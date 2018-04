Vzala jsem si homosexuála a mám s ním dítě

Nefunguje ani přenesená zkušenost kamarádky, která tvrdí, že její bývalý přítel, z něhož se vyklubal homosexuál, rád pekl koláče a nesnášel vášnivé líbání... Na vašeho partnera nic takového "sedět" nemusí i může. Přesto může i nemusí být gay.

Radim Uzel: Poznat homosexuála bez odborného vyšetření je téměř nemožné. Navíc je to komplikováno tím, že mnozí homosexuální jedinci si svou orientaci sami odmítají přiznat. Často to maskují tzv. "bisexualitou", nebo i celoživotně vystupují v roli heterosexuála.

Hana Fifková: Podle mého názoru neexistuje nic stoprocentně spolehlivého. Dílčí signály, jako například nezájem o společný sexuální život či absence předchozích partnerských vztahů či některé další, lze vykládat i mnoha různými jinými způsoby. Vášnivé líbání třeba nemají rádi mnozí introverti, sex zezadu se líbí sexuálním agresorům a vyšívání nebo pečení dortů? To je úplně vedle - i u mnohých žen.

Zdál se mi divný

Pavle bylo osmnáct, když na vysoké škole potkala Honzu. Byla štíhlá a modrooká, o kluky nikdy nouzi neměla a tenhle se konečně okatě nevnucoval. Chodili spolu čtyři roky a pak se z lásky vzali.

"Měla jsem ho ráda, ale když dnes na tu dobu vzpomínám, dochází mi, že mi na něm pořád něco připadalo divné, ale nespojovala jsem to s homosexualitou. V sexu problémy neměl, fungoval ve všech polohách. Bydleli jsme v baráku s mými rodiči, a tak vím, že pro mého otce bylo zarážející, že manžel uklízí, vaří, vyšívá i plete," vzpomíná šestatřicetiletá Pavla z Hradce Králové.

Honza se hned od začátku nebránil dítěti, i přesto, že Pavla se na to být matkou cítila ještě moc mladá. Otěhotněla ale až po čtyřech letech. "Strašně si dítě přál a když to měsíc co měsíc nevycházelo, zuřil, že jsem neplodná. Když přijela kamarádka s dítětem, choval se k její dceři jako k vlastní, a tak jsem se těšila, kdy už konečně otěhotním, že z něj bude skvělý táta. Proto mě zarazilo, že když jsem mu oznámila, že jsem těhotná, moc velkou radost neměl."

Radim Uzel: Každé podezření na homosexuální orientaci by se mělo řešit otevřenou diskusí a odborným vyšetřením. Lidé by se neměli vzájemně dlouhodobě trápit. Pokud si sex vyřeší po svém nebo na něj rezignují, mohou vytvořit harmonický vztah.

Hana Fifková: Když má člověk v partnerství "divný pocit" (a nemusí to být v souvislosti s potenciální homosexuální orientací partnera), nedoporučovala bych žádné tajné slídění, čtení sms, mailů a historií navštívených stránek na internetu či komunikace ICQ. Většinou to nevede k ničemu dlouhodobě dobrému v rámci vztahu a člověk tím ponižuje sebe i svého partnera.

Držel ho za zadek

Jednou na dovolené přistoupila Pavla na sex s Honzovým kamarádem a jeho přítelkyní. "Kluci se opili a já v tom "nejlepším" najednou našla manželovu druhou ruku na kamarádovi, který ležel s přítelkyní na vedlejší posteli. Bylo mi divné i to, že spolu pořád chodili pro vodu, ale tehdy jsem ho chválila. Nevěděla jsem, že těch chvil využívá k souložím s přítelem, což mi přiznal až po rozvodu."

Pavlino těhotenství bylo rizikové a manželé si museli intimní styk odepřít. "Nespali jsme spolu snad víc než půl roku," říká. V té době byl Honza na služební cestě v italské Florencii a jak mi řekl později, právě tam sexu s mužem propadl. Já tehdy nic netušila." Jejich syn se měl narodit koncem dubna, ale na svět přišel už v polovině března. "Asi kvůli Honzovi. Přišel tenkrát s cucfleky na krku a já ho podezřívala z nevěry se ženou. Že to bylo s mužem, by mě v životě nenapadlo!"

Do porodnice za rodinou jezdil novopečený otec denně. Možná i kvůli špatnému svědomí z předčasného porodu, myslí si dnes jeho bývalá žena. Pavla ale od rodičů věděla, že víkendy, a především noci, nespí doma.

Ženu odpustím, chlapa ne!

"Zlom přišel v okamžiku, kdy si nás přivezl domů. Asi tři víkendy po sobě musel údajně na služební cestu. Po té třetí jsem zavolala do práce sekretářce. Divila se, že prý v práci se manžel vymlouvá na mě, že jsem na tom špatně a prý musí být s námi doma. Počkala jsem si, až ´přijede ze služebky´ a vše na něj vybalila."

Honza musel s pravdou ven a Pavla nevěřila vlastním uším. Tvrdil, že mi nechtěl zahýbat se ženou, a tak se rozhodl to zkusit jinak. Navíc nechtěl rozvod. Prý budou dál rodina... "Na to jsem nepřistoupila. Ženskou bych mu odpustila, ale chlapa ne!"

Syn všechno ví

Pavla se postupně dozvěděla i to, že manžel chodil do gay sauny a že partnerů v té době vystřídal fakt hodně. A protože trvala na rozvodu, byla po třech měsících volná. "U soudu Honza důvod přiznal, ale myslím, že v práci ho stále tají a vymlouvá se, že jsem si někoho našla já. Ale to je mi už jedno. Jen mě teď štve, že jsem se několik měsíců překrývala s jeho milenci."

O syna Michala se Honza moc nezajímá. Navštěvují se velice sporadicky. Několik let se třeba neozve a pak ho chce vidět třikrát v roce, k narozeninám pošle esemesku, něco k Vánocům. "Michal všechno ví, řekla jsem mu to v první třídě, protože jsem nechtěla, aby se to dozvěděl od někoho jiného. Syna mám moc ráda, i když teď jde do puberty a trochu zlobí. Nikdy bych ho za žádného chlapa nevyměnila!"

Radim Uzel: Homosexualita není dědičná, také se jí není možno "naučit" výchovou.

Hana Fifková: Podle všech dostupných výzkumů se homosexuální orientace rozhodně nedědí v přímé linii (z rodiče na dítě) - větší pravděpodobnost tedy dítě nemá. Ale vzhledem k tomu, že o vrozenosti sexuální orientace není velkých pochyb, jistý typ dědičnosti pravděpodobně v kombinaci s dalšími faktory roli hrát bude.

Nežijte ve lži

Někteří homosexuálové přijdou na svou orientaci hned v pubertě. Mají jasno a o sexuální vztah s opačným pohlavím nestojí. Jiní se hledají déle, nebo si nejsou dlouho ochotni připustit pravdu. Zkoušejí sami sebe a někdy i s účastí nic netušící partnerky, která však nemá šanci nic poznat. Leda by ho přímo načapala, anebo se sám přiznal. Taková žena má prostě smůlu.

Ačkoliv ani když se opačná partnerova orientace "provalí", nemusí být vše ztraceno. Rezignujete-li na sex anebo si ho řešíte každý sám, můžete mít i tak hezký vztah. Ale to už je na vás na obou.

"Vždy bych doporučovala komunikovat, či se alespoň o komunikaci snažit. Ale i tato snaha musí mít samozřejmě své hranice. Pokud člověk dostane na své otázky uspokojivé odpovědi, měl by se s nimi spokojit a partnerovi dále důvěřovat," radí sexuoložka Hana Fifková. "Pokud odpovědi nedostává, je pak jen jeho věcí, jak dlouho bude ochoten vést monolog či ve vztahu setrvávat. Jsem ale přesvědčena, že žádný gay ani lesba nemusí žít ve lži a zatěžovat tím i nic netušící protějšek."

