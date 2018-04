Stres, kamery a nepříjemné emoce. Patří děti do reality show?

Ať již pořady tohoto formátu sledujete, nebo ne, jistě vás někdy napadla myšlenka na to, jak se natáčení projeví na životě dětí, které v něm kvůli svým rodičům vystupují. Jak snášejí, že jim matka na deset dní odjede a nemohou si s ní ani zatelefonovat? V některých dílech navíc u vyměněných partnerů narazí kosa na kámen a domov se promění v místo hádek, nadávek, naschválů a dusné atmosféry. To, co rodiče vnímají jako zajímavé zpestření, může pro děti znamenat dost drsný šok.



Rodina jako útočiště před světem

„Děti obecně těžko snášejí konflikty a hádky v rodině, kritiku vlastní rodiny nemají rády vůbec. Rodina je jejich bezpečný svět a přístav, který by neměl nikdo „špinit“, v dětech to vyvolává úzkost, pochybnosti a vztek,“ myslí si psycholog Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl. A dodává, že samozřejmě hodně záleží na věku a osobnosti dítěte. Uzavřenější a stydlivější typy asi kamery a následnou publicistu neocení, silnější osobnosti s tím ale nemusí mít až tak velké problémy. Rodiče by však rozhodně měli podobné otázky s dětmi důkladně konzultovat a dát na jejich názor.



Petra Krajčinovič se svou dcerou Esther

To byl případ i Petry Krajčinovič a její dcery Esther, které bylo v době natáčení první řady reality show devět let. „Dcera je silná osobnost. Už jako dítě si dokázala prosadit svůj názor a navíc disponuje slušnou dávkou sarkasmu. Spíš jsem se bála, aby ji vyměněná žena ustála. Esther respektuje jen autority,“ říká matka dnes již dospělé mladé dámy. A ta její slova kvituje: „Mně přišlo legrační, jak si vyměněná paní snažila hrát na mámu. Od malinka respektuji silné osobnosti, tady se to úplně nepotkalo.“

Děti by měly mít právo veta

Petra Krajčinovič podle svých slov moc netušila, do čeho jde, protože se tehdy u nás ještě ani neodvysílala první série tohoto pořadu. Přemlouvala ji kamarádka, produkční Výměny, o publicistu stál i její tehdejší partner a proti nebyla ani dcera. „Bez jejího souhlasu bychom nikdy nic takového nepodnikli. V podstatě jsem to byla já, kdo se rozmýšlel nejdéle. Nechtělo se mi. Jsem velice fixovaná na rodinu a neměla jsem dobrý pocit, že bude někdo cizí, zejména televizní štáb, ovlivňovat mou rodinu. Nakonec zvítězila kombinace profesní zvědavosti a tlak okolí,“ přiznává Krajčinovič a dodává, že během natáčení měla pocit manipulace a spokojená nebyla ani se závěrečným střihem.



Několik týdnů po odvysílání pořadu zaznamenala celá rodina zvýšený zájem okolí i médií, se kterým se ale vyrovnala. Co je všem dodneška nepříjemné, jsou reprízy pořadu. „Reprízování nám vadí ze všeho nejvíc. Obtěžuje nás to. Máme vlastní životy, profese a zájmy a Výměně se smějeme jako úletu, který je pryč. Bohužel, díky opakování není. Zrovna minulý týden mi psali kamarádi, že jsme zase v televizi,“ stěžuje si Petra Krajčinovič a její dcera opět přitakává. „Vadí mi, že to vidí noví lidé, které kolem sebe mám. Všichni jsme se v životě posunuli a teď jsme někde úplně jinde. Je to protivné,“ říká Esther.



Děti nestojí o veřejnou kritiku rodiny

Jak to vidí tvůrci pořadu? „Rodiče, kteří se účastní reality show Výměna manželek plně přebírají zodpovědnost za svoje účinkování v tomto pořadu. Sami musejí usoudit, zda účast nebude mít negativní dopad na ně samotné nebo na jejich potomky. Celá produkce Výměny manželek bere samozřejmě na děti velký ohled,“ uvedl Vojtěch Boháček z televize Nova.

Tehdejší natáčení se ještě odehrálo bez šokujících scén, které některé poslední řady nabízejí: ať již jde o otřesné hygienické návyky, zadluženost a špatnou finanční situaci, nebo alkoholismus a další závislosti členů rodiny. Právě podobná soukromá odhalení mohou zaujmout i spolužáky dětí účinkujících a zkomplikovat jim komunikaci s vrstevníky.



„Může to mít velmi negativní vliv na jistotu, že rodina dítěte je v pořádku. Mladší prepubertální děti to bude ohrožovat, pubertální výrostky pak zahanbovat - sice i oni už jsou ke své rodině kritičtí, ale určitě ne veřejně,“ dodává psycholog Jan Kulhánek.

Navíc účast v reality show může vést i ke kyberšikaně rodičů a dětí, na některé účastníky diváci dokonce povolávali sociálku a v jednom případě i sepisovali petici, aby jim byly děti odebrány. A i když rodina svůj životní styl od doby vysílání změnila, s každou reprízou se opakují i vyhrocené reakce diváků.



Petra Krajčinovič svého rozhodnutí jít do natáčení s rodinou nelituje, i když přiznává, že dnes by již do stejného pořadu nepřihlásila, protože si uvědomila jeho založení na konfliktu a šoku. Další kolo natáčení po dvanácti letech by si nedala ani její dcera Esther.