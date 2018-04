Se stářím se nekamarádím, říká Yvetta Simonová

Vizitka Yvetta Simonová se narodila 4. 11. 1928.

Vystudovala obchodní akademii v Praze.

V letech 1953–1960 zpívala s Orchestrem Zdeňka Bartáka a začala spolupracovat s Orchestrem Karla Vlacha. Ten se po druhém rozvodu stal jejím partnerem. Zemřel v roce 1986.

V šedesátých až osmdesátých letech spolu s Milanem Chladilem nazpívala desítky duetů.

V prvním ročníku Zlatého slavíka v roce 1962 skončila nejvýše mezi zpěvačkami a celkově se umístila druhá.

Žije v Praze, syn Tomáš Spurný je ředitelem pražského Divadla U Hasičů.

Poprvé jsme se sešly o prázdninách, když ještě byla vedra. Přišla v bílém kostýmku, dala si silnou kávu a podotkla, že se jí v horku špatně spí. To byla jediná stížnost, kterou na adresu svého věku zmínila.

"Nepřipouštím si potíže, k čemu taky, stejně se tím nic nezmění. Nebaví mě poslouchat takové ty řeči, kdy si lidé stěžují, jak je bolí to či ono. To přece ke stáří patří," říká Yvetta Simonová v pondělním magazínu Ona Dnes.

Ze svého věku však nijak nadšená není. "Se stářím se vůbec nekamarádím, to asi žádná žena, ale na druhou stranu si uvědomuju, že se svým věkem nic neudělám. Když jsem měla tu smůlu, že jsem neumřela mladá a krásná, teď už nic nezmůžu," prohlašuje s ironií v hlase.

Každé ráno se snaží cvičit. "Už od čtyřiceti let. Baví mě to, hned jak vstanu, vezmu si podložku ze šatny, dvě plastové lahve s vodou, které používám jako činky, a jdu na to. Bez toho bych nevydržela. Zabere mi to půl hodiny, někdy i hodinu," říká.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Yvettou Simonovou čtěte v pondělním magazínu Ona Dnes.

Zpěvačka, která se do povědomí posluchačů zapsala hlavně jako dvojice s Milanem Chladilem, přiznává, že má za sebou jednu plastickou operaci víček.

"Jsem ráda, že jsem si ji nechala udělat. Ta operace vám ubere spoustu let. Šla bych znovu, jen si už ve svém věku říkám, abych tam těm doktorům nezůstala," směje se. Žádný speciální recept na krásu nemá. "Krémy nakupuju v lékárně, myslím, že jsou lepší než ty z běžné kosmetiky, jinak nedělám nic zvláštního. Jediný zkrášlovací prostředek navíc, který si dopřávám, je maska. Smíchám tvaroh, zakysanou smetanu, žloutek a med," říká Yvetta Simonová.