Až mi bude osmnáct, o bráchy se postarám, slíbila dcera vyměněné Denisy

Denisa (32) je na mateřské dovolené s ročním synem, kterého má s o rok starším skladníkem Josefem. Bydlí ještě s nejstarší dcerou Sašou (11) v Praze v pronajatém panelákovém bytě 2+kk.

„Se Sašou byly v domově problémy a řekli, že pokud ji tam dám znova, půjde do výchovného ústavu, což jsem nechtěla, a proto zůstala u nás. Už u nás bude rok,“ svěřila se čtyřnásobná matka, která by si přála vzít domů i její dva bratry (5 a 8 let). „Přála bych si, aby vyrůstali v normální rodině, aby neviděli, jak chlap tříská mámu, aby viděli i jiný život,“ posteskla si.

Do Výměny manželek se přihlásila proto, aby rodina viděla, jaké to je mít jinou maminku, a aby i ona zjistila, jaké dělá chyby a co by měla změnit. Především si občas neví rady právě se Sašou, jejíž výchovu ztěžuje diagnóza hyperaktivita se sníženou schopností soustředění. Rodina má málo peněz a navíc je přítel - podle Denisy - těžký flegmatik. „Spoustu věcí mu je jedno a nechává je na mně. Měl by si uvědomit, že je chlap, a když si udělal rodinu, že se o ni musí řádně postarat.“

Gábina: V jednu chvíli je hodňoučká, pak jí přeskočí

Do Prahy na její místo přijela o pět let starší kosmetička Gábina (37), docela tolerantní maminka dvou dětí. Zatímco jiná náhradní manželka by nejspíš životní standard v nové rodině zkritizovala, Gábina konstatovala smířlivě, že to jde, a snažila se evidentně chudší rodině pomoct. Když zjistila, že nemají hluboké talíře a jedí polévku z umělohmotných umaštěných misek, rozhodla se koupit nové skleněné misky. Pepík dostal novou židličku a dokázala s pomocí Josefa uklidit podlahy i bez vysavače.

Jedenáctiletá Saša Gábinu na jednu stranu nadchla a na druhou přivedla do nesnází. „V jednu chvíli je hodňoučká, že by jí člověk dal všechno, ale pak jí přeskočí a je nezvladatelná. Co chce dělat dobrovolně, tam je zlatíčko, ale třeba učit se, to nechce. Cokoliv není po jejím, tak scéna,“ komentovala projevy typické pro dítě s ADHD.

K nejmladšímu bratrovi má krásný vztah. „Má ho tak ráda, až se bojím, aby mu neublížila,“ krotila Gábina Sašiny viditelně přebujelé emoce.

„V děcáku to bylo hrozný, chovali se tam ke mně blbě, tak jsem se blbě chovala i já,“ připustila na kameru Saša. „A je mi líto bráchů, že tam museli zůstat a já šla k mámě, ale až mi bude osmnáct, tak si je vezmu a budu je vychovávat až do mé smrti,“ slíbila.

V druhé polovině výměny se Gábina rozhodla vzít Sašu poprvé do kina. „Nikdy jsem tam nebyla, nebyl na to čas ani peníze,“ prohlásila dojatě.

Denisa: Byla jsem blbě zamilovaná

Gábinu v rodině kadeřníka Slávka (42) ve Vinařicích u Kladna zastoupila Denisa a na starost kromě domácnosti dostala také Vojtu (11) a Valentýnu (9). Vážné problémy se tu během výměny neřešily. Denisa kvůli bolavému zubu musela k zubaři, pomáhala vyrábět chlebíčky na hasičský bál a večer šla na svůj první ples v životě.

„Po první dvojce a cigaretě to rozbalila docela slušně,“ pochvaloval si ji kadeřník Slávek, který nejen že svou rodinu jistil a postaral se, aby vše šlapalo, ale ještě dokázal vyslechnout Denisin životní příběh, neodsoudil ji, vzal ji na trénink dcery Valentýny a učesal jí vlasy podle přání.

„Byla jsem blbě zamilovaná, vzala jsem si nemakačenka. Neplatila jsem nájem, přišla jsem o bydlení a musela na sociálku, že nemám kde bydlet. Až teď s Pepou si mateřství užívám. Nejsem na to hrdá, ale snažím se dát všechno dohromady, syny si z děcáku bereme na prázdniny a prodloužená volna. Nerada se o tom bavím, moc mě to mrzí a špatně to nesu,“ svěřila se a Slávek ochotně radil: „Alespoň ty dvě děti, co má u sebe, by bylo fajn, kdyby prožily plnohodnotné dětství.“

Slávek si během výměny uvědomil, že se domácnost dá vést i s člověkem, který má v životě problémy. Že i ten se dá srovnat, aby fungoval normálně. Denise zase došlo, že jediné, co by potřebovala k tomu, aby mohla mít u sebe všechny děti, je větší byt. „Ačkoliv nemáme takový přepych, jsem ráda, že tě mám,“ obrátila se ke svému Josefovi při závěrečném setkání obou párů. „A doufám, že už to bude jenom lepší.“