Výživa v prvním roce života může chránit před alergií v dospělosti

Kojení je zázrak

O tom, že kojení je to nejlepší, co můžeme našim ratolestem dát, všichni víme. Některé ženy kojí naprosto v pohodě, jiné bojují doslova o každou "kapku". Ale každopádně stojí za to vydržet aspoň nějaký čas. Ideální (z praktického i zdravotního hlediska) je plně kojit alespoň 4 měsíce, nejlépe však 6 měsíců.

Pokud to z nějakého důvodu nejde a v rodině má přitom někdo alergii nebo miminko trpí atopickým ekzémem, je vhodné na doporučení pediatra sáhnout po hydrolyzovaném (štěpeném) kojeneckém mléku s označením HA. Obdobně jako mateřské mléko obsahuje důležité živiny pro správný vývoj a růst dítěte a navíc štěpenou bílkovinu, která snižuje riziko vzniku alergie.

První sousto se počítá

Doba se mění a s ní i názory a studie na to, jak by mělo vypadat zavedení případných alergenů do stravy kojence. Dříve se doporučovalo počkat, dnes se říká, že oddalování může naopak zvýšit riziko rozvoje alergie v pozdějším věku.

Potravinová alergie postihuje až 8 % dětí ve věku do 3 let, poté obvykle pozvolna vyhasíná. Mezi nejčastější alergie v kojeneckém věku patří alergie na bílkovinu kravského mléka.

Podle výboru ESPGHAN (Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu) je vhodné podat v malé míře "alergen" (třeba rajče) již v období mezi 4. a 6. měsícem života.

Obdobně je to také s lepkem, ten by měl kojenec ochutnat nejdříve od ukončeného 5. měsíce, nejpozději však v 7. měsíci věku. Ideálně v období, kdy je miminko ještě kojené. A to formou třeba instantní obilné kaše určené pro kojence, zeleninového příkrmu zahuštěného malým množstvím pšenice, namočeného kousku rohlíku nebo chleba v zeleninové polévce.

Pokud se u dítěte neprojeví nesnášenlivost na lepek, může být od ukončeného 8. až 9. měsíce součástí jídelníčku kojence.

Alergeny zavádějte pozvolna

Jakákoliv nová surovina by se však měla do jídelníčku kojence zavádět pozvolna, nejlépe až po 2 až 3 dnech. Tím lze vypozorovat případnou reakci. Začíná se jednosložkovým zeleninovým pyré, postupně se přidává více druhů zeleniny a teprve poté maso a ovoce.

Mezi největší alergeny patří: kravské mléko

vejce

sója

cereálie

Mezi vhodné suroviny patří bezlepkové obiloviny, jako je rýže, kukuřice, jáhly, ze zeleniny pak například mrkev, cuketa, brokolice a brambory.

Ovoce by mělo být zralé a sladší, jako je banán, hroznové víno nebo ze začátku vařené jablko, hrušky, broskve, meruňky, třešně nebo švestky. Maso samozřejmě libové, kuřecí, krůtí, králičí, telecí nebo jehněčí. Nebojte se ani ryb, pokud znáte jejich původ a jsou-li čerstvé, ideálně sladkovodní.

Pro děti jen to nejlepší

Alergie u dětí se může projevit nechutenstvím a neprospíváním

trávicími problémy (bolestí bříška, nadýmáním, zvracením, průjmem a hlenem či krví ve stolici)

častým výskytem zánětu dýchacích cest (kašel, dušnost, zvýšená tvorba hlenu)

atopickým ekzémem (zarudnutím pokožky, svědivou vyrážkou)

Ne vždy je možné ohlídat čerstvost a kvalitu surovin. Proto ve výběru potravin dbejte na sezonní a lokální nabídku. Máte-li možnost, nakupujte pro děti chemicky neošetřené suroviny v bio kvalitě. Cokoliv, co jeví známky plísně či jen porušení struktury, rovnou vyhazujte do koše.

Nemůžete-li zrovna doma vařit, pak vybírejte hotové příkrmy, a to buď se značkou BIO, nebo takové, které jsou na etiketě označené například zeleným písmenem A. Přehledný seznam kontroverzních Éček schválených Státním zdravotním ústavem ČR naleznete na www.ceff.info.