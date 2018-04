Zamilovat se jde v každém věku

Zamilovanost se nedá ovlivnit vůlí, když přijde, je tady. A je jí úplně jedno, jestli je 'oběti' sedmnáct nebo padesát. Jejím jediným cílem je vybrat si nejvhodnějšího partnera a zplodit s ním děti – tak to alespoň zamýšlela matka příroda.

Slovy odborníků je pak zamilovanost "erotická fascinace sexuálním objektem". Psychologové ji přirovnávají k iluzi, protože zamilovaný ztrácí kontakt s realitou a odmítá všechny racionální argumenty.

Právě její chemicko-biologické příčiny ale způsobují, že zamilovanost probíhá stejně v každém věku. Hormony vás ovládnou bez ohledu na vaše stáří, stav, váhu, počet dětí i dobu. Liší se jen v maličkostech. Zatímco dříve si zvlášť dámy schovávaly zamilované dopisy romanticky převázané červenou stuhou, dnešní zamilovaní si archivují esemesky či maily. A protože to není 'trvalá hodnota', tak je někdy přepisují do sešitů.

Dříve si psali básně a slečny dlouho odolávaly, zatímco dnes jsou díky mobilům a ICQ v prakticky nepřetržitém kontaktu a upejpavost se nenosí. A rozdíly mezi dnešními generacemi?

Minimální. Ti mladší se potkávají ve škole nebo na diskotékách, ti starší v práci nebo v lázních. Kino, procházky ruku v ruce a romantické večeře při svíčkách ale zabírají u všech. Jestli jste právě krásně zamilovaní a chtěli byste, aby to vydrželo navěky, máme špatnou zprávu. Zamilovanost není a nemůže být trvalá. Odeznívá tak do roka, maximálně dvou.

Poté se každý z dvojice začne projevovat individuálně, prosazuje své vlastní názory a vznikají první konflikty. V tuto chvíli se lidé buď rozcházejí, nebo se začnou respektovat jako dvě zralé osobnosti a vztah přeroste v partnerskou lásku. Takže to ani nevadí, buď vás po zamilovanosti čeká něco mnohem cennějšího – tedy láska, nebo vás zamilovanost přejde a vy se můžete těšit na další...

MÝTY O ZAMILOVANOSTI * MŮŽE BÝT VĚČNÁ – opojný stav zamilovanosti nikdy nemá dlouhé trvání. Láska na bázi adrenalinu je časově omezená. Průměrně trvá rok. * ZAMILOVANOST = LÁSKA – zamilovanost je jednou z fází sbližování se dvou lidí: seznámení, namlouvání, zamilovanost. V opravdový láskyplný vztah může, ale nemusí přerůst. * ŠŤASTNÝ JE JEN STÁLE ZAMILOVANÝ ČLOVĚK – permanentně zamilovaný jedinec je buď nenapravitelný sukničkář, nebo emocionálně nevyzrálý typ. * PLATONICKÁ LÁSKA JE NEŠŤASTNÁ – i jednostranná zamilovanost, kdy o ní druhý neví nebo ji neopětuje, je přirozená a určitým způsobem i pozitivní, protože obohacuje citovou složku osobnosti.

PRVNÍ VELKÉ LÁSKY: Olga (17) & Zbyněk (17)

Nemůžeme bez sebe být

První láska je boj – se sebou, s rodiči, s nedostatkem peněz či prostoru. Ale zůstávají po ní ty nejhezčí vzpomínky. On ji majetnicky drží kolem pasu, ona ho hladí pohledem, v němž se dívčí nevinnost mísí s ženskou rafinovaností. Na první pohled je to jasné – jsou zamilovaní.

A závidíte jim jejich sedmnáct. Když se Olga Pánková se Zbyňkem Havlínem poprvé setkali u přijímacích zkoušek na střední odborné škole v Hradci Králové, skoro se nevnímali.

Všeobjímající nervozita lásce přece jen nepřeje. Zato když mladík uviděl novopečenou studentku oboru knihovnické a informační systémy a služby ze Sobětuše v koketních šatech v tanečních, po několika lekcích jejímu kouzlu podlehl. "Jako kluk hodnotím holky podle vzhledu a na Olče nebylo nic, co by se mi nelíbilo," říká s nadhledem Zbyněk a vzápětí dodává: "Ale dnes už náš vztah není jen o tom, jak Olča vypadá."

Že spolu budou chodit, se domluvili na jedné z diskoték, kam společně vyrazili. "Líbil se mi, byl zábavný a hodně se smál," vysvětluje dívka, čím ji Zbyněk dostal. Jsou spolu skoro pořád. Ve škole mají dokonce jako jiní zamilovaní svůj koutek na chodbě, kde o přestávkách randí, jinak chodí hlavně do kina, kaváren, vzájemně se navštěvují doma… "Jen k procházkám ho musím nutit," směje se světlovláska. Občas si vyrazí i každý zvlášť.

A když se právě nedrží za ruce, protože i Zbyněk vyráží jen s klukovskou partou a Olga s kamarádkami, esemeskují si nebo se jen prozvánějí. Každé zazvonění znamená "jsem s tebou". Dokonalá idylka? Nenechte se mýlit, i pro sedmnáctileté platí, že není nebe bez mráčku. "Olča občas žárlí, i když nemá důvod. A někdy se zbytečně naštve," přiznává Zbyněk. Dívka se nebrání: "A protože jsem tvrdohlavá, nechci ustoupit."

"A já to pak žehlím," s divadelní odevzdaností končí téma zamilovaných hádek Zbyněk. I když ony vždycky tak úplně nevinné nejsou. Už třikrát skončily rozchodem. "Ale rozejít se definitivně? To ani nejde. Chodíme do stejné školy, máme společné kamarády, přijíždíme a odjíždíme z Hradce ze stejného autobusového nádraží… nakonec stejně zjišťujeme, že bez sebe nemůžeme být," říkají o sobě shodně. Pro Olgu je Zbyněk první velká láska. Pro Zbyňka pak Olga první pořádná velká láska.

CHEMICKÝ KOKTEJL ZAMILOVANOSTI *Zamilovanost se nerodí v srdci, ale v hlavě. Pokud totiž mozek vyhodnotí, že jsme osobou vhodnou k seznamování, spouští se další reakce v lidském těle. Začneme produkovat hormon adrenalin fenylethylamin. Ten vyvolává euforii podobně jako droga amfetamin. Zamilovaný člověk začíná být postupně na fenylethylaminu závislý. Pokud nedostane svoji dávku, tak nejí, nespí a nepracuje. Fenylethylamin se vylučuje pokaždé, když jsme v přítomnosti milované osoby. Jeho vylučování se postupně snižuje a nahrazuje jej hormon endorfin. * "Tělo vylučuje i další látky, jako jsou dopamin a noradrenalin. Ty zase zvyšují sexuální aktivitu, touhu po radosti a potěšení," vysvětluje sexuoložka Mirka Jonášová. Díky jejich působení pociťujeme například bušení srdce, červenáme se nebo se potíme, ale také neúnavně létáme na křídlech lásky a neprojevujeme zájem o nic jiného než o objekt své milostné vášně. * V koktejlu zamilovanosti nechybí ani sexuální steroidy – estrogeny, které zlepšují celkové emoční ladění ženy a zvyšují její libido, a testosterony, jež udržují sexuální aktivitu mužů a budí jejich erotické představy a fantazie.



HLEDÁNÍ PRAVÉHO: Jana (28) & Filip (33)

Padli si do oka, kápli do noty

Kolem třicítky zamilovaní často doufají, že se právě tentokrát podaří plynulý přechod k lásce. "Láska na první pohled? Spíš na druhý," směje se osmadvacetiletá telefonní operátorka Jana a třiatřicetiletý dělník v kovovýrobě Filip přikyvuje.

Oba se nastěhovali do stejného paneláku v Milovicích. Občas se potkali na chodbě a jen se pozdravili. "Poprvé jsme se spolu bavili na nádraží. Vracela jsem se domů v noci ze zkoušky pěveckého sboru a Filip ze zkoušky dudáků. Jenže vlak nejel z obvyklého nástupiště, takže jsme absolvovali přesuny po peronech. Nevím proč, ale takovéto situace lidi naštvou nebo sblíží," líčí Jana Turčínová začátek krásného vztahu, který nedávno přerostl v manželství.

"To nás tady ale honí…," prohodila Jana k Filipovi, kterého znala jako sympatického souseda. Osudová věta byla vyřčena. "Dali jsme se do řeči a do týdne jsme spolu chodili." Na první rande pozval Filip Janu k sobě domů a zahrál jí na dudy. "Pěkné skotské a irské melodie. Jana se mi líbila a navíc jsem byl rád, že se také věnuje muzice. Měli jsme byty nad sebou a často jsem ji slyšel, jak cvičí hru na flétnu," vyznává se mladý muž.

"Zahrál mi a šli jsme do hospody," dodává Jana se smíchem.

Možná za to může společná adresa, možná zkušenosti třicátníků, možná společné zájmy, že vztah Jany a Filipa nikdy nebyl vztahem na dálku. Mnoho se proto také nezměnilo, když oba své panelákové byty prodali a společně si už coby novomanželé pořídili domek se zahradou v Oskořínku na Nymbursku.

"S Janou to sice bylo rychlejší seznámení," hodnotí Filip, "ale pořád jsme zamilovaní a klape nám to." "Od začátku se mi na Filipovi líbilo, jak je hodný, tolerantní, trpělivý. Na rozdíl ode mne," přiznává Jana, kterou podle jejích vlastních slov dokáže vytočit skoro všechno. "Filip mě potom uklidňuje, všechno mi vysvětluje… A vzájemné konflikty vlastně nemáme."

"My se doplňujeme," prohlašuje rozšafně Filip a dodává, že se také umí naštvat, ale musí mít k tomu skutečný důvod. Určitě ho nerozhodí třeba takzvaný nepořádek v domě. "Jsou přece důležitější věci," filozofuje mladý muž. "Důležité je, že máme podobné názory, že jsme si padli do oka a kápli do noty."

Helena Vondráčková (59): Jsem ráda, že zamilovanost není výsadou dvacetiletých



"První zamilování je vždycky impulzivnější, bezhlavější, člověk příliš nepřemýšlí o budoucnosti. Tím ovšem nechci říci, že později v zamilovanosti kalkuluje. Jen je možná ve svém vzplanutí opatrnější. Jsem ráda, že zamilovanost není výsadou jen dvacetiletých, ale funguje i v pozdějším věku," říká zpěvačka Helena Vondráčková, jejíž vztah s podnikatelem Martinem Michalem i jejich svatba v roce 2003 se staly na dlouhou dobu velmi diskutovanými. Zpěvačka přiznává, že zpočátku se jí líbil jako sportovec a pěkný muž. "Jak jsem ho však začala více poznávat, cením si především jeho zásadovosti a pracovitosti. A také mám radost z toho, že se nenaplnily, zaručené předpovědi‘ těch, kteří tvrdili, že si mě bere jen pro můj majetek a peníze. Všichni kolem mě vidí, co jsem věděla od začátku: že mě má opravdu rád."

UŽ VĚDÍ, CO CHTĚJÍ OD ŽIVOTA: Kristina (45) & Jaroslav (47)

Teď si teprve užívám

Bojíte se zamilovat nebo nevěříte, že vás to ještě potká? Ale životní láska může přijít, i když už to nečekáte.

"V osmnácti jsem byla zamilovaná každou chvilku. Vždycky do černovlasého, vysokého. To byl můj typ. Jenže mi to nikdy nevydrželo dlouho. Už po měsíci jsem zjišťovala, že s jedním si nemám o čem povídat, druhý se chová v určitých situacích trapně… Zamilovanost si užívám až teď, co jsem potkala Jardu," říká pětačtyřicetiletá Kristina Vránová z Poděbrad.

Než poznala Jaroslava, měla za sebou už dva delší vztahy – z toho jedno nevydařené manželství, ze kterého má dvě děti. Velkou lásku – tu 'životní' – prožívá právě teď.

"Občas chodím za kamarádkou – recepční do lázeňského hotelu Zámeček. Jednou jsme se tady daly do nezávazné řeči se dvěma mladšími fešáky, kteří zde byli v lázních. A o rok později kamarádka volá, že ten jeden přijel znovu a přivezl z Hořic v Podkrkonoší trubičky, abych přišla na kafe."

"Jarda je po minibypasu srdce a do lázní v Poděbradech přijel už počtvrté. Zase jsme zažertovali a domluvili se, že v Bílé růži hrají country a je tam dobré posezení. Tam mě Jarda poprvé vyzval k tanci slovy: 'Mladá paní, půjdete si se mnou zatančit, nebo se na to vykašleme?' Protancovali jsme noc, domluvili si schůzku na druhý večer, jenže už odpoledne stál Jarda před mou prací a čekal, až skončím."

"Přijel podél Labe na kole a jezdil tak každý den, co byl v lázních. Čtrnáctidenní pobyt si dokonce prodloužil o týden, a pak už se ke své manželce, s níž žil třiadvacet let, nevrátil. Kvůli mně se vzdal společného domu, firmy s pětadvaceti zaměstnanci a patnácti kamiony…"

Když zamilovanost přijde, jde rozum stranou. Člověk přetrhává letité partnerské vztahy a vrhá se do náruče neznámých lásek.

"Už po několika dnech mi Jarda řekl, že mě má moc rád, že by mě nevyměnil za nic na světě. Která ženská by to nechtěla slyšet! Byla jsem šťastná a zároveň jsem měla strach. Vůbec jsem ho neznala a také, jak to říci dětem? Nakonec jsem jim oznámila, že Jarda nemá kam jít a jednu noc u nás přespí. Byl mi sympatický od samého začátku. Vysoký, ramenatý chlap se smyslem pro humor. Pak se i ukázalo, že co chytne do ruky, to mu jde," chválí Kristina svého o dva roky staršího partnera.

Jaroslav Hájek se jen rozpustile uculuje. "Mám já to ale život. Přijdu z práce, uvařím, nádobí umyju a už vyhlížím Kristinu z okna, aby měla kafe akorát teplé, až přijde domů. A víte, co mi občas řekne? Že už jedla a měla tři kávy. Tak rychle stavím na čaj."

Láskyplné divadélko ukončuje Kristina souhlasným kýváním. "Jarda mi se vším pomáhá, všechno zařídí, všechno umí sám opravit – v domácnosti i auto. Vše bez řečí, nemusím nic říkat, sám se dovtípí. Bývalý muž si za šestnáct let manželství neuvařil ani čaj."

"Dneska jsem opravdu zamilovaná a užívám si to. Každý den se těším, až budeme po práci s Jardou spolu, pojedeme na výlet na kolech nebo za jeho maminkou na Sázavu, k té mojí do Hlučína nebo k sestře do Mníšku pod Brdy… a teď plánujeme, že se brzy odstěhujeme do domku se zahrádkou nedaleko Poděbrad. Tady je nádherně, ale v městském bytě to přece jenom není ono, zvláště když vedle sebe máte muže činu, jako je Jarda."

A děti? Dcera Denisa se směje: "Máma řekla, že Jarda u nás přespí jednu noc, a už budou slavit výročí."