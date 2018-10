Výměna manželek: Kalhoty tu nosit nebudeš, křičel Míra

Lucie se s partnerem Lukášem (27) stará v pražském bytě o jedno dítě a má i jiné priority než vařit a uklízet. Jenže právě na perfektním úklidu a jídlu podávaném v pravé poledne a ochuceném tak, jak je zvyklý, si skladník Míra z Kraslic zakládá.

„Jaký máš názor na cigány?“ zeptal se Lucie při prvním setkání. „Jak na který, v Praze jsem šíleně xenofobní,“ odpověděla Lucie a po prvních dojmech připustila, že do romské rodiny nechtěla, ale teď, když vidí, že tu všechny děti se vším pomáhají, že je z toho nadšená.



Nadšení jí ale dlouho nevydrželo. Míra si vzal na Výměnu manželek dovolenou, a tak její počínání sledoval a kritizoval... První společný oběd se podával až v jednu hodinu a jeho nespokojenost narůstala. „Moc mi ty řízky s kaší nechutnají. Zítra jí ještě dáme jednu šanci,“ řekl televizním divákům.

Po čtyřech dnech už s Lucií skoro nemluvil a postěžoval si štábu na to, že Lucie neuklízí podle jeho představ.

Úklid ale není to jediné, kolem čeho se svět Lucie točí. Raději by šla na procházku, nebo - jak je z domova zvyklá - zahrála si hru na počítači. „S Lukášem nás spojuje onlinová hra, při které jsme se poznali,“ líčila Mírovi s tím, že se občas stane, že Lukáš má sluchátka a poslouchá hudbu, a i když ona sedí vedle něj, musí mu napsat zprávu.



Po pěti dnech má Lucie jen drobná přání: jít si zastřílet na střelnici, dojít si na oběd a pohár a ráda by ulevila i dětem, které podle ní nemají šťastné dětství. „Ode dneška nebudou děti s ničím pomáhat,“ zavelela.

„Co se týče dětí, jsem spokojenej, s úklidem žádný šlágr, celkově tak za 3,“ zhodnotil Míra její působení v rodině ještě předtím, než se strhla nesmyslná hádka. Honzík (11) nechtěl spát a přišel do obýváku, kde spala Lucie, a když do obýváku vešel Míra, schoval se pod stůl a Lucie ho neprozradila. Jenomže když se Míra dozvěděl, že Lucie dala dceři Míše (13) cigaretu, Míša zas „práskla“ na bráchu, že byl po večerce schovaný v obýváku, a Míra zuřil.

„Už tady nedělej vůbec nic, ani jídlo, ani kafe mi nevař,“ rozčílil se na Lucii. „Dělej si, co chceš,“ dodal a Lucie se zvedla od stolu. „Kam jdeš? Takhle se nechová dospělej člověk,“ zuřil. „Podrýváš mi autoritu. Doma nosíš kalhoty ty, ale dokud tady budu doma já, tak je nosit ty nebudeš, s tím nepočítej,“ křičel a v třípokojovém bytě zavládla napjatá atmosféra.

Další dny měl Míra plné ruce práce. „Ať nic nedělá, všechno si udělám, ale vona je pí*a, prostě, vole.“

„Čtu si, nic nedělám a je logické, že se mi stýská, hlavně po Nikolce,“ přiznala Lucie. „Úklid tady všemu vévodí. Minimálně třikrát za den se musí uklidit, což já neuznávám. Už chci domů za svým nedokonalým manželem a princezničkou, která může úplně všechno a rozhodně z ní nechci mít otroka. Lukáš mi doma pomáhá, to já bych měla přidat,“ uvedla a dodala, že podle ní nemají zdejší děti nic svého dětského a žijí životy dospělých.

I Míra však prozřel a došlo mu, co všechno doma jeho manželka Kristýna (32) dělá. „Jsem si představoval sto tisíc, když se přihlásíme, navrtal jsem do toho starou. Teď vidím, že já přijdu z práce, manželka má všechno nachystáno, děti v cajku a já, když přijdu se špatnou náladou, začnu prudit, i když bych nemusel. Teď vím, že ta ženská toho má strašně moc: vařit, uklízet, starat se o děcka, máma musí hodně kmitat. I já jsem její práci podceňoval, ale to se otočí.“

Kristýna: Na ruce jsem věčně děti netahala

Kristýna, která je již ve dvaatřiceti čtyřnásobnou maminkou, ale teprve nejmladšího syna má se současným partnerem, se ocitla v Praze v třípokojovém bytě. Její nároky na čistotu v bytě jsou evidentně o dost vyšší, s vervou se proto pustila do úklidu a večer, když se Lukáš vrátil z práce, chtěla od něj pochvalu, ale Lukáš se místo toho podivil, proč nebyla za celý den s Nikolkou (1,5) venku, když bylo hezky.

„Dopoledne jsem uklízela a vařila. Máš tu naklizeno a vynadáš mi, že jsme nestihly jít ven?“ bránila se Kristýna a neubránila se slzám. „Když chtějí žít v bordelu, tak ať si v něm žijou,“ konstatovala na kameru a po pěti dnech.

„Lucka mi chybí. Měli jsme krizi, vypadalo to na rozvod, začal jsem dělat hovadiny a nevěnoval jsem se rodině tak, jak bych měl. Myslím, že se rozhodla správně, že mi dala šanci. Rád bych jí to dokázal. Ověřil jsem si, že ji mám rád víc, než jsem myslel. Zjistil jsem, že Natálka není jen starost, ale i radost v jednom. Lucka by měla vidět, že se na sto procent umím postarat o to, co mám. Rozhodně o ně nechci přijít,“ uvažoval a Kristýna zase přišla na to, že chce být na svou rodinu mírnější. „Uvědomila jsem si, že na děti pořád jenom řvu. I když jim říkám každý den, že je i přes ten křik mám ráda.“

Míra: Cigánský děcka nepřijedou

Při závěrečném setkání popsal Míra jedinej konflikt s Honzíkem, který nechtěl spát. Drama pomalu jak o život a Kristýna souhlasně přikyvovala.

„Měl jsem z Lucie hlavu jako pátrací balon, snažil jsem se s ní nekomunikovat,“ líčil Míra a debata sklouzla k úklidu.

„Mikrovlnka byla špinavá, pekáč od plísně,“ rozčilovala se Kristýna a Míra ji podpořil: „Vy gadžové jste špíny. My si na úklidu zakládáme, už proto, že jsme cigáni. Každý si ukazuje, jak žijou cigáni, tak proč bychom si na tom nemohli zakládat? Tak to u nás zůstane.“

„A mimochodem, víš, že Lucie naše děti pozvala do Prahy? Jak by ses tvářil na to, kdyby za tebou přijely čtyři cigánský děcka,“ pokračoval Míra.

„To nevím, jak bych se tvářil,“ nevzmohl se Lukáš na kloudnější odpověď.

„No vidíš! Tak prostě nikam nepojedou!“ oznámil.

Po návratu domů se oba páry utvrdily v tom, že co mají doma, je nejlepší.

„Po deseti dnech jsem zjistila, že náš vztah má význam, že Lukáše miluju a nechci ho měnit. Je to moje láska,“ usmívala se Lucie.