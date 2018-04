Rozvedla jsem se a žiju v podnájmu, říká Pavla z Výměny manželek

Pavla Malá z Hrádku je o 11 let mladší než Markéta Urbanová z Vilémova, ale obě mají doma manžely posedlé pořádkem, dokonce se oba jmenují Pavel. „Je to jako kdybych četla o tom, koho mám doma,“ shodly se nezávisle nad manuálem, který našly ve svých náhradních rodinách.

„Nemohl bych se koukat na televizi, kdyby přede mnou ležel špinavý hrníček od kafe,“ přiznal v úvodu Markétin 43letý muž. Podobně mluvil v pořadu i druhý, o 15 let mladší Pavlin manžel. „Na prvním místě pořádek, aby se nádobí neválelo po bytě, od toho je ženská, aby uklízela,“ nechal se několikrát slyšet.

Když neuklízí, je potřeba ji sprdnout

Sedmadvacetiletá Pavla nevidí nepořádek jako to nejdůležitější. „Pro mě bordel nemá nožičky, nikam neuteče a jestli se uklidí o dvě hodiny později, tak se nic nestane,“ přiznala. Daleko víc ji mrzí, že se s manželem prakticky nevidí, že nežijí jako rodina. „Když přijde domů, malej už dávno spí, jsem sama a tím pádem si to vynahrazuji partou. My si každej žijeme svůj život, nežijeme jako rodina,“ řekla a doufala, že Výměna manželek Pavlovi otevře oči.

Co se stalo po natáčení Pavla Malá: Po roce od Výměny jsme se s manželem rozvedli. On odešel za jinou partnerkou, já si našla spolubydlícího, abych byt utáhla finančně. Časem se z nás stali partneři. Manžel se pak vrátil a já se mohla rozhodnout, zda s ním zůstat v bytě, anebo se odstěhovat. Bydlíme teď se synem v podnájmu. Výměna mi pomohla, pochopila jsem, že rodina může fungovat jako tým a že doma se nemusí křičet a můžeme být víc v klidu. S bývalým manželem vycházíme teď jako přátelé skvěle. Telefon Markéty Urbanové byla včera nedostupný.

Její Pavel (z Hrádku) nebyl spokojený ani s tím, jak pořádek udržovala jeho „nová manželka“, osmatřicetiletá Markéta. „Pořádek si takhle nepředstavuju, ale uklízet to nebudu, jsem z utahaný z práce,“ tvrdil na kameru, zatímco Markéta točila za jeho ženu pivo v hospodě. Do pořadu se vložila i Pavlova maminka: „U nás bylo pořád vzorně uklizeno, syn věděl, do čeho jde,“ vysvětlila televizním divákům a Pavel dodal: „Když přijdu domů, chci, aby tady byl pořádek a jak není, je potřeba ji sprdnout, aby to dělala pořádně.“

Markétu kritika nevytočila, ani když jí Pavel po 12 pivech vyčetl nevytřenou podlahu. „Nevařila jsem, tak to po Tobě uklízet nebudu, nejsem služka,“ odpálkovala nespokojeného Pavla. Kamerám pak soukromě přiznala, že syn je rozmazlený a v bytě jsou rozbité kliky a plesnivé rámy oken, jaké by její muž pedant rozhodně nesnesl a postaral by se o nápravu. „Když mému něco doma vadí, tak jde a umyje to, nebo uklidí,“ vysvětlila.

Kolíčky podle barev a luxování v sektorech

Měla pravdu. Markétin manžel mezitím ve Vilémově skoro všechno dělal za novou manželku. „Nechtějí mě k ničemu pustit, asi že bych to dělala špatně. Neznám jejich nastavená pravidla, ale kdyby mi je řekli, snažila bych se,“ líčila situaci trochu nešťastná Pavla. Proto si po pěti dnech při změně režimu přála, že jeden den uvaří sama jídlo podle svého, sama umyje a uklidí nádobí i vyluxuje.

„Urban trpí, vidí zmatek, chaos, hrníčky, jdu pověsit prádlo,“ nevydržel náhradní manžel, ale Pavla oponuje, že věšet půjde ona. Ukáže se, že ho sice včera podle Pavla pověsila krásně, ale nedávala kolíčky barevně tak, jak mají být, proto si ho tentokrát chce pověsit sám. I při luxování nastal problém. „Psychicky to nevydržím a nejraději bych sám vyluxoval,“ přiznal Pavel, když její práci sledoval.

„Dělám to správně?“ zeptala Pavla se vstřícně. „Ne. Musíš si koberec opticky rozdělit na čtverce a vyluxovat po sektorech. Tak bych postupoval já,“ upozornil ji se stoickým klidem nový manžel. Nakonec se oba společnému úsilí smáli. „Dám ti důvěru: červený a kus šedivého sektoru je tvůj. Prošla jsi,“ prohlásil Pavel. Kameře pak přiznal, že díky Výměně zjistil, že je schopen vyjít s cizím člověkem a utvrdilo ho to v tom, že miluje svoji ženu.

V Hrádku u Rokycan si Markéta uvědomila, co má doma za poklad, jak se její chlap sám snaží, aby jim doma bylo hezky a jak se v její rodině může spolehnout jeden na druhého. Zatímco ona už se těší domů, ve Vilémově se Pavle naopak zalíbilo. „Chovají se ke mě přátelsky a pozitivně, regulérně bych si to tu prodloužila. Deset dní je málo. Teď se se vracím zpátky do reality a to je peklo,“ přiznala na závěr.