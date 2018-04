Je brzda, i když jen sedí na gauči, popsal Luboš svou novou manželku

„Chtěla bych, aby Jaroslav (52) poznal, že všechno není jen práce, děcka pohladit na dobrou noc a samé nemám čas. Musí se to trošku změnit,“ očekávala Andrea z Oslavan změnu od desetidenního pobytu mimo domov.

Žije s o 13 let starším partnerem, syny Lukášem (16), Patrikem (12) a Filipem (10) a s tchyní Martou (77) ve starším rodinném domku. Andrea nemá práci, Jaroslav pracuje jako dělník v místní továrně a přiznává, že Andrea je velitelka.

„Protože já jsem doma pořád,“ vysvětluje Andrea. „My sami dva se potkáme až večer v posteli a to není všechno,“ stěžuje si před odjezdem do Mnichova Hradiště, kde má Lubošovi (34), Dominikovi (15), Lubošovi (2) a Jiřince (1) nahradit jejich maminku a partnerku Paulinu.

Andrea: Chci skončit!

Pracovitý Luboš, který je aktuálně na nemocenské, ale jinak pracuje jako řidič, a Andrea, si nerozumí prakticky od začátku. Na Luboše je Andrea pomalá, neví si rady, na všechno se vyptává a dělá chyby. Takže Andrea už po pár dnech začala fňukat a chtěla Výměnu skončit. „Nemůže za to Luba, je to všechno z mojí strany, zjistila jsem že, že to nedávám,“ vysvětlila na kameru. „Podcenila jsem svou psychiku, jsem unavená. Chtěla jsem manželovi dokázat, že zvládnu situaci i v cizím prostředí.“

Luboš nechápal a snažil se ji uklidnit: „Zas toho tolik není: uvařit, uklidit, dát snídani dětem, manželka stihne všechno a ještě do toho zapojuje svoji práci,“ divil se a snažil se Andrei maximálně pomáhat. „Vůbec nevím, co ji to popadlo, je celá nějaká vystresovaná. Mimo. Nechápu, co se jí děje, já po ní ani nic nechci,“ divil se.

Andrea se přece jen vzchopila: „Musím to zvládnout. Zkusím to ještě, nebudu dělat problémy,“ přesvědčila sama sebe. Situaci viděla jinak: „Chci se zavděčit, aby byl pořádek, aby byly děti spokojené, od každého trochu, ale je jasné, že Luboš chce, aby bylo všechno podle něj, má rád nad vším kontrolu.“

V Mnichově Hradišti stoupalo napětí každým dnem. Nepomohla ani změna režimu, která měla tradičně přijít v polovině výměny. Andrea se totiž snažila zavést jen takové změny, které by ulevily jí samotné: aby nemusela za tmy venčit psy, ráno chodit pro čerstvé pečivo a jeden den aby za ni uvařil nejstarší syn.

Luboš vzal raději péči o rodinu do vlastních rukou. „Já snad budu muset hlídat nejenom dětí, ale ještě i ji,“ nechal se slyšet. „Při změně jsi mi předvedla, jak jsi sobecká, co všechno ty chceš a nechceš a jak se chováš doma. Na závěrečném setkání ti všechno řeknu, že se rozbrečíš,“ zuřil a dodal, že ani změna režimu nic nezmění, protože stejně všechno dělá sám a Andrea jen sedí. „Bez Andrey by to bylo rozhodně lepší, ta brzdí už jen tím, že sedí na gauči,“ prohlásil.

Hádka o tom, kdo co udělal a neudělal, střídala jedna druhou. „Já nic neumím, vařit, uklízet, starat se o děti ... jsi spokojenej?“ vztekala se Andrea. „Konečně jsi to přiznala a to ti to trvalo,“ smečoval Luboš a dva dny před koncem pobytu byla Andrea znovu na pokraji sil.

„Už to nedávám, kvůli tomu se nezhroutím. Raději skončím,“ tvrdila a své rozhodnutí zavolala domů. „Nedám to Jari, já to tady nedávám. Já už chci domů,“ plakala do telefonu svému Jaroslavovi, který si ovšem pohodu s náhradní manželkou Paulinou velmi pochvaloval.

Výměna tedy skončila o dva dny dříve. „Ujistil jsem se, že doma musí být dva, kteří spolu spolupracují, že samotnému se to všechno dělá špatně. Miloval jsem svou Paulinu od první chvíle, musel jsem ji získat, vzal jsem si ji a hodlám po jejím boku umřít,“ prohlásil Luboš před odjezdem na společné setkání obou párů.

I Andrea si uvědomila, že se v náhradní rodině ocitla v postavení, jaké má doma její partner. „Jak na mě tady Luboš, tak já jsem doma řvávala na děcka a na manžela. On se mi to celou dobu snažil říct, ale já jsem ho nechtěla poslouchat.“

Paulina: Jsi jen hloupý

O tom, co se osm dní dělo ve druhé rodině v Chotěboři, není zas tolik co napsat. Paulina se vším pomáhala, oblíbili si ji náhradní manžel, děti i jeho matka, s níž se podle Pauliny v rodině zacházelo nedůstojně. „K babičce byste měli chovat nějakou úctu, ona všechno inkaso za vás poplatí a zbude jí pět set na měsíc, vy byste z toho žili? Bez ní byste byli v čudu. Ty, Járo, si prostě dupneš, podíváme se Andree po práci a buď to tak půjde, nebo se jí zbav. Jedna věc je postel a druhá život,“ snažila se ostatním otevřít oči.

„Je mi ho líto, má pohodlnou ženu a musí všechno dělat sám,“ popsala divákům Paulina své dojmy a dodala, že jak zjišťuje, kdo je u ní doma a kdyby nevěděla, že její muž všechno doma zvládne, chtěla by okamžitě domů.

„Ty nejsi vůbec špatnej, ty jsi jenom hloupej,“ řekla Jaroslavovi a dodala, že by si měl dupnout a ne že sklopí uši a běží, když ona zařve.

Jaroslav si ve Výměně manželek vyloženě libuje. „Byl bych škaredej, kdybych řekl, aby se nevrátila. Přeji si aby se vrátila, ale tak jako ona chtěla změnu po mně, tak já budu vyžadovat změnu po ní. Rozhodně fajn jsou společné večeře a obědy. To chci zavést. Otázkou je, jak budu tvrdej, protože já jsem na manželku měkota,“ uvažoval, zatímco Paulině je líto jeho maminky, s níž rodina ani nesedává u společného stolu. „Co já bych za to dala, kdyby mladá z baráku vypadla,“ zoufala si babička před náhradní paní domu.

„V té jejich mamince vidím tu svoji, o kterou jsem přišla před třemi lety. Moje máma byla taky hodná, rozkrájela by se pro nás a oni tu mají tak hodnou ženskou ... ona přišla a objala mě,“ plakala a dodala, že by si babičku nejraději vzala s sebou. „Nemyslím, že se Andrea změní.“

VIDEO: Výměna manželek: „Co já bych za to dala, kdyby vypadla.“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hádka mezi Lubošem a Andreou pokračovala i při závěrečném setkání obou párů. „Proč jsme tu o dva dny dřív?“ snažil se to Luboš vysvětlit. „Andrea totiž narazila na někoho, na koho narazit měla v životě, aby se nechovala tak nadřazeně, tak jsem ji spucoval. Z manuálu nedodržela jeden jediný den, prostě to nezvládla. V životě bych ji doma nechtěl ani náhodou.“

Rozhodné slovo pronesl i Jaroslav: „Jestli mě nemáš ráda, jsem pro tebe starej a plesnivej, tak se seber a běž. Mamka bude v klidu, já budu v klidu,“ řekl a ostatním vysvětlil: „Já ji miluju, jinak bych nedělal to, co dělám. Ale jestliže ona mě nemá ráda, tak i kdybych si prst v p***li zlámal, tak s tím nic nenadělám.“

„Vím, že se mám v některých věcech hodně změnit a to taky hodlám udělat. Hlavně kvůli dětem,“ prohlásila Andrea a Jaroslav doufal, že pochopila. „Poznala, co má tady doma, tak už to bude lepší, všechno se změní.“