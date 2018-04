Při Výměně manželek klečel Péťa na vařečce naposledy. Teď už nemusí

Ze svého upraveného sklepního bytu 2+1 ve Vidově u Českých Budějovic a od manžela a čtyř dětí odjela bydlet do částečně zrekonstruovaného rodinného domku v Podomí na jižní Moravě. "Vyfasovala" o dva roky staršího manžela Jana Polanku, tříletého Matěje a na víkendy ještě tři Janovy děti z prvního manželství.

"No, když se rozhlédnu, tak uklizeno úplně není. Třeba sedačka není umytá. Když jsou doma děti, mělo by to vypadat jinak," zkontrolovala Darina novou domácnost hned po svém příjezdu.

Honza si její pracovitost zkraje pochvalovat: "Když jsem ráno vstal, tak bylo poklizeno, bylo zatopeno v kamnech, je tu teplo, super." Po pár dnech ale mudroval na kameru jinak. "Nevím, proč není s dětmi a nevěnuje se jim."

Darina je v nové domácnosti spokojená, cítí se svobodně a na svého Petra, kterého nechala doma s jinou ženou, kupodivu vůbec nežárlí. "Takovou, jaká jsem tady, by mě asi doma chtěli," přiznala poté, co jí Honza důrazně upozornil, že k nim nepřijela na pracovní tábor. "Úklid počká, teď si jdeme hrát s dětmi."

Aby Darina svého muže překvapila, došla si poslední den ke kadeřnici a nechala si prodloužit vlasy. "Jsem zvědavá, jestli si toho všimne..."

Péťa musel klečet na vařečce

O něco napjatější vztahy panovaly mezi Darininým manželem, šestatřicetiletým Petrem Bezděkem a o 13 let mladší pohodářkou Barborou Polankovou. Zpočátku osvobození od manželčina drilu Petr vítal.

V hospodě, posilněn několika pivy, měl dokonce slzy v očích. "Miluju svou ženu, ale manželka mi nevěří, nedůvěřuje mi, je to o žárlivosti. Je i není mi po ní smutno." Na adresu Barbory nešetřil chválou: "Dá se s tebou povídat. Bereš život jinak než manželka. Máš stejné názory jako já, nežiješ úklidama. Cítím se víc svobodně, nejsem tak svázanej." Také proto byl zaskočen, když ho Barbora požádala o společnou večeři.

"Dostalo mě to, protože jsem nikdy s žádnou jinou ženou na večeři nebyl," tvrdil. Podle Barbory se asi bál s večeří souhlasit, aby manželka nežárlila.

Později se ale konflikty točily okolo úklidu, který rodina považovala za nedostatečný, i kolem výchovy dětí. "Bude skoro deset, my už dávno uklízíme, ale Barbora pořád spí." A když se třináctiletá Vendula ráno do školy namalovala, byl křik. "Máma ti jasně řekla, že se malovat nebudeš," křičel Petr na dceru a špatně se pochopitelně smiřoval s tím, že Barbora se Venduly zastala.

Scéna přišla i kvůli klukovině jedenáctiletého Péti, který zkoušel zapalovat svíčku. "Budeš klečet na vařečce!" rozhodl Petr a klučina opravdu musel zakleknout. "Klečení na vařečce ho bolí, takže si pro příště dá pozor," vysvětlila pak mezi osmi očima Darina, zatímco Barbora kamerám shrnula svoje pocity: "Berou výchovu dětí hrozně upjatě. Na děti křičí, chtějí, aby dělaly všechno, aby byly dokonalé."

S odstupem od natáčení

Polankovi si během Výměny manželek uvědomili, že se potřebují. "Manžel se polepšil, víc se věnuje dětem. S dětmi dělá úkoly do školy, chodíme na houby,“ vysvětluje Barbora. "S Bezděkovými jsme stále v kontaktu, byli jsme u nich na výletě, navzájem si pomáháme. Myslím, že se to u nich s tresty změnilo a i Darina už tolik nežárlí. Víc se věnují dětem," uzavírá Barbora Polanková.

"Během výměny mě nepřepadla ani jednou žárlivost. Přišla jsem na to, že mám vedle sebe opravdu jedinečného a báječného chlapa," říká s odstupem Darina Bezděková. "Půl roku po Výměně jsme prožívali opět zamilovanost, objímání, vyznávání ze strany manžela. Nestačila jsem se divit a byla jsem jako Alenka v říši divů. Nevím, co se s manželem dělo, ale bylo to krásné."

Fyzické tresty Bezděkovi zrušili a dceři povolili piercing. "Teď, jak žijeme, tak jsem šťastná. Dostala jsem z toho sebetrýznění a nesmím myslet na minulost, musím ji nechat spát," uzavírá Darina.

Jaká výchova dětí je správnější?