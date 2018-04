Jak zabavit nemocné dítě, kterému není špatně? Zkuste peřinové a retro hry

Pokud dítě trápí horečka a je mu opravdu špatně, bude pravděpodobně hlavně spát a ze všeho nejvíc potřebovat vaši přítomnost a pozornost, případně občas nějakou pohádku, příběh nebo písničku.



Jakmile se ale ratolesti trochu uleví, začne se samozřejmě nicneděláním v posteli nudit. Jak každý rodič dobře ví, nuda je matkou vylomenin, o které u nemocného dítěte opravdu nikdo nestojí. Jak tedy dítě zabavit, pokud ho nechcete nechat celý den zírat do obrazovky televize nebo tabletu? Možností je spousta.



„Pokud to jen trošku jde, zkuste si naplánovat hry a aktivity, na které není při běžném kolotoči všedních dnů čas. Je jednoduché dítěti pustit pohádky, dát do ruky PC, ale proč nepřijmout nově vzniklou situaci jako výzvu? Můžete vytáhnout ze skříně všechny společenské hry, puzzle, knihy, hrajte maňáskové divadlo, hoňte se světýlkem od baterek po stěnách,” doporučuje Štěpánka Štrougalová, zakladatelka plavecké školy Juklík a matka čtyř dětí. Dítě by samozřejmě mělo hlavně odpočívat a co nejvíce spát, nemoc ale může být i příležitostí, jak spolu strávit společně čas. Zde je několik osvědčených tipů, jak na to:

Hry v posteli

Nemocné dítě se samozřejmě snažíme udržet v teple a bez zbytečného pohybu, tedy v posteli. I tam se ale dá vymyslet spousta zábavy.



Bunkr: Co když se taková obyčejná postel změní v bunkr? Nebo v postel s nebesy? Postačí kolem postele rozestavět židle a přes ně přehodit velkou záclonu nebo přehoz. Nebo udělejte stěny ze všech polštářů, které doma najdete.



Hra v kuličky na peřině: Udělejte v peřině důlek, najděte své staré skleněnky a turnaj ve cvrnkané může začít.



Hra na schovávanou: Vyberte malou hračku, kuličku, figurku nebo autíčko a schovejte jej v prostorách postele, na nočním stolku, poličce nebo třeba do kapsy pyžama. Nezapomeňte dítěti radit, zda je to samá voda, nebo už v pátrání přihořívá.



Tma a baterky: Zkuste si v průběhu dne zatáhnout závěsy a parádní zábava může začít. „Můžete se honit světýlky od baterek po stěnách, můžete si určit dráhu, kterou musíte kuželem světla zdolat, můžete z prstů vytvářet na stěně stíny zvířátek neb třeba prostříhat papír a pak promítat na stěnu krásné obrazce,“ navrhuje Štěpánka Štrougalová.

Na doktora či doktorku: Nejoblíbenější plyšák má stejně jako nemocné dítě omotanou bolavou tlapku, musí také jíst hodně vitaminů, možná sem tam polykat nějakou medicínu, bude mít ovázaný bolavý krk a oba pacienti se budou předhánět, kdo se první uzdraví. Do role pacienta se můžou dostat i ostatní členové rodiny a ukázat tak dítěti, že se umí vcítit do jeho pocitů, ale i vtipně (a s citem) parodovat jeho chování.



Kreativní hraní

Knížky, společenské hry, tvoření napadnou většinu z nás jako způsoby zábavy dětí. Zkuste přidat i magnetické knížky, knihy se samolepkami, různé dokreslovačky, tvoření obrázků podle čísel, dětské sudoku, šrafovačky a křížovky. S obrázkovou knížkou si můžete hrát na hledání. Jeden řekne: Najdi človíčka s bílou kšiltovkou. A pak se vystřídáte. Můžete spolu zkusit vymýšlet i veselé pohádky nebo potrhlé nonsensové rýmovačky, které vás rozesmějí.



Zábava v kuchyni: I nemocné děti musí jíst a měly by jíst obzvlášť zdravě. Pokud připravujete dětem oběd nebo svačinku a už jimi necloumá horečka, vezměte je s sebou do kuchyně a zapojte do vaření písmenkové polévky nebo legračních těstovin. Zelenina bude dítěti v polévce určitě chutnat lépe, pokud ji nakrájí samo. Vyhrát si můžete i při servírování a z písmenek vytvářet slova a věty, zvířátka a auta se mohou pustit do závodů. Jídlo se navíc nemusí nutně vždycky jíst. Zkusili jste někdy navlékat těstoviny nebo maršmelouny na provázek? Nebo udělat obrázek z těstovin?



Radost pro ostatní členy rodiny: Čas strávený doma můžete využít i k tomu, abyste připravili překvapení pro sourozence, tatínka nebo maminku. Můžete třeba slavnostně nazdobit byt, připravit uvítací plakát nebo rovnou celé divadelní představení. Je jenom na vás, jestli budou v hlavních rolích maňásci, vy sami nebo vlastnoručně vystřižené papírové figurky na špejli.



Hračky od sousedů a kamarádů: Hračky jsou drahé a málokterý rodič si chce a může dovolit jejich nekonečný přísun k dítěti. Existuje ale spousta triků, jak udělat hračky pro vaše děti „nové“ - pokud jich máte doma hodně, nějakou jejich část ukliďte a jednou za čas hračky obměňte. Na to je ideální doba třeba právě při nemoci dítěte, protože jimi bude znovu zaujaté a nebudou si stěžovat na nudu. Hračky si můžete také zkusit vyměnit nebo vypůjčit od kamarádů a kamarádek se stejně starými potomky. Zkuste buď jejich oblíbené hračky, nebo hračky, které už doma máte a dají se rozšířit - třeba stavebnice, koleje, auotodráhy, domečky nebo třeba puzzle. Ty poslední se sice nedají spojit, můžete ale pak soutěžit v jejich skládání na čas.



Trocha nostalgie a retra

Fotografie a příběhy: Děti milují prohrabováním se starými fotkami a poznáváním lidí na zažloutlých nebo černobílých snímcích. Najděte alba svých rodičů, ukazujte fotografie, když jste vy sami byli malí, děti bude určitě bavit i vyprávění o tom, jaké to bylo, když se jejich rodiče nebo prarodiče seznámili. Možná se bude divit, jaký byl dědeček v mládí nadšený fotbalista a babička tanečnice.



Krabice vzpomínek: Pokud máte krabici vzpomínek nebo památník, je čas oprášit a vytáhnout je na světlo. To tajemno děti většinou pohltí. Rády se budou prokousávat i krabicí se svými prvními obrázky, zoubky, prvními medailemi nebo nakouknou i do obálky, kde je ustřižen jejich pramínek vlasů.

Strom života: Spoustu legrace si užijete při sestavování rodokmenu, který je skvělým způsobem, jak dítě poučit o rodinné historii i jak se podělit o humorné příhody s tetičkami, strýčky a vzdálenějšími příbuznými.



Staré knihy, časopisy, noviny: Čmárání, trhání a vše ostatní dovoleno. Kreslete lidem v časopisech kníry, velké brýle, strašidelná tykadla. Můžete si vzít nůžky a vystřihovat obrázky nebo písmenka, sestavovat legrační koláže, mozaiky. Můžete také vzít barevnou fixu a zatrhávat jednotlivá písmenka nebo čísla, starší děti mohou v textu zvýrazňovat třeba podstatná jména.