekorativnější stroje na cappuccino, espreso a jiné kávové lahůdky. Prozkoumejte nabídku značek Krups, Miele, Saeco, Rowenta, Philips nebo Illy.

MILÁ MODERNA

Méně strohá verze hi-techové kuchyně je obohacená o dřevo, oblejší linie a barevné plochy. Tento styl odkazuje na kuchyně z padesátých let. Vzal si ze sektoru to dobré, co na něm bylo, a dovedl ho k větší originalitě. Kuchyně ve stylu „měkké moderny“ jsou praktické a krásné zároveň a hodí se do starých bytů i do moderní zástavby.

Náš tip: kuchyně Sabina, Hanák Nábytek (na fotce)

Trend:

Kameninové nádoby, ve kterých se peče a servíruje zároveň. Souflé, nákypy, zapečené maso i brambory, lité buchty - to všechno může jít z trouby rovnou na stůl, když se peče v krásné kameninové nádobě. K dostání jsou i barevné.

U ŠÉFKUCHAŘE

Kuchaři tělem a duší potřebují výbavu, která něco vydrží.

Dřevo, kámen i kov hrají v tomto stylu připomínajícím půvab jižní Francie hlavní roli bez křehkých doplňků a ozdob. Místo nich si pořiďte zásobu robustních mis a měděných hrnců a pánví, které dělají parádu rozvěšené po zdech.

Náš tip: Inspiraci najdete třeba u francouzské značky La Cornue, specialisty na retro sporáky (na fotce). Viz www.lacornue.com

Trend:

Půvab z druhé ruky. Ke stylu francouzského šéfkuchaře patří otlučené hrnce, prošlapaná prkenná nebo kamenná podlaha, oprýskané bílé dřevěné židle.

Dobře se v této kuchyni budou vyjímat i otlučené hrníčky z bazaru a cokoliv po babičce.