Katka z Výměny manželek brala drogy. S Honzou už zřejmě nežije

I její o šest let starší partner Honza by si přál, aby se Katka víc starala o domácnost, byla zodpovědnější a přestala chodit po zábavách. „Když jsem ji poznal, byla na drogách. Mám strach, aby do toho znovu nespadla,“ přiznal se v prvních dnech „vyměněné manželce“, dvaačtyřicetileté Daně.

Honza s Katkou vychovávají na sídlišti v Chomutově tříletou dceru Karolínku. „Honza je blbej,“ řekla o něm na začátku natáčení Katka. „Víte, že ho postavíte támhle do rohu a určitě ho tam nejdete. Měl by přemýšlet sám za sebe,“ popisuje ho národu před televizní obrazovkou. Montážní dělník Honza jen submisivně přitakával: „Sám jsem z toho překvapenej, že jsem takovej.“

Veselá a bezstarostná Kateřina se na deset dní ocitla v nedaleké Chotiměři, aby nahradila Danu a starala se o jejího sedmnáctiletého Adama, šestiletého Zdendu z prvního manželství a o devatenáctiletou dceru přítele Jiřího, který pracuje v zahraničí a domů jezdí jen na víkendy.

„Přihlásili jsme se do Výměny kvůli dětem, aby jim došlo, co všechno pro ně dělám, a i kvůli příteli, aby si uvědomil, co má doma,“ popsala motivaci rodiny Dana a její o šest let mladší přítel doplnil: „Jsem citově vyprahlejší než Danča, když přijedu, pořádně si ji neužiju. Snad se ukáže, že rodina je trošku něco jiného než furt jenom úklid, a Danča pochopí, co k ní a k rodině cítím, anebo půjdeme od sebe.“

Kočičí záchod pod postelí

Při Výměně se vlastně nestalo nic neočekávaného. Dana u Honzy s Karolínkou zjistila, že mají doma nepořádek. Dokonce objevila pod postelí kočičí výkaly.

Dana Nebeská Dva měsíce po skončení natáčení jsme se vzali, takže jsme od prosince 2013 manželé. Jinak se nic nezměnilo, manžel je v té samé práci, teď budu do práce nastupovat i já, Adam se po natáčení vrátil domů. U Katky a Honzy jsme se byli jednou podívat. Katka nám ukazovala prstýnek, že ji Honza požádal o ruku. Pak jsme se ale z internetu dozvěděli, že už spolu nejsou. Od té doby o nich nevíme. Výměna pro nás znamenala pozitivní zkušenost. Katku Bešeneiovou z Chomutova se nám na jejím kontaktním čísle nepodařilo zastihnout. Sousedé v místě bydliště potvrdili Tv Nova, že se stěhovali s Honzou každý zvlášť.

Její sebevědomí, pracovitost, ale i povzbudivé zacházení Honzovi prospělo. Sám od sebe uklidil balkon, pomohl Daně vybrat nové židle a stůl do dětského pokoje. Vedle Dany se z něj vyklubal skvělý táta, který dceři zahrál pohádku pomocí vlastnoručně nakreslených postaviček. Jedině by podle Dany měl být větší chlap. „S tebou se člověk ani nepohádá,“ vytkla mu.

Ale i on prošel uvědoměním. „Jsem tak hodnej, až jsem blbej, musím být hodnej, ale ne blbej, musím si stát za svým názorem,“ opakoval si před kamerou.

Po pěti dnech si Dana při výměně rolí mimo jiné přála, aby si šli spolu zatrénovat kickbox a skočit bungee jumping z chomutovského mostu. Honzovi se nechtělo, ale nakonec byl rád. „Na mostě už jsem to chtěla vzdát, ale on byl ten, díky komu jsme to dali. Ukázalo se, kdo je tu baba a kdo chlap,“ pochválila ho Dana.

Adam: Nejsem teplej

I v Chotiměři vládne první dny příměří. O malého Zdendu se stará hlavně Kristýna a na Kateřinu zbývá jen uvařit a uklidit. „Jsem hrdá na to, že umím uvařit,“ usmívá se Katka. Horší už je to s úklidem zdejšího třípokojového bytu. „Tak jsem za tebe uklidila,“ oznámila Katce za asistence diváků devatenáctiletá Kristýna. S pořádkem nebyl spokojený ani Jiří, když přijel z práce. „Máma nám chybí, máme ji moc rádi,“ dojímali se s malým Zdeňkem.

Co uvidíte příště: Jak zapadne chaotická Pavla do rodiny s jasně stanovenými pravidly? A jak si alternativní Markéta poradí s manželem, pro kterého je středem světa vyleštěný sporák? Příští díl Výměny manželek vysílá Tv Nova ve středu 20. 5. ve 20:20 hodin.

Napětí vrcholí ve chvíli, kdy uražený sedmnáctiletý Adam odjíždí za svým biologickým otcem. „Nebude mě urážet, že jsem teplej,“ rozčiloval se kvůli tomu, že se Katka (mimo záznam kamer) pozastavila nad výzdobou jeho pokoje, kde na zdi visí Justin Bieber. Dost možná nerozdýchal ani změnu režimu, kdy si Katka po pěti dnech přála odpojit wi-fi. Místo toho by si ráda s celou rodinou zahrála nějakou stolní hru.

„Chtěla bych tu víc zavést rodinný život, aby poznali, že to jde. Podle mě jim chybí máma, která by s nimi byla. Prach může utřít, až půjdou spát,“ uvažovala Kateřina. Po závěrečném setkání se zdálo, že tentokrát Výměna manželek přece jen oběma rodinám otevřela oči: „Jirku jsem vždycky odbývala, to se teď změní,“ vzkázala mu přes kamery Dana a vyrovnaná i „napravená“ se zdála také Katka: „Uklízet budu víc, ale ne zas jako Danča. Ani jsem už nevěřila, že by to mezi námi s Honzou mohlo být lepší, nečekala jsem, že mi zkušenost z jiné rodiny tolik dá.“