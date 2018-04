Zánět mozku

Obzvláště rizikové oblasti jsou například v povodí Sázavy, Berounky, Vltavy a Dyje. Kromě tohoto přenosu jsou známé také nákazy požitím tepelně nezpracovaného mléka nebo mléčných výrobků.

Jaké má encefalitida příznaky?

Objevují se obvykle po 7, 10 až 14 dnech od chvíle přisátí infikovaného klíštěte. Případy s lehkým průběhem se podobají virovým onemocněním dýchacích cest. Klinicky závažné formy mají dvojfázový průběh. V první fázi nastupují netypické chřipkové příznaky, které jsou následovány čtyřmi a ž deseti dny zcela bez příznaků. Ve druhé fázi jsou to vysoké horečky a příznaky postižení centrálního nervového systému různé závažnosti. Popisují se bolesti hlavy, světloplachost, zánět spojivek, poruchy spánku, paměti, koncentrace, dezorientace, obrny až selhání center v prodloužené míše a smrt. Nejzávažnější forma encefalitidy postihuje nejčastěji lidi starších 60 let.

Koho se tato nemoc týká?

Infikovat se může každý. Nejnebezpečnější je ale pro malé děti a starší osoby, u kterých může v ojedinělých případech skončit smrtí.

Léčba, prevence

Preventivně by se lidé měli vyhýbat rizikovým oblastem a dbát na dostatečný ochranný oděv. Existuje také účinné očkování. Co se týče léčby, jsou to analeptika, vitamíny a klid na lůžku. Při těžším průběhu nemoci jsou pacienti hospitalizováni v nemocnici.