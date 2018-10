Jsi prase, kráva a smrdíš, dozvěděla se ve Výměně manželek mladá maminka

Tereza (21) s Markem (28) bydlí ve dvoupokojovém bytě v Ostravě. Marek pracuje jako operátor výroby. Spolu vychovávají Terezinu dceru z předchozího vztahu, která je trochu opožděná ve vývoji a už ve dvou měsících musela podstoupit operaci srdce.

„Marek zanedbává mě a malou a jednoho dne se může stát, že se rozejdem a půjdu pryč. Je strašný cholerik, někdy na zabití a velký pedant na úklid. Já si uklidím a vím, že to mám dobře udělané a on jde a kontroluje mě. Přála bych mu nějakou bordelářku,“ svěřila se Tereza před svým odjezdem, když ještě netušila, že místo ní přijede Ivana (38), pro kterou je pořádek na prvním místě.



Marek: Děkujeme za ostudu!

„Nechtěla jsem brečet, ale je mi líto chudých lidí,“ tekly Ivaně slzy hned první den, kdy si v Ostravě prohlédla své nové bydlení. Postupně ji však přešla lítost a lomcoval jí vztek.



„Je vidět, že Marek má ženu, která má ruce doleva,“ komentovala v bytě zapatlaný a prošlý krém na obličej, zanedbaný sprchový kout, špínu v koši na prádlo, binec za gaučem v obýváku, nevynesené kočičí výkaly, neumytý odpadkový koš, zbytky jídla a odpadky pod kuchyňskou linkou. „Bordel všude, kam se podíváš, i ve skříních. Kdybych měla všechno uklidit, tak bych si musela vzít dovolenou aspoň čtrnáct dní,“ zoufala si.

„Nezlob se na mě, ale manželka je prase. Na balkoně jsou v igelitové tašce počůrané plíny a u toho nějaké recepty,“ informovala Marka hned první odpoledne, kdy se vrátil z práce.



Marek byl překvapený. „Připadám si jako kus blbce. Já jsem tu vysával, když jsem tu bydlel sám a myslel jsem, že to teď uklízí Tereza,“ připustil a místo do posilovny došel s Ivanou na nákup jídla i pro nové povlečení a čisticí prostředky.

Ivanu v Ostravě nejvíc trápilo, v čem musí Eliška žít. „Spí na matraci, která je zechcaná jako blázen. První na řadě je tady asi maminka. Co chce, tak se koupí a na dítě nemyslí,“ konstatovala.



Společnými silami s Markem za deset dnů byt v rámci možností uklidili, koupili Elišce novou matraci, Marek vymaloval Elišce pokoj a dokonce zbyl i čas na procházky venku.

„Nečekala jsem, že se bude venku vztekat. Myslela jsem, že bude vděčná, že je venku. Je vidět, že není zvyklá chodit. Máma ji asi jen vozí na kočáře,“ zjistila Ivana.

Pod její taktovkou rodina fungovala, Marek do posilovny nechodil a rád se zapojil. „Poprvé v životě se starám jako táta,“ byl nadšený. „Eliška teď pěkně spinká a je šťastná, když se unaví venku.“ A když pak sám vymaloval pokoj, pochválil se: „Sám sebe jsem překvapil. Doufám, že bude mít Tereza radost.“

Vypadalo to, že deset dnů uplyne ve shodě, kdyby se Ivana na rehabilitaci s Eliškou nepotkala s Terezinou matkou. „Babička se hrozně rozčílila, že prý můj manžel u nás doma na Terezu vytahuje, že je špína, že se nemyje, že ji shazuje a že to Tereza chtěla ukončit i proto, že nezvládá našeho malého Vojtu,“ rozplakala se před kamerou. „Mrzí mě, že jsem se to dozvěděla, nechtěla jsem brečet. Mrzí mě to. Mobil jsme u sebe mít nesměli, tak nevím, jak s ní kdo komunikuje,“ divila se.

Marek se tvářil, že o ničem nevěděl, ale štáb ho podle esemesky usvědčil.

„Všechno musí říkat mamince! Terezo, děkujeme za ostudu. Tereza je prostě blbá, prozradí ještě mě!“ Rozčiloval se. “A teď ještě přijde její maminka a ještě mi vynadá. A pak povím svůj názor já: vezmi si svou dceru a jdi do pí...,“ zuřil.

„Nezlob se na mě, ale je teda kráva, že si vůbec vzala mobil,“ uzavřela debatu Ivana. A když už bylo jasné, že kvůli porušení pravidel musí tentokrát výměna skončit o dva dny dříve, pochvalovala si, že díky ní pochopila, že má spokojenou rodinu a nemá si na co stěžovat. „Jenom víc času na rodinu, jinak bych nic neměnila,“ dodala.

Pavel: Na mateřské bych být nemohl

A jak se vedlo Tereze na vsi v domě se zahradou, s betonářem Pavlem (39) a třemi dětmi, kde se všechno točí kolem práce na vysněném vlastním domě?

Rodina ze vsi se do Výměny přihlásila proto, aby si ostatní členové uvědomili, co všechno pro ně maminka Ivana dělá. „Berou mě jako samozřejmost, přijdou k hotovému, občas jim něco nechutná, pračku nikdo nevypne, nezapne, takže jsem zvědavá, jak to tu bude s novou paní. Děti jsou rády, že odjedu, že si chvíli odpočinou od mého buzerování,“ tvrdila Ivana, když odjížděla a Pavel si posteskl, že kvůli práci nevidí děti vyrůstat. „Jezdím domů jen na víkendy, peníze jsou na úkor rodiny, tak by to nemělo být,“ svěřil se.

Na deset dnů výměny si Pavel vybral dovolenou a když pochopil, že nová manželka Tereza je nezodpovědná, byl rád. „Ještě že jsem si vzal volno. Bylo poznat hned na začátku, že ta holka nemá žádnou zodpovědnost,“ konstatoval.

První den se Tereza snažila a pomáhala na zahradě. „Aspoň zhubnu pár kilo. Zpočátku vztahu Marek říkal, že se mu moje postava líbí, jak jsem, ale teď říká, že bych měla chodit cvičit, tak nevím,“ svěřila se Pavlovi.

„Měl by tě mít rád takovou, jaká jsi. Musíš vědět ty, jestli má raději tebe nebo posilovnu. Já mám na rodinu ještě míň času, než má on na vás. V pondělí odjedu a vracím se kolikrát v sobotu a rodina mě vidí jen v neděli. A manželku taky do ničeho nenutím, protože když vidím, co musí ženské vydržet. Smekám před ženskými, co mají děti a dokážou se o ně vzorně starat, ta ženská je stroj. Já bych na mateřské být nemohl,“ přiznal Pavel.

Terezu Markův přístup sice mrzí, ale omlouvala ho. „Našel si holku, která má dítě s někým jiným, takže je to normální, je mladý. Jsem mu vděčná, že malou přijal, málokterý muž by to udělal,“ řekla a zavzpomínala, že po narození dcery by se o ni bez pomoci své mámy nedokázala postarat.

Uplynuly sotva dva dny a už se Tereze stýskalo. „Snad to vydržím,“ přesvědčovala se, ale přišly další konflikty. I patnáctiletá Pavlova dcera Kristýna si všimla, že sporák není dost vycíděný a že v kuchyni na podlaze se hromadí jídlo a drobky, že sedmnáctiměsíčního Vojtu hlídá spíš ona a Tereza jen sedí. „Tak nevím, jestli je tu máma Terka, nebo já. Vojtu jsem zase hlídala celý den já, mamka to tu má těžký, už mi chybí. Víme, že je to zlatý člověk a že bychom ji za nic nevyměnili, a domluvili jsme se, že jí budeme víc pomáhat,“ svěřila se divákům.



Pavel Tereze vyčetl nejen to, že špatně uklízí a že Vojtu pořádně nehlídá, ale i to, že „zrovna nevoní.“

„Přemýšlíš, co by mohlo špatně z tvojí strany? Třeba co se týče hygieny,“ začal opatrně. „Nechci říct, že jsi nějaký čuně, ale jsi silnější, potíš se, víš o tom, že to není zrovna dvakrát příjemné, jak ty nevoníš? Cítíš sama sebe? Nevšiml jsem si, že bys tu použila nějaký deodorant nebo se navoněla. Chlap má rád, když ženská voní,“ pustil se do Terezy.

„Svůj sprej mám nahoře a do sprchy chodím obden. Marek mi nikdy nic takového neřekl. Třeba je to ta chyba, když mi nechce říct, co by na mně chtěl změnit,“ otočila Tereza svůj problém na Markův.

„Tak ti to říkám já,“ opáčil Pavel s tím, že sprchovat se obden, když je 28 stupňů, není normální. „Ženská se přece musí mýt každý den. Normálnímu chlapovi to není příjemné. Ale na tom zamakáš, viď?“

Tereza už se psychicky hroutila. Rozptýlila se ještě na projížďce na koních, kterou si přála po pěti dnech, ale pak už to s ní šlo jen z kopce. Když další den zaspala bez ohledu na péči o malého Vojtu, Pavel už zuřil.

„Vojtu jsem nakrmil, přebalil, milostpaní vstala ve tři čtvrtě na jedenáct a že zaspala. Být v práci, tak nevím, co by tam Vojta sám dělal,“ řekl a dodal, že si uvědomil, že má nejlepší ženu na světě.



„Nechtěl bych ji ztratit. S Terkou bych být nemohl. Určitě budu chtít do budoucna zařadit do našeho života víc výletů, abychom byli jako rodina víc spolu a netrávili jen čas u práce. Táta má vidět děti vyrůstat a nedopustit, aby žena byla přes týden na všechno sama. Je hezké si vydělat spoustu peněz, ale co s nimi, když přijedu domů a kluk roste beze mě? Musím udělat změnu,“ předsevzal si.

Tereza si uvědomila, že by se měla své dceři víc věnovat. „To budu muset změnit. Budu s ní muset chodit hodně často ven,“ slíbila ještě předtím, než se provalilo, že porušila pravidla natáčení tím, že si na Facebooku dopisovala s matkou.



„Nepsala jsem nikomu, to bych neudělala, když je to zakázané,“ zapírala zkraje ve snaze zachránit slíbený honorář za natáčení. Jenže štáb měl k dispozici její zprávy, takže musela s pravdou ven: „Na Facebooku jsem napsala mamce, že se mi stýská, že to nezvládám a že chci jet domů. Musela jsem jí napsat, už jsem to nezvládala.“

Pavel před diváky uznal, že si uvědomil spoustu svých chyb. „Jak jsem se k Ivě choval, chtěl bych, aby mi dala šanci to napravit, je to skvělá máma a manželka. Teď jí to budu dokazovat, co budu moct.“

Natáčení skončilo kvůli Terezině prohřešku o dva dny dříve. Marek se v Ostravě mezitím rozhodl dát své partnerce ještě šanci a dokonce pro ni na závěrečné setkání nachystal překvapení.

Překvapivý happy end

„Proč jsi psala mámě, když to bylo zakázané? Proč všechno mámě vyprávíš?“ Rozčílil se Marek na Terezu, sotva se oba páry setkaly.

„Protože ty na mě nemáš čas,“ reagovala Tereza.

Pavel omlouval její nezodpovědnost tím, že je mladá. „Já se o malého bál, takže jsem nechodil do práce, nebyl jsem si jistý. A co říkáš na její hygienu?“ Obrátil se na Marka. „Je silnější, potí se, měla by se mýt každý den a měla by se o sebe starat. S prominutím, na rovinu: smrděla. Takhle se prostě ženská nechová,“ kritizoval ji.

„Proč, když jsi doma se sprchuješ, měníš si věci a tam ne?“ zeptal se Marek své přítelkyně a do toho se vložila Ivana: „Je to škoda, udělala sis ostudu.“

„To není jen toto, už mám i větší ostudu,“ řekla Tereza odevzdaně a Ivana pokračovala: „Když jsem přišla do tvého bytu, všude byla špína.“

„Ještě než jsem odjížděla, do půlnoci jsem uklízela, co šlo,“ hájila se Tereza, jenže diváci už viděli svoje.

Nakonec Ivana pochválila Marka. „Neměla jsem s ním problém, my spolu vycházeli.“

„Obětoval jsi posilovnu kvůli ní? Půl roku se tě snažím přesvědčit, abys nechodil cvičit,“ rozčílila se Tereza a Marek přiznal, že teprve teď pochopil, že rodina a Eliška jsou na prvním místě.

Ivana s Pavlem si vyznali lásku. „Jsi to největší štěstí, co mě potkalo, a udělám všechno pro to, abys byla šťastná. Jsi nejlepší!“ dojímal se betonář.

Tereza se přidala, Markovi vyznala lásku a dodala, že budou muset na rodinném životě zapracovat.

„Chovej se jako matka a ne jako dítě, které si se vším stěžuje mamince,“ udeřil Marek hřebíček na hlavičku a radu dokončil se zásnubním prstýnkem v ruce: „Velmi tě miluju a chtěl bych tě požádat o ruku.“

„Vezmu si tě!“ souhlasila šokovaná Tereza. „Vím, co jsem dělala špatně, a děkuju Pavlovi a Ivaně, že mi otevřeli oči,“ dodala.