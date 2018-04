Bála jsem se, vzpomíná Daniela, která dala výpověď a začala podnikat

Trápit se v zaměstnání, mít strach, že mě vyhodí, to považuje koučka Petra Lekešová-Krajčinovič za jednu z nejstresovějších situací v životě člověka. Pokud zrovna něco podobného prožíváte, je dobré si uvědomit svůj okamžitý finanční stav se všemi rezervy i případnými dluhy.

„Nebojte se jít za odborníkem na finance, vytvořte si podnikatelský záměr a nastavte si správné cíle, mějte trpělivost a vydržte,“ radí koučka. Víte-li, co chcete dělat, máte napůl vyhráno. Někdy však opravdu nevíte, co dál. „Doporučuji sepsat si seznam činností, při kterých ztrácíte pojem o čase. To budou ty pravé pro vás,“ říká koučka.

Než budeme schopni opravdu racionálně uvažovat a podniknout první akční kroky vedoucí ke změně, je dobré se zbavit stresu, obav, nervozity. „Potřebujete ventil, vypustit emoce, vybrečte se, běžte se vyvztekat do lesa. Výborný je třeba box, při kterém se jednak vyplaví endorfiny, a také můžete pomyslně někomu jednu vlepit. Stres se totiž vyplaví pořádnou fyzickou nakládačkou,“ říká Petra Lekešová-Krajčinovič.

Danielu nakonec dál do „nových dveří života“ popostrčila náhoda. „Poslouchala jsem rádio a slyšela koučku Petru mluvit o tom, jak se v životě znovu nastartovat, posunout dál. Uvědomila jsem si, že existují jiné možnosti a najednou jsem se divila sama sobě, že jsem na ně nepřišla sama už předtím.“

Daniela dala výpověď. „Hrozně jsem se bála. Vojtu jsem přehlásila na jinou školu a do toho shodou náhod dostala nabídku, abych koupila stánek. Musela jsem si na něj půjčit peníze, jinak to nešlo,“ vzpomíná. „Teď se cítím v pohodě, stánek mi dává určitou jistotu, a i s Vojtou se všechno vyřešilo. Najednou jsem viděla, že všechno jde, i když si půjčíte peníze, i když splácíte. Ale na rozdíl od zaměstnání máte možnost svobodné volby.“

Jak postupovat, když chcete začít podnikat:

1. Určete si jasný cíl - čeho chcete dosáhnout.

2. Co přesně k tomu potřebujete?

3. Zapište si termín, do kdy chcete být v cíli. Je to půl roku, 3 měsíce?

4. Co vám chybí, abyste na cíl dosáhli? Potřebujete se dovzdělat, zlepšit se v cizím jazyce, chcete zapracovat na sebevědomí, aby po vás nový šéf nedupal jako ten předchozí?

5. Až budete mít vše vyjasněno, zamyslete se nad tím, kdo a co vám může pomoci, co vás posune blíž k cíli.

6. Nejtěžší fáze je zvednout se a zapracovat na tom. Co bude první krok, kdy ho uděláte a co k tomu potřebujete?

Jste typ zaměstnanec nebo podnikatel?

Otázky pro zaměstnance:

Baví vás stále práce, kterou děláte?

Máte na pracovišti příjemnou atmosféru?

Odpovídá finanční ohodnocení vašim kvalitám?

Jste si jistý, že zaměstnání skýtá pocit bezpečí?

Nevadí vám plnit, byť někdy nesmyslné, úkoly zaměstnavatele?

Jste rádi, když zodpovědnost nese někdo jiný?

Máte rádi pohodlí beze změn?

Pokud jsou vaše odpovědi kladné, ANO, jste typ zaměstnanec a do podnikání se nehrňte!

Otázky pro podnikatele:

Nebojíte se chyb a dílčího neúspěchu?

Máte rádi změny?

Nevadí vám nestabilní příjem?

Potřebujete se svobodně rozhodovat?

Chcete dělat co vás baví?

Milujete výzvy?

Jste plně odpovědní za to, co děláte?

Chcete mít maximální příjmy?

Rádi volně operujete se svým časem?

Pokud jsou vaše odpovědi kladné, ANO, jste typ podnikatel a zaměstnání by vás svazovalo a brzdilo v rozletu.