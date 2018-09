Máma neví, že mě baví zabíjení, řekla dvanáctiletá dcera ve Výměně manželek

Z Kladna zaveze televizní štáb cyklu Výměna manželek Miu do pražského třípokojového paneláku ke skladníkovi Valentýnovi (31), který je původem z Bulharska, a dětem Nikymu (12), Kristýně (12), Patrikovi (7), Maxovi (5) a Saše (1,5).

Rodinu z Prahy přihlásil do Výměny manželek Valentýn, který si přeje, aby se v jejich domácnosti méně křičelo. Navíc oba přiznávají, že se velmi podřizují dětem, které jsou kvůli tomu hodně rozmazlené.

„Děti mě neposlouchají, ale chci, aby měly všechno. Očekávám, že si Valentýn uvědomí, co všechno dělám, že to není samozřejmé,“ vysvětlila ještě před odjezdem Velentýnova partnerka Blanka (40) a zároveň přiznala, že když potřebuje něco doma udělat, nechá děti libovolně na tabletech. „A mám klid. Mám pět dětí a každé má svůj telefon. Nedopustila bych, aby všechny cizí děti okolo měly telefony a ty moje ne.“

Děti se baví elektronikou až osm hodin denně

První všední ráno nastal v pražském bytě zmatek. Ukázalo se, že Blanka dětem všechno do posledního puntíku připravuje a Valentýn ani děti nevědí, kde co mají. Valentýnovi došla trpělivost a začal křičet, Max se rozbrečel. „Nikdy jsem nebyl doma sám, abych musel děti vypravit do školy a školky,“ přiznává Valentýn.

Mia se snažila zapojit. Rozhodla se vyprat prádlo, ale zjistila, že sušák na prádlo je malý a nestačí. Valentýn během chvilky půjčil od přátel další a Mia se smála. „Co řeknu, to bude? Co kdybys tedy raději Blance za odměnu z Výměny koupil sušičku?“ naočkovala Valentýna, uběhlo pár dní a přivezl skutečně domů sušičku. „Chci Blance udělat radost, aby věděla, že jí miluju,“ vysvětlil.

Miu v nové domácnosti nejvíc zaskočila závislost dětí na mobilech, které s elektronikou v ruce tráví až osm hodin denně. Pro telefon v ruce má sice pochopení, protože sama o sobě tvrdí, že je na něm těžce závislá, ale v nové rodině viděla, že děti ho prakticky nedají z ruky.

Když se Patrik rozbrečel, že nemůže hrát hry, protože má vybitý telefon, připustila, že se svým partnerem Michalem (32) jsou na děti přísnější. „Tady jsou mobily i tablety víc povolené, ale je to počtem dětí. Je snazší se věnovat dvěma než pěti dětem.“

Do toho televize zveřejnila drsnou zpověď dvanáctileté Kristýny. „Máma neví, že mě baví zabíjení. Na té hře mě baví, že můžu všechny lidi zabíjet. Pokud se dostanu, tak půjdu na policejní školu. Jsem morbidní člověk, to mám z těch her,“ vylíčila sebe sama.

„Volná výchova je, myslím, blbost. U nás jsou večer děti vykoupané a v pyžamech a než jdou spát, musejí si uklidit pokoj,“ vysvětluje pravidla, jaká panují v Kladně.

Další den vypravovala Mia děti poprvé sama, jenže Max odmítal jít do školy, nechtěl vstávat, oblékat se a v jednom kuse řval. „Mít tohle každý ráno, každej den, tak je po mně,“ připustila Mia.

Valentýn: Už dětem ustupovat nebudu

Změna velení po pěti dnech znamenala pro děti omezení telefonu na dvě hodiny denně. „A přes týden by měly chodit spát v půl devátý v devět,“ přála si a Kristýně vytkla, že když se po ní něco chce, má plno řečí a dělá odmítavé obličeje.

Nová manželka se snažila děti vychovávat. Když si Max přišel pro příbor a jen ji odstrčil, aniž by cokoliv řekl, neuhnula mu a chtěla ho přimět, aby ji požádat, zda by mu uhnula. Max se zatvrdil a šel spát bez večeře. „Měla ho nechat, aby si vzal příbor,“ nesouhlasil s ní Valentýn. „Chtěla ho vychovávat, něco mu vysvětlovat...Proč, když je paličatý a nemá to cenu.“

Když Mia zavelela, že se bude uklízet, Kristýně se nechtělo. „Asi vstávala zadkem napřed. Řeknu jí, utři si prach, a odpoví - nevím, co to je. Řeknu, roztřiď oblečení, tvrdí, že neví, co je její,“ objasnila Mia na kameru televizním divákům.

Poslední večer nachystal Valentýn bulharskou rozlučku s přáteli. „Jestli mně něco došlo? Hlavně jestli Valentýnovi něco došlo,“ odpověděla Mia na otázku, co jí Výměna přinesla.

„Musíme se s Blankou podržet a podporovat se. Vím, že nejsem důslednej. Blanku bych rozhodně neměnil,“ řekl Valentýn a za novou zkušenost byl rád. „Dětem jsem ustupoval, ale už nebudu. Nevěděl jsem, co to obnáší každej den být s dětmi doma,“ uznal a Mia se utvrdila v tom, že co se týče výchovy, dělá vše, jak nejlépe umí. „A je to vidět,“ libovala si.

Blanka: Nenechám se dětmi mlátit

Pětinásobná Blanka dostala v kladenském bytě na starost jen dvě děti. Hned první ráno si pochvalovala, jak jsou děti samostatné a soběstačné. „I s tátou fungují na sto procent. To já jsem zvyklá děti obskakovat,“ přiznala. Ale také konstatovala, že když si děti hračky i oblečení uklízejí samy, mají ve skříních i pokojíku spíš chaos.

Jediný konflikt v Kladně nastal, když se malá Jája vztekala a odmlouvala a dokonce Blanku plácla. „Už vím, kdo vládne téhle rodině a táta to není. Myslím, že s nimi moc diskutujou. To by s pěti nešlo.“

V polovině pobytu navrhla Blanka, aby Michal koupil dětem do pokoje hrací koberec, přála si společný výlet. „Jsem spokojená za to, co mám. Nevážila jsem si toho, ale došlo mi, že cokoliv jsem řekla, tak Valentýn šel a udělal to.“

V lásce k Mie se utvrdil i Michal: „Míša mi chybí. Vím, že je pro mě důležitá a já s ní počítám nafurt,“ přiznal.

Mia: Děti by měly ulevit tobě

„Neměla jsem u tebe co pokazit,“ řekla Blanka Mie při závěrečném setkání obou párů a připomněla, že Jája jí dvakrát plácla. „Tak dostala přes ručičku,“ přiznala. Mia jí postup schválila a sama přidala poznatky z Blančina domova: „Co se týče Maxe, být můj, takž už dostane přes pr.... Týnka je v pohodě, má svůj svět, stačí jí telefon. Neodloží ho, ani když utírá nádobí.“

Varovala Blanku i před Valentýnem, který dětem všechno povolí. „Oni to s ním umí. A Týně uklízíš v pokoji?“ divila se. „Snažím se dětem ulevovat, kdybych to nechtěla dělat, tak to nedělám,“ tvrdila Blanka, ale Mia jí připomněla, že děti by měly už začít ulevovat jí.

Mia slíbila, že zkrotí svou závislost na telefonu a Valentýn zas, že bude Blance víc pomáhat. „Nejde o pomáhání, ale chtěla bych, abys byl víc se mnou,“ vysvětlila Blanka a doma v Praze se víc než z nové sušičky radovala, že už jsou zase všichni spolu. „Nechala jsem těch deset dní srdce tady, teď jsem zase pohromadě,“ usmívala se.