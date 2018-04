Workoholik v slzách sliboval, ale po Výměně si našel čtvrtou práci

"Manžel se po Výměně nezměnil. Naopak," říká devětadvacetiletá Iva, která žije s o dva roky starším Milanem a dcerami v třípokojovém panelákovém bytě v Děčíně.

"Přibral si další práci – kamarádovi pomáhá ve volných chvílích stavět dům. Vidíme se jen po večerech a v neděli. Bývá mi po něm smutno. Děti to naštěstí zatím moc nevnímají, ale nejstarší dcera se vždycky ptá, kde je tatínek. Co jí na to mám říct?" říká a dodává, že manželovi splnila sen a koupila mu motorku, která se stala jeho novým koníčkem.

Marie: Zlatej můj pecivál

Nová manželka Marie v Děčíně brzy pochopila pravidla. "Rodina Vospálkových je hrozně akční. To není nic pro mě," připouští, že její životní tempo je volnější, že nemusí mít každý den v poledne vzorně naklizený byt ani ustlané postele.

Milan zase díky nové manželce Marii zjistil, že starost o domácnosti se třemi dětmi není žádná legrace. Přes kamery se manželce omlouval, sliboval... Uvědomil si i to, že hračky, které dcerám denně kupuje, jim tatínka nenahradí.

Dokonce se mu po manželce náhle stýská tak, že prosí v slzách štáb, aby jí mohl zavolat.

"Děti rostou, chci s nimi být, to musím napravit!"

Po Výměně se ale, jak se zdá, vše hned vrátilo do starých kolejí. "Milan je prostě takový. Bez práce to nevydrží, ale jsem ráda, že ho mám," svěřila se Iva dva měsíce po natáčení.

Iva se v Mochově nudí

Na Ivu z paneláku čekal v řadovém domku v Mochově u Prahy kromě náhradního manžela Františka Kasla ještě šestiletý Míša a 17letá dcera Marie z prvního manželství.

Do Výměny rodinu přihlásil kupodivu nemluvný František, jehož nejoblíbenější činností je odpočinek na gauči a hraní počítačových her. Zatímco Iva si ráda povídá, František rád mlčí a jeho náhradní žena nechápe: "Udělala jsem mu něco? Proč nemluví? Ze začátku byl super, bavili jsme se o všem, zasmáli jsme se. Teď je to na bodu mrazu. Jestli to takhle bude pokračovat, tak mě asi jebne."

Když se Marie koupe v Berlíně, Iva se v Mochově nudí. A tak si v druhé polovině pobytu přála vyzkoušet simulátor seskoku s padákem - skydive. Trocha adrenalinu Františka konečně rozmluvila. "Nevím, proč jsem smutný, asi se mi stýská. Věděl jsem, že mám svou ženu rád, ale až takhle?"

"Náš vztah s manželem je stále skvělý," říká s odstupem po natáčení šestatřicetiletá Marie. "Výměna ho ještě více posílila. Manžel není zas takový pecivál, opraví, co je třeba, chodí dětem číst pohádky," hájí Františka.

Zeptali jsme se psycholožky: Výměna může prospět

Milan si během Výměny ještě zřetelněji uvědomil, že má rád svou ženu, s níž je od jejích 17 let, že má rád své 3 děti. Ale prožíval to před Výměnou doopravdy? V tom směru mohl být desetidenní experiment pro děčínskou rodinu velmi významný a užitečný.

Tak, jako krize ve vztahu bývají šancí ke změně, mohla by nová zkušenost (díky ní měl příležitost si na jeden den vyzkoušet roli matky – manželky Ivy) zafungovat jako šance pro jejich další život. Je otázka, zda tato zkušenost přebije dosavadní stereotyp.

Pro druhou rodinu z Mochova mám celou řadu otázek. Proč si aktivní Maruška vybrala jako svého druhého životního partnera pasivního člověka bez tvořivé invence a akčnosti? Potřebovala přístav a bezpečí po předchozím partnerském vztahu? Kdo je vlastně v jejich Mochovském domově nositelem norem ve stylu poklidného stereotypního životního tempa? Jak je možné, že po několika dnech František přestane mluvit, ale po adrenalinové akci a společenském setkání s přáteli se uvolnil a začal se projevovat přirozeně?

Otázek, které pokládám, mají pro sebe po Výměně oba páry více než dost. Byla pro obě rodiny z mého pohledu velmi přínosná v pozitivním slova smyslu, inspirující výzvou. Pokud se jí všichni chopí, budou z toho profitovat.

PhDr. Jitka Douchová