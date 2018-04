Modelky musí často jíst, aby zůstaly hubené, říká expertka na výživu

Každý týden vybíráme z přihlášených jednu, která se stává dívkou týdne. Krásky kromě titulu získají dárkový balíček s vlasovou kosmetikou Schwarzkopf, kosmetickými přípravky od Biodermy a kulmu na vlasy značky Rowenta. A samozřejmě postoupí do úzkého výběru. Z něj na konci vyjde vítězka, která automaticky postoupí do semifinále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2012.

Přihlas se, vyhraj dárky a postup do semifinále Zvýšit své šance v modelingové soutěži Schwarzkopf Elite Model Look a získat dárkový balíček od partnerů soutěže za 1 800 korun je velmi snadné. Přihlaste se (či svou favoritku) na facebookových stránkách Elite a v kolonce "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vybrat možnost OnaDnes.cz.

Tento týden odborníci vybrali z přihlášených čtenářek OnaDnes.cz 21 letou Marii H. z Hradce Králové. V uplynulých týdnech se dívkou týdne stala Lucie z Brna, Tereza z Prahy, Tereza z Hodonína a Klára ze Znojma.

Letošní ročník soutěže pro začínající modelky dává šanci dívkám ve věku od 13 do 22 let s minimální výškou 170 cm. Adeptky na kariéru modelky mohou přihlášky zasílat samy či se nechat přihlásit rodiči, prarodiči, sourozenci či kamarády. Ten, kdo přihlásí svou favoritku a agentura Elite Model Management s ní podepíše smlouvu, získává finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Ve vrcholovém modelingu platí pravidla, které musí všichni dodržovat. V současnosti panuje, kvůli špičkovým módních návrhářům jako je Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Marc Jacobs a mocné šéfredaktorce amerického vydání Vogue Anně Wintourové, trend výrazné hubenosti, kterému se modelky i agentury musely podřídit.

Rozumní odborníci v oboru však nejdou do extrémů a svěřenkyně si pečlivě hlídají, aby kvůli modelingu netrpěly a neničily si zdraví. To chce zdůraznit i letošní ročník nejprestižnější modelingové soutěže Elite Model Look, který se nese v duchu boje proti anorexii.

Česká pobočka největší modelingové agentury má ve svém týmu odbornici na výživu a pohyb Helenu Čechurovou. Stará se o modelky po stránce vzhledu a zdraví. "Často se setkávám s tím, že holky nevědí, co se sebou mají dělat. Nevědí si rady se stravou ani pohybem."

Kde dělají mladá děvčata nejčastější chybu?

Nejí. Řeknou si, že se celý den nenají, budou hubnout. Nesmysl! Večer jsou tak vyčerpané a hladové, že to nevydrží a dají si cokoliv – brambůrky, pizzu atd. Takto svůj organismu strašně zatěžují. Při tomto režimu si tělo automaticky všechno ukládá a nelze tudíž efektivně a především zdravě hubnout. Učím modelky, aby jedly od rána nejméně šestkrát denně po malých porcích. I když jsou vytížené, cestují, nemají čas, pravidelnost se musí dodržovat. Hladovění je třeba předcházet, protože tělu vůbec neprospívá.

Modelka ale přeci musí být hubená.

My tomu říkáme zdravá hubenost. Každý z nás jsme od přírody jinak stavěný. Jakmile tělo dojde na své hranice a dál už se tvarovat stravou a cvičením nedá, tak to skutečně nejde.

Co děláte v případech, když je modelka krásná, vysoká, ale nemůže zhubnout na požadované míry?

Když má krásný obličej , tak se věnuje většinou focení kosmetických kampaní, typ "beauty". Velmi štíhlé modelky jsou jen modelky, které dělají přehlídky pret-a-porter a haute couture. Modelky, které dělají komerční modeling, nemusí být extrémně štíhlé a těch je většina. A jsou samozřejmě i jiné cesty, nejen modeling. Nikdy neřeknu holce, aby hladověla a trápila se.

Jak konkrétně vypadá vaše práce se začínajícími modelkami, které potřebují vytvarovat postavu?



Nejprve si s dívkou popovídám o jejích stravovacích návycích. Co jí chutná, co nejí, zda má či nemá alergie, jak často jí. Pokud se ukáže zdravotní problém, vše konzultujeme s lékaři. Po tomto rozhovoru sestavím jídlo na týden a každý den jsem s dívkou v kontaktu. Zajímá mě, jak se cítí, zda má hlad či chutě.

Předepisujete nějakou konkrétní dietu?

Nejsem zastáncem striktních diet, doporučuji jíst všechno. Jen nejsem zastáncem kravského mléka, zde dávám přednost kozím či sójovým produktům. Ovšem musí také chutnat, i proto děláme denní konzultace. Ty pomáhají nejen mně, ale především dívkám, ty cítí pozornost a motivaci.

Stěžují si, že něco nemohou jíst nebo si moc vybírají?

Holky často přicházejí s tím, že nesmí cukr, žádné sacharidy. Neexistuje! Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie. Ony tu energii potřebují, jinak někde zkolabují. Samozřejmě mohou snadno vynechat koláče, pudinky, zmrzlinu, ale musí mít dostatečný příjem sacharidů a ty se dají čerpat z celozrnného pečiva a rýže, vloček a jiných zdravých zdrojů.



A co pohyb?

Obecně vidím, že jsou holky líné. Pouhá osmina je vedena od malička ke sportu, což je na jejich těle vidět, je tvárnější, pevnější. Většinou jdeme od nuly, učím je dýchat a běhat. Začínáme rychlou chůzí, pak střídáním chůze a běhu až přejdeme do úplného běhu. I když pomalého, ale vytrvalostního. Ten je na efektivní a rychlé hubnutí nejlepší.

Pouze běh nebo doporučujete i něco jiného?

V momentě, kdy zvládne sama běh, kombinujeme jej s posilováním zad a břicha, přidáváme jógu, pilates, aby vzniklo pestré cvičení. Důležité je trénovat břišní a zádové svaly pro správný postoj a také ruce, aby nevypadaly povadle. Pracujeme vahou vlastního těla, aby nevznikaly výrazné, sportovně vypadající svaly.