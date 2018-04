Výměna manželek nakonec pár nezachránila. Bohumila už s Pepou není

"Výměna nás nakopla. Dva až tři měsíce to šlo, ale pak se náš vztah začal opět hroutit. Vše se sesypalo," líčí osmačtyřicetiletá Bohumila Škovirová, co se dělo uplynulých sedm měsíců po skončení natáčení.

"Rozešli jsme se i kvůli tomu, že Pepa dost holdoval alkoholu. Ze začátku jsem to tolerovala, ale pak už se to dostalo za hranice únosnosti," vzpomíná.

Pepa je o 17 let mladší než Bohumila, ta už má dvě starší děti samostatné a je dokonce babičkou. Se dvěma mladšími dětmi a Josefem žila v panelákovém bytě 2+1 v Krupce u Teplic pět let. Krize přišla ve chvíli, kdy si koupili zahradu, kde od té doby přítel trávil většinu volného času.

"Mám pocit, že jsem na druhém místě a problémem je i Pepova záliba v alkoholu. Chtěla bych, aby si po dobu, co tu nebudu, uvědomil, že mu chybím," vysvětluje Bohumila.

Monice natáčení zachránilo manželství

K potetovanému solitérovi Josefovi přijela z Jihlavského 3+1 energická pětadvacetiletá blondýnka Monika, která se doma cítila nedoceněná. Na 10 dní opustila svého manžela, aby nakonec zjistila, že měla pravdu kartářka, která ji ujišťovala, že jejich vztah dobře dopadne.

"Výměna manželek byla jedna velká adrenalinová jízda. Nejenže mi natáčení zachránilo manželství, ale také jsem si uvědomila, že jsem strašně šťastná za to, co mám," s odstupem hodnotí zkušenost Monika Nahálková.

Bohunka s Evženem problém neměla

Zatímco se akční Monika, která se kromě tříleté Simonky věnuje spinningu, v Krupce nudila, Bohunka musela ve fitku zvládnout jednu její lekci.

"Jestli neumřu dneska, tak už přežiju všechno," komentovala své vyčerpání a na kameru ukázala modřinu na ruce, kterou si ze spinningu odnesla. Čekal ji však ještě jeden tréning v posilovně. "Asi někoho brzo nakopnu. Co jsem komu udělala? Dám si gaučing, ležing a televizing," svěřila se.

S Moničiným manželem Evženem, bývalým hokejistou, nemá Bohumila zásadní problém, ačkoliv byla v manuálu varována, že je to horká slovenská krev. Možná je to i tím, že měla dost práce s malou dcerkou, povinnými nákupy do rodinného bistra, cvičením... a neměla síly ho dirigovat. I on měl s novou manželkou svatou trpělivost. Když už nemohla, bez řečí ji v lecčems zastoupil.

Pepa zuřil kvůli útratě

V Krupce byla situace opačná. Akční Monika Pepu hodnotila a organizovala od samého začátku. Pepa se zkraje nechal, dokonce si na Moničino přání oba skočili bungee jumping. Když ale Monice v půlce pobytu došly svěřené peníze, protože v dobré víře koupila obložení kolem postelí a tapetu na skříň, byl oheň na střeše.

Nejen že Pepa s výběrem dekorací nesouhlasil, ale zuřil kvůli penězům: "Jsme úplně bez peněz. Můžeme se jít klidně pást na louku nebo okusovat tu koupenou lištu," rozčiloval se. "Miluju Bohunku. Vím, že jí dávám zabrat, ale nevyměnil bych ji za nic," dodává se slzami v očích.

Jak Monika, tak Bohumila se už těšily domů, i jejich partneři už se nemohli dočkat konce.

Bohumila Škovirová s přítelem Pepou a Monika a Evžen Nahálkovi

Pepo, všichni se tě bojí

Všechny ale čekala ještě poslední společná výměna názorů. Nahálkovi vypadali na závěr idylicky, a tak se rozebírala jen druhá rodina: "Pepa nemá žádný vztah k Bohunčiným dětem. Na zahradu chodí, aby byl sám," upozornila Bohunku Monika.

"A Bohunka má strach, že až přijdeš domů, budeš zase kritizovat, co je špatně. Zkrátka se tě bojí. I děti se bojí," obul se do Pepy Evžen.

Josef opravdu zpytuje svědomí. "Po těch deseti dnech mi došlo, že je u mě potřeba velká změna," připustil a Bohumila ho ujistila o své lásce: "Před výměnou jsem ti chtěla říct, že se rozejdeme, ale už to neudělám."

Dnes však žijí každý zvlášť. Pepa se odstěhoval. "Snažím se zvyknout si na život bez něj. V kontaktu jsme zřídka, občas se vidíme na zahradě nebo se potkáme na ulici, protože bydlí kousek od mého bytu. Zpět bych ho už nevzala. Nejsem zvědavá na to jeho pivo a podobně," uzavírá Bohumila.

Zeptali jsem se psycholožky: páry se k sobě nehodí

Pepa je flegmatický, nebojuje o kultivaci vztahu, přijímá vše, co je mu poskytnuto, aniž by to vracel. Jeho priority s Bohunkou a její rodinou nesouvisejí. Je kritický bez ohledu na to, co potřebují druzí kolem něj, schází mu empatie, neumí kooperovat a není aktivní mimo sféru jeho zájmů. Zahrada je jeho únik do klidu.

Bohunka je sice aktivní matka a hospodyně, ale ve vztahu je, bohužel, pasivní.

Zdá se, že jim schází umění spolu komunikovat a řešit problémy nahlas bez hádek a výčitek. Vzhledem k tomu, že si včas neuvědomili nutnost něco změnit, euforie z návratu a pochopení toho, jak k sobě patří, jim dlouho nevydržela...

V druhé rodině stojí na jedné straně dynamická a dominantní Monika, na druhé klidný pomalejší partner. Nerovnováha v jejich vztahu není na první pohled tak "křiklavá", spojuje je tříletá dcera, společné sportovní zájmy.

Deset dní s jiným partnerem jim pomohlo si víc uvědomit, co potřebují, jaká mají od sebe očekávání. Pokud se jim podaří se více sladit, a to tak, že Monika ubere a Evžen přidá, má jejich vztah perspektivu.

PhDr. Jitka Douchová