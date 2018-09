Co s vámi udělala? Řvala po Výměně Kristýna na své děti a opustila je

Na konci natáčení pak v jednom z mnoha hysterických výstupů křičela, že nenávidí „cigánskou mentalitu“. „Protože s jedním jsem žila, třískal mě jak psa,“ cloumal jí vztek i bezmoc a televizní divák měl jasno: tato maminka potřebuje ze všeho nejvíc odbornou pomoc.

Kristýna žije dva roky s instalatérem Filipem (21) v pronajatém bytě 2+1 a vychovávají spolu Kristýniny děti Pepu (4) a Jolanku (5). Než se Kristýna dala dohromady s Filipem, žily děti v dětském domově, teprve poslední dva roky jsou s mámou a Filipovi říkají táto.

Mladý pár se do televizní reality show přihlásil proto, že se z jejich vztahu, jak říkají, vytratila vášeň a důvěru narušila Filipova nevěra. „Dřív jsme pořád někde byli a kecali spolu, teď se to změnilo,“ stýskala si nedospěle Kristýna.

Filip si stěžoval, že dramatické hádky jsou na denním pořádku, že ho Kristýna okřikuje, když se vměšuje do výchovy dětí, a tak nemá u dětí autoritu. „A hlavně je pořád na Facebooku.“

„Bez něho nemůžu žít. To je můj druhý manžel,“ smála se Kristýna. Zdálo se, že jediné, na čem se ti dva shodnou, je nenávist k romské menšině. „Já jsem na začátku řekl, že když přijede černá, tak že končím,“ přiznal v závěru Filip. „Ale ve finále byla Andrea v pohodě,“ připustil.

Andrea: Ta domácnost je smetiště

A jak jinak, než že mu dramaturgie pořadu poslala do domácnosti sympatickou a pořádkumilovnou Romku Andreu (34).

„Byla jsem už v hodně domácnostech, ale takovou špínu, jako je tady, jsem nikde neviděla,“ zděsila se Andrea z prvního dojmu. O nábytku prohlásila, že ho snad našli u popelnice a domácnost označila za smetiště. „Nezamhouřila jsem oka, povlečení smrdělo, musela jsem si pod sebe dát župan a jen jsem čekala, až se rozední, abych už mohla vstát,“ svěřila se po první noci.

Ale Filip si vyměněnou manželku nemohl vynachválit: „Vstávala brzo, uvařila kafe, děti nakrmila, vysávala, jsem velice spokojenej, nemůžu si stěžovat.“

Společně s Filipem vyčistili lednici, rozmrazili mrazák a vyházeli prošlé potraviny. „Když chci Kristýně s něčím pomoc, seřve mě, že si to udělá po svém, zhádáme se a nejhorší je, že i před dětmi. Na stole je třeba hrnek, tak ho vezme a flákne s ním, až se rozletí,“ líčil poměry v rodině Filip.

Andrea si ho pochvalovala. Oč ho požádala, s tím jí pomohl. „Jolanka říkala, že tě má radši než mamku,“ potěšila ho, ale ten se Kristýny zastával. „Mamka je mamka. Beze mě by si třeba našla jiného, lepšího.“

Andrea do uklízení zapojila i děti a ty se mohly přetrhnout, kdo bude víc pomáhat. „Když to vidím, jde žít jinak, děti jsou šťastnější, měli bychom to změnit,“ uvažoval Filip. „Když jsme do výměny šli, měl jsem strach, ale klobouk dolů, jsem s ní spokojenej.“

I dětem soužití s Andreou prospívalo. Stačila uklidit, uvařit a ještě se jim věnovala. O víkendu se pak šli všichni ven projít. „Odpočinul jsem si, hádky mi nechyběly. Kristýnu mám hodně rád, ty děti taky, přirostly mi k srdci a nerad bych, abychom šli od sebe, ale musí s to změnit, takhle to nemá cenu,“ uvědomil si Filip.

VIDEO: Výměna manželek. Nepořádek, špína a zápach Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pepa: Já tamtu mamku nechci

Po pěti dnech dostala Andrea šanci v nové domácnosti zavést změny. Chtěla jen po Filipovi drobné opravy. „Když mu něco řeknu, tak to udělá, se divím, že je problém.“

Když Filip viděl, že se Andrea snaží, zapojil se nakonec i sám od sebe. Ráno vstal, umyl nádobí, dětem udělal snídani.

„Umyl jsem to a byla překvapená. I děti se dnes probudily s dobrou náladou. Kdyby to tak fungovalo i s Kristýnou, tak by to bylo dobrý,“ liboval si.

„Má Kristýnu i děti rád. Kdyby odešel, ta holka by to tu sama nezvládla, děti by jí vzali. Musí si uvědomit, co má doma,“ vypozorovala nová manželka. „Myslím ale, že se tu nic nezmění. Ona bude dál na telefonu, on většinou v kuchyni kouřit a děti si můžou dělat, co chtějí. Na jeho místě od ní odejdu,“ uvažovala před odjezdem domů a Filip přiznal, že by ji nejraději nikam nepustil. Dokonce i malý Pepa fňukal, když se loučila, s tím, že nechce tamtu mamku.

Kristýna: Děti mě nesmějí budit

Kristýna si naopak vyzkoušela žít deset dnů po boku Lukáše (33), který pracuje jako operátor v call centru, a starat se o jejich ostravský třípokojový byt a tři syny Lukáše (10), Dominika (8) a Alexe (1).

Do Výměny rodinu přihlásil Lukáš. Podle něj má jejich manželství po 13 letech trhliny a oba by je chtěli napravit. „Žena by chtěla, abych jí víc pomáhal, ale mě baví hry na telefonu,“ přiznal v úvodu, zatímco jeho žena si přála, aby mu došlo, co má doma a že se třemi dětmi na mateřské to není jen tak.

Kristýna výměnu brala od začátku spíš jako zábavnou hru. „Radši bych tu byla bez chlapa doma, každý chlap buzeruje,“ prohlásila, když zjistila, že Lukáš nebude chodit 10 dnů do práce. První dny, když se k práci moc neměla, ji Lukáš omlouval tím, že se „rozkoukává“.

„Bude tady víc práce, ale mně to nevadí. Přála bych si, aby se Filip vzpamatoval, přestal mi lhát a uvědomil si, co má doma,“ ujišťovala se, ale do práce v nové domácnosti se dvakrát nehrnula, a tak toho hodně zůstávalo na Lukášovi.

„Doma když o víkendu nevstávám, děti vědí, že mě nesmí budit. Vstanu třeba ve tři. Není to zvykem takhle po ránu vstát a jít něco dělat. Já jsem strašnej spáč. Přítel se o děti nestará přes týden, tak aspoň o víkendu. Děti vstávají samy, samy se jdou do lednice nasnídat, jsou samostatné,“ pochvalovala si svůj způsob výchovy.

Máma je to nejdůležitější

Když rodina z Ostravy vyrazila do zábavného dětského centra, došlo Lukášovi, jak se věci mají: „Mám tu na starost čtyři děti, tři svoje a jednu dospělou náhradní manželku,“ nebylo mu moc do smíchu. Zato Kristýna byla na skluzavkách šťastná tak, jako kdyby ani žádné své dětství neprožila.

Doma - a zvlášť, když mu po změně velení Kristýna přikázala, aby si jeden den zkusil být matkou na mateřské - si Lukáš uvědomil, co všechno jeho žena v domácnosti musí dělat. „Většinu práce jsem nechával na manželce, obdivuju ji teda, že tolik věcí zvládala a ještě při tom malém,“ došlo mu.

Zato Kristýně z ničeho nic ruply nervy. Plakala a křičela, že se nemůže postarat o malého, kterého ale předtím sama svěřila Lukášově švagrové, která jim ten den přišla pomoct, ani že jí nesvěří pohlídat halušky na plotně. „Nebudu dělat nic, budu koukat, jak tady chodí chlap a stará se. Jdu si pustit televizi,“ smířila se jen na chvíli sama se sebou.

Lukáš mezitím procházel zkouškou. „Nesnáším mytí nádobí, nesnáším totiž teplou vodu. V minulosti jsem byl popálený a to je asi obranný reflex těla: jak cítím teplo, tak se snažím jít co nejdál,“ svěřil se, ale Kristýnu spíš pobavil, než dojal. „Den na mateřské zvládl na dvojku, protože moc pyskoval.“

Když Lukáš vařil a uklízel, Kristýna se neosvědčila ani na hlídání. „Neumím je hlídat, abych za nimi chodila jak pes. Jsem ráda, že mám ty svoje samostatné.“

Na konci natáčení si však i Kristýna uvědomila, že by měla denně ráno vstávat, umýt se a udělat všem snídani, uklidit si a pak se trochu věnovat svým dětem. „Máma je to nejdůležitější a doufám, že se to u nás konečně změní, abychom byli víc jako táta s mámou. Aby ty děti měly lásku.“



VIDEO: Výměna manželek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co s vámi udělala? křičela Kristýna na vyděšené děti

Při závěrečném setkání obou párů Kristýna politovala Andreu za to, že má Lukáše pořád doma za zády.

„A co ty doma děláš, když odvedeš děti do školky?“ zeptala se jí Andrea.



„Třeba ležím, koukám na televizi,“ odpověděla Kristýna.

„A podle toho to tam tak vypadá. Je tam špína. Dětem se nevěnuješ,“ vyčetla jí Andrea, ale Kristýna se bránila: „No a co, ať je. Kdyby tam čisto nebylo, tak ty děti tam doma nejsou. Já si nepotřebuju na nic hrát. U nás je uklizeno. A že jsem se dětem nevěnovala? To jsem poznala,“ křičela a nepochopitelně začala vyvádět: „To je ta cigánská mentalita, proto je nenávidím, jsem s jedním žila, třískal mě jak psa.“

Jenže její přítel Filip se Andrey zastal. „Přijedeš domů, balíš si kufry a jdeš do pr***e... já se nepotřebuju měnit. Jsem taková a budu,“ zuřila.

„A v lednici bylo prošlé žrádlo,“ nakládala jí dál Andrea. A Filip to potvrdil, což už bylo na Kristýnu moc. „Tak já to ukončuju a ty běž klidně do pí... a mrskla Filipovi kytku do obličeje, zvedla se a práskla za sebou dveřmi.

„Je ti 21, děti nejsou tvoje, vezmi nohy na ramena a utíkej od ní,“ radila mu Andrea. Kamera sledovala i zuřící Kristýnu, která nevybíravě urážela všechny, včetně svého přítele. „Do baráku už mi nevleze a on se vychrápal i s ní, já tomu věřím, každou pí.. vo...á. Chci domů, abych byla doma s dětma a nikoho jinýho doma nechci. Přijedeš domů a balíš si kufry a jdeš pryč. A máš štěstí, že jsem jí jednu nepleskla,“ vyváděla a nedala si to vymluvit, ani když Filip sliboval, že jí pomůže a apeloval na to, že doma na ně čekají dvě děti.

Lukáš Andree slíbil, že bude doma víc pomáhat s úklidem.

Cestou domů se Kristýna rozhodla dát ještě jejich vztahu s Filipem novou šanci. „Poznala jsem, že to jde i bez hádek a bez toho, abych byla pořád na telefonu. Celých deset dní jsem si na něj ani nevzpomněla,“ už se zase smála. Ale jen do chvíle, než uviděla děti, které se k ní nehrnuly s takovým nadšením, jak by si představovala.

„Neviděla jsem vás celých deset dní a vy ke mně ani nejdete? Co s vámi ona udělala? Tak to ne, já jdu prostě pryč,“ vyváděla, až se děti rozplakaly a Kristýna se sebrala odešla z bytu.