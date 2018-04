(Z)hubneme s pilulkou?

Kdyby to bylo tak jednoduché, nebude u nás nadváha a obezita postihovat až 60 % procent populace. Všichni víme, že bychom měli své nadbytečné kilogramy rozpouštět vydatným pohybem, dodržovat zásady zdravého stravování a nezapomínat na pitný režim. Někteří ale nemají dost pevné vůle, jiní se snaží, ale ty poslední tři čtyři kila ne a nejdou dolů. Sníst pilulku a zhubnout je prostě lákavé.

Dobrá zpráva je, že pilulky na hubnutí nejsou úplným nesmyslem - mají v sobě složky, které pomáhají tělu urychlovat metabolismus či spalování, snižují pocit hladu i třeba chuti na sladké. Ta špatná zpráva je, že jenom pilulkami nedosáhnete ničeho. Musíte méně a zdravěji jíst a více se hýbat, jenom tehdy můžou prášky popohnat váš sen o ideálním těle.

Co musíte vědět, než zaplatíte

V posledních letech se na našem trhu objevil velký výběr pilulek na hubnutí s různými kombinacemi přírodních složek. Slibují řešit boj s nadváhou i některé další zdravotní problémy, které s ní souvisejí.

Než za ně vydáte v lékárně nemalou částku, uvědomte si, že jsou postavené na stejném principu. Spalovače tuků pomáhají s vymodelováním postavy, aniž byste ztratili svalovou hmotu. Vybrané stopové prvky a vitaminy dodávají chybějící energii při radikálním snížení množství potravy. Ostatní složky zamezují neodbytné chuti na sladkosti a vláknina zaplní žaludek tak, abyste se zbytečně nepřejídali. Některé pilulky navíc obsahují bylinné složky, které dokážou vyrovnat hormonální nerovnováhu.

Vybírat byste měli podle svého životního stylu - jestliže pohyb není vaše hobby, je zbytečné investovat do přípravků obsahujících hlavně spalovače tuků, naopak pokud jíte málo a na sladké vás neužije, nepotřebujete zmenšit hlad ani chuť.

Z čeho je namíchaný pilulkový koktejl?

ZE SPALOVAČŮ TUKŮ

Z extraktu ze zeleného čaje, karnitinu, z guaraninu, přírodního kofeinu, také z cholinu a inositolu - zvyšují metabolismus tuků v játrech a tím ho snadněji odbourávají z těla

Kdy zabírají: při nízkozátěžových pohybových aktivitách s nižší tepovou frekvencí, tedy při chůzi, běhu, tanci, jízdě na kole, kolečkových bruslích a plavání

ZE ZÁKLOPKY PROTI NEODOLATELNÉ CHUTI NA SLADKÉ

Ze stopového prvku chromu - v organismu je nepostradatelný pro plnou účinnost inzulinu a pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi

Kdy zabírá: při cestě kolem cukrárny, při redukční dietě a zvýšené konzumaci sladkostí, která způsobuje jeho pokles v organismu

ZE ZRYCHLOVAČE METABOLISMU

Z koenzymu Q10 - pomáhá při využití energie z živin a zamezuje tím únavě

Kdy zabírá: při snižování velikosti dávek jídla, na které jste byli zvyklí

Z BOBTNAJÍCÍ VLÁKNINY

Například z rostliny Garcinia cambogia, která vstřebává tekutinu a tím zvětšuje svůj objem v žaludku. Vylepšuje trávení, snižuje hladinu cholesterolu a riziko rakoviny tlustého střeva, blokuje přeměnu nadbytečných sacharidů na tuky, tzv. lipogenezi

Kdy nejvíce zabírá: při špatném trávení z nevhodné stravy a při pocitech nepřekonatelné chuti k jídlu

C. L. A - bez pohybu to nejde

Díky C. L. A. hubnete hlavně nadbytečný tuk a výrazně méně svaly. C. L. A. jsou konjugované mastné kyseliny, které odbourávají tuk v těle a zároveň zachovávají svalovou tkáň. Díky nim je totiž tuk v těle směrován ke svalovým buňkám, kde se přemění na energii, místo aby se uložil do buněk tukových. Navíc C. L. A. pomáhají zabránit jo-jo efektu. Úbytek hmotnosti se totiž skládá jak z tuku, tak ze svalů. Jenže právě ve svalech se tuky spalují - méně svalů, méně spalování. Podle studií jsou účinné hlavně ve spojení s pravidelným pohybem.