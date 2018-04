Roman ve Výměně manželek: V posteli necvičím, jsem urvanej z fitka

Zdeňka (37) přihlásila rodinu do pořadu hlavně proto, že chce zjistit, jestli se jí bude za těch 10 dní odloučení po Romanovi (38) stýskat. Jejich manželská krize trvá dva roky, od té doby, co si Zdeňka otevřela obchod s fitness oblečením a nestíhá se o rodinu starat jako dřív. „Manžel moje podnikání nenávidí,“ svěřila se divákům. „Vidíme se tak hodinu denně,“ popsala, co ji trápí.

Majka (35), která žije s Petrem (39) ve společném domku teprve šest měsíců, si neví rady se svými dětmi a čeká, že jiná rodina ji inspiruje. „Když jsem s nimi byla sama, zvykly si, že si mohou dělat, co chtějí, tak se teď Petra snaží vyštvat, aby zase měly volnost.“

Jak Zdeňka, tak Majka byly v nových rodinách docela spokojené, extra žádné rozbroje se nekonaly, ale každý vidí právě svůj problém z druhé strany.

„Chlapi jsou všichni stejní, jsem taky z rozvedené rodiny a vždycky jsem říkala, že nechci, aby tohle prožilo moje dítě,“ tvrdila Zdeňka na začátku pořadu, ale na konci poopravila svůj názor. “Asi změním názor, asi není každej chlap stejnej. Roman se dětem věnuje. Chybí mi opravdu hodně, nikdy dřív jsem tohle necítila,“ přiznala se.

My jsme byli biti, děti taky dostanou

Zdeňka si totiž na Moravě všimla, že Petr se dětem vůbec nevěnuje, že je neobjeme, nepochválí. Dokonce objevila u třináctileté dcery Dominiky na ruce modřiny. Nezávisle na tom se na jiném konci republiky Majka přiznala, že na její děti funguje jen přísnost.

„My jsme s Petrem byli v dětství biti hlava nehlava a ani u nás to jinak nejde. Když neuděláš to, co máš, nedostaneš najíst,“ vylíčila pravidla. Poslední den pobytu v nové rodině však po skleničce vína přiznala: „Vadí mi, že jejich vlastní táta na ně kašle.“

Na Romanovi obdivovala právě to, jak se dcerám Kátě (9) a Klárce (5) věnuje. „Se Zdeňkou čas netráví vůbec, celé dny je v práci, a když přijde, otočí se ve dveřích a jde do posilovny,“ uvažovala, „ale na holky si čas najde, a to se mi líbí.“

Roman: Jsem urvanej z posilovny

Došlo jí, že ona sama se svými dětmi moc času netráví, ani jim lásku nedává najevo tak, jak by potřebovaly. „Měla bych si dětí víc všímat a trávit s nimi víc času, pohladit je a dát jim lásku víc najevo. Když zlobí, chtějí na sebe jen upoutat pozornost,“ uvědomila si.

Chyby viděla i na Romanovi. „Vy spolu vůbec nejste, jsi od rána do večera pryč. Ještě tak se věnuješ děckám. Zdeňka si nemá s kým povykládat, s kým si večer sednout, když děcka spí,“ otevřela mu oči. I když na začátku tvrdil, že od posilovny šestkrát do týdne ho nikdo neodradí, protože se vybije a není pak doma tak agresivní, na konci pořadu to přehodnotil.

„Vůbec spolu nejsme, jen v posteli a tam jsem za 20 minut bukovej,“ připustil Roman v závěru pořadu. „A na cvičení v posteli taky není čas, protože jsem urvanej z posilovny. Zdeňku miluju a chci, aby se měla dobře, aby netrpěla,“ uvědomil si.

Petr požádal Majku o ruku

O něco napínavějších deset dní se odehrává u Petra v Hruškách. Čtrnáctiletý Daniel nosí ze školy špatné známky a zdá se, že neexistuje motivace, která by ho přiměla se učit.

„Já s tím nic nenadělám, to musí maminka,“ rezignuje nakonec zklamaná Zdeňka, které se nepodařilo Dana pro školu získat. „Dan si myslí, že nikoho nezajímá. Máma mu musí dát najevo, že ji zajímá, ono to půjde,“ myslí si a při závěrečném setkání doporučuje oběma dospělým, aby se synem co nejdřív navštívili odbornou poradnu.

Sama zpytuje svůj život: „Kdybych neměla to fitko, měla bych na všechny víc času,“ uvažuje a po Romanovi se jí stýská. „Občas se chová jako hulvát, to by mohl změnit. Odpočinula jsem si a přišla jsem na to, že bych svou rodinu nevyměnila, že je miluju,“ přiznala.

I Petr byl po deseti dnech naměkko. „Majka je žena mého život,“ meditoval nad kotlem guláše se snubním prstýnkem v ruce. Při závěrečném setkání obou párů pak Majku požádal o ruku.