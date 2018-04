Deset let týraná žena rok po útěku: Mám nového partnera a jsem šťastná

Holky, pokud vás partner týrá, co nejdříve pryč od něj. Takový vzkaz posílá všem ženám s velkými domácími problémy paní Kateřina z Ostravy. Deset let snášela psychický nátlak druha, bála se o dítě. Až jednou utekla... a jen lituje, že to neudělala dříve. Má nového přítele, se kterým je šťastná.