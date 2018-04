Tvá žena je špína, prohlásila vyměněná manželka a rodinu udala sociálce

Šestatřicetiletá Lucie Poláková je na první pohled energická a práce se nebojí. Na samotě v Novém Oldřichově žije s o tři roky starším partnerem Jirkou a šestnáctiletým synem Martinem. Kromě práce soustružnice má ještě druhé zaměstnání a k tomu řídí celou domácnost. „Chtěla bych si vyzkoušet jiný chod domácnosti, a jestli vydržím bez práce,“ říká na začátku natáčení.

Rok a čtvrt po natáčení Věra Blehová: Změny u nás nastaly velké. Ani ne půl roku od natáčení jsme se přestěhovali do 2+kk v Kolíně. Výměna nás nakopla a sami jsme si byt našli. Sociálka u nás tenkrát po natáčení byla dvakrát, ptali se i ve školce, ale všechno bylo v pořádku. Byla u nás jednou i tady a také nic nezjistili. Omezili jsme kouření a víc chodíme ven. Lucie Poláková: U nás se nic nezměnilo, jen od té doby stále myslím na jejich děti. Jednou jsem se pokusila o kontakt, ale nedopadlo to dobře.

Bez práce ale v ubytovně v Pohořelicích u Brna rozhodně není. Rodina žije podle jejích kritérií ve špíně, šestiletá Natálka si nečistí zuby, nemyje si ruce, když jde ze záchodu, koupe se jednou týdně a stejně tak často si mění spodní kalhotky. Spokojená není ani se stravovacími návyky rodiny, ale ani s tím, že oba rodiče kouří.

„Je tady strašnej bordel,“ řekla jednačtyřicetiletému Petrovi, který pracuje jako stavební dělník. „Tvoje žena je špína,“ vmetla do tváře novému manželovi dokonce před oběma dcerami. A oheň byl na střeše.

Aby mohla Lucie vyprat dětem všechno prádlo, musela si napřed za peníze půjčit pračku, která v rodině chyběla. Po pěti dnech, kdy měla velet ona, se pokusila o nemožné. Opět za své pronajala rodině na měsíc větší byt 2+1 o patro výš a přestěhovala se tam. Petr ale do většího nechtěl. „Nikdo jí tady neublížil, považuji to za zbabělost, že šla bydlet jinam,“ prohlásil.

„Zvládla jsem toho v životě hodně, ale nebyla jsem nikdy psychicky tak v pr..., jako jsem z tohohle,“ stěžuje si bezmocná Lucie divákům do kamery. „Rozhodla jsem se napsat na sociální úřad, ať si tuhle rodinu trošičku ohlídají, protože až se vrátí máma, tak se bojím, že se všechno vrátí do starých kolejí. Je mi z toho na nic, ale doufám, že to pomůže,“ rozhodla se jednat a kopii dopisu předala při závěrečném setkání Věře, která bydlela deset dní u ní doma v Novém Oldřichově.

Šestadvacetiletá Věra Blehová se do Výměny manželek přihlásila s tím, že možná zjistí, že jinde žijou líp. „A pak to zkusím tady vylepšit a třeba zjistím, že žijou hůř, tak to nechám takhle,“ prozradila hned zkraje maminka šestileté Natálie a 19měsíční Stefanie.

Na samotě u lesa se Věra vyloženě nudila. „Tady není co dělat, taková rekreace. V tuhle dobu doma bych asi sledovala televizi, kouřila, pila kafe a taky se nudila, nejvíc se zabavím na tabletu, pět hodin určitě,“ svěřila se divákům jeden den a druhý zase: „Ráno sedím tam s kafem, odpoledne tady v křesle a nudím se, nudím se, nudím se. Jsem zvyklá na hluk, ne na takové ticho, to je jak na hřbitově, čekám, až to všechno skončí,“ tvářila se otráveně.

Když si pak po pěti dnech mohla nadiktovat svůj režim, přála si, aby ji Lucčin manžel Jirka vzal někam, kde jsou výlohy. „A jestli bych si ráno, když vy odcházíte, mohla otevřít okno a zakouřit si. Nemyslím celej den, ale tak dvě tři cigarety,“ prohlásila a prozradila, že kouří už o první třídy.

V Novém Oldřichově se otevřené spory nekonaly. Jiří prakticky všechnu práci zastal, takže jediné, co mu opravdu vrtalo hlavou, byla Věřina hygiena. „Nezapomněla jsi doma nějakou hygienickou taštičku?“ odhodlal se konečně Jiří... “No, já že jsem tě neviděl jít do koupelny a možná nemáš zubní kartáček, tak jsem ti jeden koupil,“ řekl Věře, aby se vzápětí dozvěděl, že ona si zuby nečistí, protože ji z kartáčku bolí dásně.

Jestliže Lucie držela deset dní rozčílení na uzdě, při závěrečném setkání se do Věry pustila, ale Věru nic z toho viditelně nerozhodilo. Pohádaly se, ale ani jedna nepřipustila kus pravdy té druhé a zdálo se, že se v obou rodinách vše vrátí do starých kolejí, pokud tedy do života na ubytovně nezasáhne sociálka.