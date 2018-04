Vymýšlíte už vánoční dárky? Které zásadně nekupovat a které naopak ano

Co si budeme nalhávat, tenhle text je víc určený mužům než ženám. Se svolením toho mého vám můžu předem sdělit, že jsem za léta našeho manželství přijala coby dárek například pytlík syrových buráků, lahvičku vodky o obsahu jednoho panáka, knížku Macintosh pro idioty, prázdnou papírovou krabičku ("Vždyť ty máš ráda krabičky!") a nejnověji frisbee - létající talíř.

I všechny další příklady darů uvedených v tomto článku pocházejí ze skutečného života, i když se to někdy nebude zdát možné. Z nějakého záhadného důvodu se totiž z báječných a myslících mužů stávají při výběru dárků zoufalci odkládající nepříjemnou povinnost na poslední chvíli a kupující potom nehoráznosti typu dynamo na kolo, jež dotyčná nevlastní.

Tak zkusíme s dostatečným předstihem před svátky vyprodukovat návod na smysluplné dary, jejichž nákup mužům (a podobně postiženým ženám) ušetří nervy v obchodech, čas a případně výčitky obdarovaných.

1. NEDÁVEJTE JINÝM, CO BYSTE SAMI RÁDI DOSTALI

Předpokládáte, že každého baví rybaření, druhá světová válka a toskánská vína tak jako vás? Předpokládáte špatně. Základ dobrého daru je ten, že udělá radost obdarovanému, a ne vám. Vzpomeňte si na koníčky dotyčného, jeho chutě a zapátrejte v paměti, kdy jste ho nebo ji slyšeli říct "Já bych si tak přál(a)…" Nejlepší je si podobné výkřiky během roku psát, jenže to už teď těžko dohoníte.

Ani největší časovou tísní se ale nenechte dohnat k tomu, že koupíte něco, po čem prahnete vy, a očividně a průhledně budete doufat, že to nakonec doputuje k vám. A jestli si myslíte, že jsem si historku o dynamu na neexistující kolo vymyslela, tak přidám ještě manželku, která obdržela k Vánocům sadu zimních pneumatik, a maminku, která rozbalila pod stromečkem akuvrtačku se sadou šroubováků.

Místo toho darujte:

Manažerce krásné pero, cestovatelce kvalitní minibaterku, sportovkyni rukavice na kolo (pokud ho má!), zahrádkářce velkou knihu o bylinkách, vášnivé čtenářce hromadu posledních knižních novinek a krasavici drahou řasenku (černou - tam se nemůžete seknout). Pozor, důležité! "Hospodyňka" není kategorie ženy a vařečka nebo utěrky nebyly, nejsou a nikdy nebudou vhodným vánočním dárkem.

2. NERECYKLUJTE DARY - ŽENY NIKDY NEZAPOMÍNAJÍ

Před mnoha a mnoha lety, tedy předloni, jste dostali od jakési tetičky tašku, o které se ona domnívala, že je posledním výkřikem pánské módy. Teď se blíží Vánoce a vy se zanášíte myšlenkou věnovat tu hnědou příšernost své ženě pod jménem "kabelka"? Tak na to okamžitě zapomeňte. Za prvé si vaše žena tornu ve tvaru mrtvého jezevčíka velmi dobře pamatuje (na dárky máme v hlavě speciální šanon) a za druhé - jsou věci, které do módy nepřijdou nikdy.

Stejně se nepokoušejte ohromit starou šálou nebo deštníkem maminku, tetičku ani tchyni. Jediné dárky, u kterých je povolena recyklace, jsou ty v lahvích. Tedy ve skleněných lahvích s etiketou. Mám totiž jednu kamarádku, která obdržela k Vánocům tlakovou lahev s kyslíkem a náústkem. Pročišťuje prý při inhalaci mozek. Škoda že si dárce nejdřív nešňupnul sám.

Místo toho darujte:

Absolutní ranou jistoty je velmi velmi velká bonboniéra, lahev kvalitního vína nebo likéru, pokud znáte oblíbenou značku, pak parfém, peněžní poukázka do oblíbeného obchodu, těžko sehnatelné lístky do divadla nebo cokoliv, co vám doporučí její dobrá kamarádka.





3. NIKDY, NIKDY, NIKDY SE DÁREK NESMÍ VZTAHOVAT K HMOTNOSTI ANI VELIKOSTI ŽENY

Kniha o dietě, osobní digitální váha, přípravek na spalování tuku, příliš malá nebo příliš velká sukně - za to vše budete viset. I kdyby jen v představách obdarované.

Do nákupu oblečení se asi z pudu sebezáchovy nepouštíte tak jako tak, ale chtěla bych vás varovat i před jakoukoliv dietní zmínkou v daru. Okamžitě totiž bude přeložena jako "Jsem tlustá a hnusím se mu!" A protože bude rozbalena uprostřed svátků, tedy v období plném výčitek z cukroví a tučných mas, zle se vám to nevyplatí. A zdůrazňuji, že zvlášť ne u žen, které většinu roku strávily kvílením, že by potřebovaly zhubnout.

Místo toho darujte:

Cokoliv, co vyjadřuje vaši lásku k obdarované - kupodivu včetně plyšových hraček. V podstatě neexistuje věk, ve kterém by žena nezaňuňala nad medvídkem s obrovskýma očima, a budete se divit, ale sebetvrdší manažerka si ho potom vystaví v práci na stole a bude se jím každému chlubit. Zvlášť pokud bude v pacičkách svírat plyšové srdéčko.

Méně extrémní, ale stejně účinné dárky jsou předplatné oblíbeného časopisu, CD oblíbené kapely, DVD s oblíbeným hercem. Výhodou těchto dárků navíc je, že i když už bude některou věc doma mít, vítězíte na body tím, že vůbec znáte jejího oblíbeného herce, kapelu nebo časopis.

4. CO NEDÁVAT DĚTEM

Vzhledem k tomu, že my dospělí jsme prožili už mnohé Vánoce a čas zahlazuje špatné vzpomínky, je ještě důležitější soustředit se na správné dárky pro děti. Ty si budou své dětské svátky pamatovat celý život. A vyprávět o nich. Myslete tedy na nervy jejich budoucího psychoanalytika a snažte se trefit dárkem do dětského vkusu.

Nejméně oblíbené jsou takzvané měkké dárky. Balíčky skrývající pyžamko, sadu košilek, kapesníky nebo nedejbože ručníky, byť se současným animovaným hrdinou, vždycky vyvolají maximálně zoufalství.

Taky myslete i na své nervy a nebalte pod stromeček žádná rámusítka, hlučítka a bouchátka. Samopaly, co vydávají realistické zvuky, ani plechové bubínky nejsou dobrý nápad. Nejpozději na Tři krále byste na ně stejně "omylem" šlápli. Upozorněte na to i babičky a dědečky. Ti mají tendence plnit všechna dětská přání a nemyslet na duševní zdraví toho, kdo bude potom xkrát denně poslouchat bubnování nebo střelbu.

A pozor, třikrát pozor na dárky podceňující věk a inteligenci dítěte. Vždycky můžete darovat něco, na co dítě ještě intelektuálně nestačí, ale nikdy nic, co z něj dělá malého prcka. I kdyby prckovi bylo pouhých sedm, plyšová žížala s plyšovým dudlíkem hrající uspávací melodii ho nenadchne.

Místo toho darujte:

Jednoduchý návod na vydařený dárek (za drahé peníze) je počkat si, až zhruba měsíc před svátky vyjedou televizní reklamy s letošními hity. Bezpochyby to bude nějaká panenka s přehršlí tělesných funkcí a bagr, který se po stisknutí tajné páčky promění v meziplanetární raketu Enterprise. Za tyhle dárky budete nejoblíbenější tatínek na světě.

Zaručený tip, který vás finančně nezruinuje, je velmi velká sada fixek, zásoba žvýkaček na měsíc, tlustá kniha s čímkoliv, na co je dítě příliš malé (encyklopedie vesmíru, fyzikální atlas, dějiny světa), houpačka, kterou ale budete muset někam okamžitě pověsit, nebo jakákoliv sportovní atrakce od barevného balonu po švihadlo.





5. CO NEDÁVAT MUŽŮM

Abych na závěr vystřelila do vlastních řad - i ženy mohou v dárcích pro své partnery a příbuzné šlápnout vedle. Občas totiž pojmeme Vánoce jako možnost ovlivnit způsob oblékání svého příliš sportovního muže nebo způsob života svého příliš rozmařilého bratra. Naše dary mají sklon být edukativní a plnit spíš naše představy než přání toho druhého. Když opustíme snahy pod stromečkem oblékat, vychovávat a jinak tvarovat své muže,bude ohlas na dárky o něco spontánnější.

Místo toho darujte:

Obrovskou výhodou darů pro muže je to, že on neočekává, že mu budete číst myšlenky, a vy se ho klidně můžete zeptat, co by si přál, aniž by to bral jako důkaz, že ho nemilujete a málo si ho všímáte. Navíc také netrpí předvánoční upejpavostí ("Se mnou si nedělej starosti. Pro mě je největší dárek, když se rodina sejde u jednoho stolu.") a překvapí vás hotovým seznamem hejblátek, která by uvítal od Ježíška.

Ale i kdybyste se letos zase netrefili, ono se to nezblázní. Nejhorší dárek je přece žádný dárek.