Zábava i v důchodu? Věnujte se koníčkům, vzdělávejte se, cestujte

Podle Jiřiny Šiklové, autorky knih Deník staré paní, Dopisy vnučce či Matky po e-mailu, se člověk, který měl opravdové zájmy, stáří bát nemusí: "Kdo je neměl, bude se nudit asi i těsně před smrtí. Znám mnoho lidí, kteří se bojí prázdnoty života ve svém stáří. Ti potom vytvářejí negativní obraz o stáří jako přirozené fázi života člověka a pak si neustále stěžují. Proto se stáří bojí i mnozí mladí. Kdyby ti dnešní staří dovedli hezky naplnit těch dvacet či dokonce pětadvacet let života, který je čeká po odchodu do důchodu, tak by celkový obraz stáří byl pozitivnější," říká Jiřina Šiklová, která ve svých 76 letech rozhodně nezahálí.

Plánujte, vzdělávejte se, bavte se

Znáte to. Když máte den nabitý povinnostmi, pak většinou stihnete spoustu dalších věcí. Jakmile ale máte volno, večer zjistíte, že jste celý den tak nějak promrhali. Pak přijdou výčitky svědomí. Co s tím? Hlavně zůstat aktivní, nezakrnět a plánovat. A samozřejmě svůj režim striktně dodržovat.

"Pro plnohodnotné využití volného času je vhodné pořídit si diář a naplánovat si dopředu všechny možné aktivity, které přicházejí v úvahu," radí Jana Kunová ze Seniorclub.cz. "Zjistěte si termíny výstav, divadel, kin, muzeí, sportovních aktivit. Neopomeňte rodinné události a výročí přátel, vymezte si čas na setkávání s nimi. Určitý čas věnujte odpočinku, masážím, zajděte si ke kadeřnici či kosmetičce. Plánování je vhodné připravit na měsíc dopředu."

Jak na to?

A kde hledat zábavu? Není nic jednoduššího než sednout k počítači a prohlédnout si stránky určené seniorům, kde najdete nabídku vzdělávacích kurzů, kultury, máte se na nich možnost seznámit či si zařídit dovolenou s vrstevníky. Vyzkoušejte např. www.seniori.cz, www.zivot90.cz, www.zijemenaplno.cz nebo www.seniorclub.cz.

Nebo nemyslíte jen na zábavu, ale chcete být prospěšní? Co třeba uplatnit své dlouholeté profesní a životní zkušenosti? Můžete doučovat, pohlídat vnoučata, děti známých nebo se věnovat dobrovolnictví. Vaši pomoc přivítají i jiní senioři, kteří na tom jsou hůř. Stačí kontaktovat nejbližší oddělení LDN či domovy pro seniory.

Když už nemůžeme

Aby vás nic nezaskočilo, myslete na stáří včas. Dokud na to máte sílu a finance, upravte svůj byt tak, abyste ho mohli využívat, až vás vaše tělo přestane poslouchat.

"Člověk by se měl na stáří připravovat tak deset let před tím, než jde do důchodu. Tedy vyměnit si včas byt za menší a případně komfortnější, přestěhovat se do přízemí, uvědomit si, co bude potřebovat, s jakými lidmi se chce a bude stýkat. V opravdu vyšším staří se člověk již špatně přizpůsobuje změněným podmínkám," říká Jiřina Šiklová.

Její slova potvrzuje i Jana Kunová: "Dokud jste ještě ekonomicky činní, vyměňte staré, špatně fungující spotřebiče za nové. Postarejte se o kvalitní podlahovou krytinu, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Zbavte se koberečků a předložek, o které se často zakopává." Postarejte se také o výměnu starých topidel, k vaně přidělejte madla, pořiďte si do ní protiskluzovou podložkou.

Kde na to vzít

Můžete oponovat, že tohle všechno něco stojí. Zábava, kultura i cestování - v důchodu na to nezbývají peníze. Ani v takovém případě nemusíte sedět doma. "Mnoho akcí je šitých na míru seniorům a nabízejí se za snížené vstupné. Návštěvy některých galerií jsou dokonce zdarma," uvádí Kunová.

Ušetřit se dá i při koupi počítače. Postačí nějaký z druhé ruky. Připojení k internetu stojí asi 400 korun měsíčně. Pokud si za další čtyři stovky koupíte skype, můžete telefonovat zadarmo. Počítač umožňuje lidem spojení, vyměňování si pozvánek, fotografií. Tedy komunikaci, když již lidem neslouží nohy. "Chce to jen překonat odpor v sobě. Navíc budete i více imponovat té mladší generaci," uzavírá Jiřina Šiklová.