Výměna manželek: Snažím se pomáhat, ale osud mi to tvrdě vrací

„Nedovedu si představit, že bych se za takových nestandardních okolností přihlásil do Výměny manželek, že bych něco takového někomu jinému udělal. Chudák moje manželka,“ zhodnotil situaci Petr (41), náhradní Nadin manžel, když zjistil, kde tráví deset dnů jeho milovaná Jana (32).

Naďa je totiž hodná a nechala v bytě bydlet i svého bývalého manžela s přítelkyní a její dcerou, přítele své nejstarší dcery a ještě dva kamarády dětí, kteří se momentálně ocitli bez domova.

Je dobrý, protože ho držíme zkrátka

V Bělé pod Bezdězem se totiž v patře chaty se dvěma dětmi (9,3) žije také skromně, ale pevně tu velí dospělí. A způsob výchovy zejména devítiletého Davida byl od počátku výměny předmětem sváru. „Já sám jsem nikdy nic moc nedokázal, po mých dětech bych to chtěl, vím, že si svou cestu vyberou, ale směr bych jim do života chtěl dát,“ vysvětloval Petr Nadě, která oponovala: „Tady mají disciplínu, tedy to, v čem jsem sama vyrostla. Tady nebudou mít děti rády své rodiče za to, že je od srdce milují.“

Petr je přesvědčený, že jeho syn je šikovný jen proto, že ho se svou ženou Janou drží zkrátka. Naďa nesouhlasila. „Je vycepovaný a myslím, že po něm chtějí moc. Měli by na něj jít jinak, s láskou, vždyť jsou to děti, kteří teprve do světa vstoupí. Lásku děti potřebují, jak ji mít nebudou, tak budou zlí,“ prohlásila.

Příčinou neustálého sporu mezi ní a Petrem byla po celých deset dnů kromě výchovy ještě její upovídanost. „Pořád mluví, opakuje totéž dokola, už mi to jde na nervy,“ stěžoval si Petr. Naďa, zvyklá mít kolem sebe pořád rušno, si zase posteskla, že rodina jí chybí.

Absurdní a úplně zbytečné pak byly debaty o štěnicích. Naďa prozradila, že půl roku před Výměnou bojovali doma se štěnicemi. Aféru prožívala ještě s odstupem hodně emotivně, trápila ji a Petr její pocity ještě umocnil, když dokola zvažoval důsledky, co by se stalo, kdyby si jeho Jana přivezla štěnice domů. „Všechno, co mám, jsem si musel zaplatit. A taky by to mohlo být na spálení všeho. Čert vem pár hadrů, ale celý dům?“ děsil se poté, co si o štěnicích přečetl na internetu.

Nic takového nehrozilo, nikdo štěnici nezahlédl, žádné kousance se neobjevily, přesto to téma dokázalo oba dva v Bělé pod Bezdězem dost potrápit. „Dostalo mě to na dno. Nikdy jsem to dřív nezažila, všechen nábytek šel z domu. Stydím se za to. Prožívám jednu ránu za druhou, přitom já se snažím pomáhat kde komu, ale osud mi to pořád vrací tvrdě,“ plakala Naďa.

Chudáci děti

V druhé polovině výměny sužovala všechny postupně viróza, Naďa dostala od lékaře dokonce antibiotika. Po změně velení si Naďa přála, aby Petr Davídka častěji pochválil, objal a řekl, že ho má rád.

„Nemám s tím problém, ale musí udělat něco dobře. Pak ho pochválím,“ podotkl Petr a výtku, že je na Naďu odměřený, komentoval jen tím, že nemá chuť se jí svěřovat. „Nechci, nejsi moje žena. Zaopatřil bych tu všechno sám, Naďu na nic vůbec nepotřebuju,“ dodal pak do kamer.

Chudáci děti, muselo několikrát během vysílání napadnou diváky. Ještě než došlo k samotné výměně se malý David rozplakal, když jeho rodiče vysvětlovali, že od Výměny očekávají, že si právě on uvědomí, jak skvělou má maminku. „Přestaň, Pojď sem. Chceš, aby mi bylo blbě?“ dirigovala syna jeho vlastní maminka Jana a když zavrtěl hlavou, poslala ho pryč. A když odešel, dodala: „Na něj se musí tvrdě!“

„Chtěl bys takovou mámu?“ zeptal se pak Petr na Naďu svého syna v polovině výměny. „Chtěl,“ odpověděl David upřímně. „Ale vždyť je úplně jednoduchá. Imponovat by ti měli chytří lidé!“ Pokoušel se mu vnutit jiný názor a vyvolat pocit viny.

„Ale já bych ji chtěl, mamka by se v chování mohla trošku změnit, kdybych se já zlepšil, i mamka by se mohla,“ reagoval kluk a pohotově zakomponoval strategii „něco za něco“, kterou zřejmě již v minulosti „nasál“ jako fungující. „A to jsme si říkali, začni u sebe a uvidíš, že i maminka se změní,“ využil Petr situaci.

Naďa si za těch deset dnů uvědomila, že je ráda taková, jaká je vůči dětem. „Děti mi nelžou, mluví se mnou na rovinu, vědí, že se o mě můžou opřít. Kdybych byla důraznější, tak by se o mě vůbec neopřely,“ pochvalovala si vzájemné vztahy.

Petr si podle svých slov sáhl na dno. „Zjistil jsem, že bez své ženy vůbec nejsem tak silný, jak jsem si myslel. Bez sebe žít nemůžeme a myslím, že tady se bude potom umírat na labutí nemoc.“

Janě se nezamlouval Adam

Jana vyměnila Petra, své dvě děti a Bělou pod Bezdězem za byt v Nymburku a početnou rodinu. Na starost měla prakticky jen to, co si připustila, protože v bytě žije kromě 16měsíčních dvojčat a jedenáctileté Andrey osm dospělých a zejména Nadiny dcery jsou zvyklé se vším pomáhat.

Podle Martina (42), který je doma hlavou rodiny a Nadiným partnerem, vede jeho partnerka děti spíš kamarádským způsobem. „Když je toho moc, tak zakročím. V tom jsou mezi námi občas rozbroje,“ popsal a Jana zjistila, že doma nikdo nemá problém vzít za práci a něco udělat. Jako největší opora se ukázala být sedmnáctiletá dcera Kristýna.

„Pokud Nadě doma všichni pomáhají, tak by to mělo fungovat,“ pochopila Jana, ale i tak se snažila celou dobu stanovit do chodu rodiny nějaký řád. Nejvíc v žaludku jí ležel Adam (20), jeden ze dvou kamarádů dětí, kteří tu bydlí. Ten, který přišel loni před Vánoci o bydlení a Naďa mu ho nabídla.

„Adame, bez roušky se nehneš,“ velela mu, když onemocněl virózou. „A odevzdáš do soboty oba telefony Martinovi. To ti prospěje v komunikaci, s níž máš v té rodině problém,“ poručila a na kamery dodala, že to dělá pro jeho dobro.

Hádala se s ním kvůli tomu, že flákal úklid i proto, že si od Jirky (druhý kamarád) půjčil mobil. „Nemám ráda podvodníky,“ zuřila.

Adam se všechno snažil vydržet. „Moje rodina to není, snažím se něco našetřit a najít si něco svého, ale hned tak to nebude. Naďa se se mnou snaží mluvit, ale nekřičí na mě. Tahle na rovinu řekne, že bude hnusná. Naďa je rozhodně lepší než Jana.“

Svědomí zpytovala i dcera Kristýna. „Mě zkazil přítel. Od té doby, co jsem byla s ním, jsem byla na mámu drzá. Místo abych sklapla a víc jí pomáhala, řvala jsem na ni a nadávala jí. I když Janča je v pohodě, uvědomila jsem si, že bez mámy to tu nejde. Byla jsem na ni sprostá, je jasné, že se jí teď omluvím,“ uvažovala a v rozmluvě Janou přiznala, že nemá ráda bohaté lidi. „Protože jsou namyšlení. Je lepší žít z ruky do huby.“

Po Nadě se stýskalo také Martinovi, cítil, že doma chybí. „Ona je srdcem rodiny, je to moje zlatíčko.“

Naďa: Rodinu mi nikdo nenahradí

„Dělej něco s Adamem, protože tam, kde dřív bydlel, se neuklízelo. Měla jsem s ním výstup. Lže každému do očí, dělá rozbroje. Když tam nejsou kluci ani Martin, tak dělá ramena, když přijdou, je z něj chudáček, který to doma nedává. Neměla by ses ho zastávat. Hned jak jsi odjela, řekl, že jsi v baráku nechala bordel,“ vychrlila Jana na Naďu při závěrečném setkání obou párů.

„A taky že jsem tam bordel nechala,“ odtušila Naďa a zase vytáhla problém štěnice. „Myslela jsem, že to vzdám, jak mě ty neshody s Petrem kvůli tomu psychicky položily,“ plakala na rameni svému Martinovi, zatímco Petr odtušil: „Říkal jsem ti, že si ve fungování domácnosti budete muset udělat řád.“

Zatímco Naďa si před odjezdem povzdychla, že rodinu jí nikdo nenahradí, Jana si nechala pohladit vlastní ego: „Pustíte mě ještě někdy někam?“ Zeptala se doma Petra a svých dětí.