Výměna manželek: Jeden partner je pedant, druhý má kamarádku z vany

Pětadvacetiletá Petra Skalbová šla do výměny s tím, že manžel si přeje, aby na něj byla milejší a "neotravovala, že je tak dlouho na pivu". Potíž je ale v tom, že o tři roky starší Luboš, s nímž vychovává dva dva malé syny, měl v nedávné minulosti milenky. Důvěra ve vztahu je tedy značně podlomena.

V novém domově s Tomášem a čtyřmi dětmi si Petra na problémy doma ani nevzpomene. Když zjistí, že nový manžel rovná v pokojíčku svých synů autíčka do polic podle barvy a že cokoliv udělá, jde po ní s nejstarší sedmnáctiletou dcerou Kristýnou předělat, rozpláče se. "To je nemoc. Žít tady, tak se snad jdu oběsit," zoufá si.

Její nová rodina to ale vidí jinak: "Petra neumí uklízet. Nic tady vlastně nedělá," kritizuje ji na kamery Kristýna a dojde dokonce k ostré výměně názorů. "Už abys vypadla," vrcholí hádka.

Kromě výletu do zoo ve Dvoře Králové si proto Petra po pěti dnech přála, aby Tomáš jeden den neuklízel. "Jsem zvědavá, jak to zvládne, budu asi potřebovat pevné nervy," říká. Jenže si k zákazu uklízení vybrala pátek, kdy celá rodina každý týden gruntuje. "No to se nedá nic dělat, to má smůlu," sdělil divákům Tomáš s hadrem v ruce.

Kamarádka z vany

Zápletka přichází při natáčení i v ostravském paneláku, kde se Martina věčně sama stará o dvouletého Olivera a tříletého Samuela. "Jsem zase sama," říká Martina. "Strčil mi do ruky telefon, neumím s ním, najednou se mi tam ukázaly esemesky a viděla jsem tam konverzaci s nějakou cizí paní. Přečetla jsem si tam, že se jdou spolu koupat do vany k ní. Ze mě si tady dělá chůvu a on si užívá," říká Martina.

Martina nakonec nevydržela a tajemství si nenechala pro sebe. Poslala Lubošovi zprávu.

"Napsala mi, že mi dělá chůvu. ´Nebaví mě hlídat dvě neovladatelné děti, zatímco ty si někde pícháš. Užij si vanu´, napsala ještě. Nemůže mě takhle odsuzovat, ona mě nezná, je tady pět dní. Já už to neustojím," hroutí se Luboš.

Doma se snažil Martině vysvětlit, že je to jen kamarádka, se kterou se takhle baví. "Jde jen o psaní, já bych už ženě nikdy nezahnul," vysvětloval Luboš.

"To ať si vykládá své Petře, jestli mu na to skočí, ale já nejsem blbá," komentuje Martina jen pro diváky a dodává, že jsou to dva nezodpovědní lidi a jejich výchova je šílená.

Při závěrečném setkání mezi osmi očima vyčetla Martina Petře, že neumí uklízet, že jejich domácnost je zanedbaná. "Co ta pročuraná matrace, na tom necháváš spát dítě? Přiměla jsem Luboše, aby koupil novou," vyčetla jí.

Petra má na druhé straně výhrady k přehnanému pořádku: "Martino, ty dětem všechno zakazuješ. Nemůžou se umazat, pes nemůže skákat. Tobiášův pokoj není dětský pokoj, to je výstavka," říká Martině a jejímu manželovi. "Tomáš podle mě trpí obsedantně kompulzivní poruchou."

S odstupem od natáčení

Petra Skalbová vzpomíná na to, co pro ni bylo během natáčení nejnáročnější. "Nejtěžší pro mě z celé Výměny asi bylo to, že jsme spolu nekomunikovali. Když jsem něco udělala a nelíbilo se jim to, tak mi to neřekli. Mysleli pořád jen na úklid, jeden hrnek byl ve dřezu a musel se umýt. Byly to takové malé Bohnice."

Nerada vzpomíná i na návrat domů po natáčení. "Těžké bylo i to, když jsem se vrátila. Martina mi nedala pokoj. Pořád psala na Facebooku, do diskuzí, posílala nám zprávy. Psala, že jsme špíny."

"Když Lubošovi na jeho nevěry nepřijdu, nemám co odpouštět, ale vždycky jsem na to přišla. Teď už je ale Luboš v pořádku s ženskýma a jsme spokojeni. Do Výměny manželek bych už nikdy nešla," uzavírá Petra.

Pro Martinu Novákovou Bernardovou byla Výměna manželek jen jeden z mnoha zážitků v životě. "Manžel to zvládl velice dobře. U nás je to pořád stejný – máme normální vztah. Tomáš se bezvadně postaral o děti. S druhou rodinou jsme byli v kontaktu chvíli, ale ve zlém. Teď už v kontaktu nejsme," vysvětluje Martina a pokračuje.

"Luboš byl během Výměny často pryč. Později jsem od známých slyšela, že se s tou ´kamarádkou´ viděl několikrát," uzavírá Martina.

