Z kuchyně rovnou na parket. Naučte se tančit z domova

Za osm lekcí lady kurzu se mám naučit čaču, rumbu, jive a paso doble. Zaručeně to prý dokážu. Všechny před námi to dokázaly. Když budeme šikovné, dojde za odměnu i na smyslnou, ale těžkou sambu.

Muž není v tanečním sále žádný. No… a co má být? Doba, kdy na tanec byli potřeba nutně dva, je pryč. Hitem doby je lady dancing, taneční sólo pro ženy. Je to logické: Většina mužů netančí. Většina žen by naopak tančit chtěla, ale nemá s kým. Takže tančí samy a pro radost.

Instruktorka vysvětluje, že středobod našeho těla, který máme stavět na odiv, se nachází těsně nad naším hrudníkem. "To, co je pod tímto bodem, není tak důležité," usmívá se. Zkouším dát ten bod uprostřed hrudní kosti na odiv – a hle, už chápu princip správného držení těla. Kdyby nic jiného, už to je super.

Do konce hodiny mi pak zbývá pochopit a hlavně si zapamatovat kroky čači hned ve čtyřech variacích za sebou. Rameny prosím nehýbat, jen hezky vlnit pánví. "Máme to? Dáme si to rychle a všechno naráz na hudbu?" Instruktorka nečeká na odpověď – a já zoufale pletu nohama, pánev nepánev. Nejsem díkybohu jediná. A nejsem tu ani nejstarší, což mě, upřímně, taky uklidnilo.

"Chodí studentky i padesátileté ženy," potvrzuje Eva Bartůňková, šéfka taneční školy Maestro a porotkyně loňského ročníku StarDance, která podobné kurzy také vede. Trend lady kurzů přišel z USA, tam však ženám už nabízejí i muže – taneční asistenty, s nimiž pak mohou jezdit i po soutěžích. Takové u nás ještě nemáme, ale nevadí.

Bála jsem se, že tančit sama je otrava. Koho mám jako svádět a na koho se usmívat? Snad ne na samu sebe v zrcadle? Jenže pak při prvním kroku, při němž se konečně chytnu, objevím úžasné endorfiny. Na konci lekce jsem na dně sil jako po hodině squashe. Jestli máte taky radši tanec než cvičení, je z čeho vybírat: salsa, latina, samba, afro... S pěti tanci se seznámíte na dalších stránkách. A partnera je, až začne závidět a žárlit, můžete naučit.

Salsa

Chcete být sexy? Naučte se salsu. V překladu to slovo znamená "omáčka", ve skutečnosti je salsa hříšný tanec. V současné době je jeden z nejpopulárnějších. Salsa dobyla taneční parkety a má i své speciální "provozovny", salsotéky. Ženy se tu svůdně vlní, rychlým přešlapováním se pohybují dopředu a hned zase vzad nebo ve smyslných otočkách kolem partnerova těla.

Tanec v páru ovšem není nutný, vlnit se může každý sám, případně dvě ženy spolu.





"Salsa je přirozená, jednoduchá a vyzývavá, její figury tak trochu připomínají sex. Dá se tancovat nejen v páru, ale i ve skupině, třeba po deseti lidech, kde se vyměňují partneři, tomu se říká salsa casino," vysvětluje Kateřina. "Salsu se naučíte klidně i v sedmdesáti, prostě jen pokrčíte nohy a houpete se. Na nic nemyslíte a užíváte si to. Náročné je to nanejvýš na stehna a zadek, ale ne moc."





Zas tak úplně jednouché to není, nejdřív musíte ovládnout alespoň základní krok a ten pak umět používat i v různých otočkách.



Základní krok (větší rozměr obrázku získáte po rozkliknutí)

Existuje mnoho tanečních stylů salsy, ale například základním krokem té kubánské je celkem jednoduchá chůze (vpřed, vzad, do strany či dokola) s pauzou na každou čtvrtou dobu. Poslouchejte čtyři doby, ale tančete jen na tři, čtvrtá je pauza na okrasu. Raz dva tři – pauza – pět šest sedm – pauza…

Salsa vyzařuje temperament obyvatel Latinské Ameriky a Karibiku. Její podobu ovlivnily africké rytmy jako rumba, dominikánská merenque, mambo, karibská čača, ale i hip hop a break dance. Salsa začala být hitem ve dvacátém století v USA, počátkem šedesátých let ale zastínil výsluní latinských rytmů rokenrol a slavná éra Beatles. Dnes prožívá hříšná salsa svůj velký comeback.





Říká se o ní, že je to ideální redukční program pro ženy, které raději tančí než cvičí. Že uvolňuje stres, zbavuje ostychu při komunikaci, pomáhá při depresích, dodává energii a optimismus.

Například na www.centrumtance.cz či www.salsaonline.cz dnes najdete přehled salsoték a různých akcí, třeba víkendový workshop salsy. Tančit můžete v salsových klubech (v Praze například Mánes či Jam Café, dva až tři kluby jsou v Brně), u moře nebo prostě jen doma a samozřejmě v kurzech. Oblékněte si krátkou točivou sukni, ale klidně i kalhoty a krátký top, boty na širším podpatku nebo pro začátek jen baleríny – a vyražte.

JAK TO NAUČIT PARTNERA

Naopak je to snadné: když muž skvěle ovládá salsu, žena nemusí umět ani krok a on ji dokonale navede. Platí, že muž jde proti ženě, oba se drží za dvě ruce nebo v klasickém rámu a přidávají otočky (vuelty) nebo třeba pohlazení spojenýma rukama za hlavou (sombrero).

Když však chce žena naučit salsu muže, musí postupovat rafinovaně: vysvětlit mu kroky, ale nechat ho improvizovat. Asi takto: "Přemýšlej o tom, kam mě chceš otočit, a já se ti podvolím." Muž musí pochopit, že on je ten, kým chce být žena manipulována, jinak se to nikdy nenaučí.

Samba

Ten smyslný a živočišný pohyb, který vidíte u tanečnic na karnevalu v brazilském Riu, tak to je samba. "Sambit" umějí v Jižní Americe i malé děti, zato pro nás je to tanec z kategorie těch těžších.





Jasně, vypadá to celkem jednoduše, dělat drobné krůčky v rychlém tempu a tvářit se uvolněně. I tempo se počítá snadno: raz a dva, raz a dva. Ale...



Sambová chůze (větší formát obrázku získáte po rozkliknutí)

"Začátečník zvládne kroky lehce, ovšem pokud sambu chcete ovládat jako na karnevalu v Riu, musíte zapojit přirozený pohyb celého těla a to není úplně snadné," podotýká Růženka. Latinskoamerickým tancům propadla už jako malá holka. "Latina je ve srovnání se standardními tanci variabilní, živočišná a divoká."



Základem oné živočišné samby je houpání v kolenou a v kotnících neboli bouncing. K tomu je nutné přidat typický a smyslný pohyb pánve, která rotuje v osmičkách nebo celých kruzích. Důležité je vzpřímené držení těla a váha na bříškách chodidel. A k tomu všemu je potřeba dělat ty drobné krůčky v tempu jak o život. Když přidáte i vibrace hrudníkem – jste skoro jako v Riu. No nezkuste to.





"Samba je podobně jako salsa hravá a houpavá. Erotická, prostě brazilská, už podle těch kostýmů," podotýká Růženka. Vítány jsou třásně, barvy a flitry, zákonem samby je "minimum látky a maximum kůže". Té vlastní samozřejmě.

Tanec pocházející z Brazílie se do Evropy dostal před první světovou válkou, tehdy ještě pod názvem maxixe. V té době však vládla tangová horečka, a tak skutečný boom samby přišel až po roce 1945.





Připravte se, že samba je záběr na nohy a kolena, ovšem stehna a lýtka se přitom úžasně tvarují. Její fanoušci tvrdí, že posiluje zádové a břišní svalstvo, učí správnému držení těla a ulevuje od bolestí páteře a hlavy, nesoustředěným vrací koncentraci a tím, jak střídá napětí s uvolněním, učí trpělivosti.

Houpavý krok, vibrace i onen typický pohyb pánve můžete zužitkovat i na diskotéce – na Black Eyed Peas a jejich Mas que nadu, na Madonninu La Isla Bonitu a koneckonců i na hip hop či R'n'B'. Že byste si ve starším věku připadala tak trochu trapně? Ale ne. "Žena si musí věřit a užívat si to, pak nebude působit trapně, ale přirozeně," povzbuzuje Růženka.

JAK TO NAUČIT PARTNERA

Muži se na sambu moc rádi dívají, ale v tanečních kurzech ji nemají rádi. To smyslné vlnění jim prostě nejde. Když zvládnou kroky v tom správném rytmu, často jen tak poskakují, což nemá se skutečnou sambou moc společného. Muž ji prostě musí okoukat. Co kdybyste mu ji zkusila naservírovat s dobrou večeří, míchaným drinkem a správnou hudbou (třeba tou La Isla Bonita od Madonny)? Samba je jeden z nejerotičtějších tanců, hodně intimní záležitost – a partner se musí přidat sám.

Čača

Čača je drzý, veselý a taky mile koketní tanec. Pro učení jeden z nejsnazších, protože se dá dobře počítat. Možná si to pamatujete ještě z tanečních: dva pomalejší kroky a tři rychlé. Raz dva tři, ča-ča-ča, dva tři, ča-ča-ča…





"Mám na ní ráda tu hravost a provokativnost," říká Eva. "Je ideální, když si chci zatancovat něco svého, v tom by mě partner asi i blokoval." Odkud má ten tanec jméno? Snad ze španělského chacha neboli chůva, snad ze slova chachar, což znamená žvýkat listy koky. Ale úplně nejobyčejnějším vysvětlením je, že je to zvuk nohou při přeměně oněch tří typických krůčků. Takové to šoupavé š-š-š.

Tanec vznikl na Kubě, má podmanivý a snadno rozpoznatelný rytmus, na nějž můžete vykouzlit přes dvacet různých figur. Kyčle musí při přeměně kroků pořádně pracovat tak, abyste se při tanci vlnila.





Pak už stačí vyrazit na firemní večírek ve stylu latinskoamerické party. Kroky čači se ale dají využít i na hudbu z diskoték – co třeba něco od Justina Timberlakea či skladbu Sway od Pussycat Dolls z filmu Smím prosit. Typické oblečení? Trošku provokativní a hodně veselé.

JAK TO NAUČIT PARTNERA

V krocích problém nebude, jsou celkem jednoduché a partner je prostě bude napodobovat po vás. Když jdete pravou vzad, on vykročí za vámi levou vpřed atd., držet se můžete za jednu ruku, za dvě či v klasickém rámu. Potíž bývá jinde – muži jsou na čaču trochu tvrdí a neumějí se vlnit. Rada: ať střídají propínání kolen (žádné prkenné kroky) a ten správný pohyb přijde automaticky.

Bollywood

Bollywood by klidně mohl mít motto "protřepat a zamíchat". Vychází sice ze starých indických chrámových tanců, této klasiky se ale chytli indičtí filmoví režiséři a choreografové, přidali taneční prvky z celého světa, které jim padly do oka, a vytvořili úplně nový tanec. Proto se mu říká Bollywood – to slovo v sobě skrývá Bombaj, kde většina filmů vzniká, a odkazuje i na proslulý Hollywood.





"Když tančíte bollywood, vždycky se cítíte tak trochu jako indická princezna. A nejde při něm o nějaký přesný sled krokových variací, ale o příběh vyjádřený tancem," říká jeho lektorka Vendula.

Popsat tuto pestrou směsici vlastně nejde, při pohledu na něj rozpoznáváte orientální základ – kroutivé pohyby boků, ornamentální gesta, výrazná mimika obličeje, trhavé pohyby hlavou. Občas ale i nějaký latinoamerický krok, někdy až breakdancové variace.





V indickém filmu je tanec nutností, bez něj by u diváků propadl. A protože je tamní filmová produkce mnohem prudérnější než ta západní, tancem se naznačuje, kam se příběh posunul... Nikdy neuvidíte třeba líbání, ale většina scén je plná taneční koketerie. Díky tomu, že v sobě spojuje tolik různorodých prvků, můžete to, co se při něm naučíte, klidně použít i na diskotéce. Ostatně nebudete sama, třeba Shakira v klipech z bollywoodského stylu často vychází.





V indických filmech herečky a tanečnice hýří barvami a ozdobami, vás však v Česku nikdo do oflitrovaného sárí nutit nebude. Ze začátku vám bude úplně stačit širší sukně, pohodlné tričko, později, pokud vás tanec okouzlí, můžete přidat náramky na ruce i nohy. A co vám tento tanec dá? Rozhodně se při něm budete cítit velmi žensky, ladně a jemně. Jako bonus se vám zpevní tělo a vlastně budete trénovat svůj mozek. Ono totiž zkoordinovat pohyby nohou, příslušný výraz tváře a gesta rukama dá hemisférám zabrat...

JAK TO NAUČIT PARTNERA

Bollywoodský tanec je velmi ženský, plný kroužících boků a svůdných pohledů. Většinu mužů by proto ani nenapadlo jej zkusit. "Přesto já občas muže na hodině mám," směje se Vendula. Když se podíváte na některý z bombajských filmů, rozhodně tam uvidíte tančit i muže. Oni tancem svádí, dívky je buď odmítají, anebo vyslyší. Zcela v duchu červené knihovny. Tu pravou "exotiku" ale u mužských tanečníků většinou neuvidíte. Spíš vám to připomene doprovodné tanečníky světových pop star. Ostatně třeba pohyb "malování očí" by se mužům asi tančil jen ztěžka...

Afrika

Živočišný, zemitý – takový je už na první pohled africký tanec. Podupávání, úkroky, výskoky, vystrčená pánev, lehký podřep, jakoby máchání rukama, to vše ve spojení s rytmickým bubnováním. "Estetika tohoto tance je jiná než být krásná. Při něm jde o to být uzemněná a nekontrolovat se," říká lektorka afrického tance Monika.





Hned, jak poprvé uvidíte africký tanec naživo, začne to s vámi "šít". Bubny jsou zrádný nástroj, ani si to neuvědomíte a už vlastně tancujete. Soustředíte se na rytmus a ten pomalu ovládne tělo...





I když i tento tanec má samozřejmě svůj základ. Daný pohyb se ale učíte tak dlouho, dokud si v něm nenajdete svoje pohodlí. Nikoliv dokud není "dokonalý". "Africký tanec, to je radost z pohybu, odpoutání se od všedních starostí. Na mých hodinách jsou vždy tři bubeníci, takže my tančíme pro ně a oni bubnují pro nás," vysvětluje Monika. "Z hlediska náročnosti je to sprint a maraton zároveň. Během tance si ale ani neuvědomíte, že se strašně potíte a že už uplynula hodina a půl," dodává.





Na africký tanec nemusíte mít žádné dispozice – není důležitá postava, kondice, věk, rytmus ani talent. Prostě jen chuť. Pokud ji máte, zabalte si legíny, tričko, šátek, který uvážete kolem boků, a můžete vyrazit...

JAK TO NAUČIT PARTNERA

Africký tanec není párový. Původně byly tance určeny ke konkrétním rituálům a ročním obdobím; muži tančili válečnický tanec, ženy tanec plodnosti. Dnes se tančí hlavně pro radost a jako atrakce pro turisty. Pokud vašeho partnera africké rytmy osloví, musí být ochoten se naprosto uvolnit a poddat se rytmu bubnů. Třeba ho přesvědčí i to, že si je může zatančit skoro na každou melodii. Bude pak exotický král parketu...