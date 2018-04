Výměna manželek: Jsi dominantní mrcha. Kde pracuješ, že máš tyto soudy?

Zdenka žije s Richardem na Moravě ve velkém domě v obci Šošůvka. On pracuje jako elektromechanik, ona si na rodičovské přivydělává jako kadeřnice. Společně rekonstruují dům a starají se o syna Davida (4) a dceru Lili (8).

„Richard má hodně talentu, ale podle mě nemá ambice,“ popsala Zdena svého partnera hned na začátku. „Chtěla bych, abys byl ten, ke kterému můžu vzhlížet, chci vedle sebe chlapa, o kterém si můžu říkat, že je nejen hezkej, ale i stojí za to,“ popsala krizi, kterou pár prochází po osmi společných letech. Zdenka cítí, že se pro ni Richard stává spíš nepotřebnou ozdobou.



Vy ženy jste panovačné!

Rázná Simona, která k Richardovi a dětem přijede z Ústí nad Labem, je brzy zděšená. „Bordel je tady! Co tu Zdena celé dny dělá? Ta knihovna, šuplíky v kuchyni, to je nepořádek!“

Hned první večer vzala věci do svých rukou. Jako první zrušila malému Davidovi tablet u jídla. Dozvěděla se přitom, proč Richard doma tak málo dělá.

„Zdenka je tak rychlá, že všechno udělá za tebe, takže ty se jenom vezeš. A když už čirou náhodou něco uděláš, tak je to špatně... Vy ženy jste panovačné, a když jste takové, tak všechno umíte nejlíp a my chlapi jsme pak jako přívěšek,“ zasmál se vlastnímu vtipu.



Podle Richarda by neuškodilo, kdyby Simona nebyla ve svých soudech tak tvrdá. Když napomínala děti u stolu a jemu vyčetla, že jim nejde příkladem, jen se smál.

„Děláš u stolu blbosti s nimi a ony si z tebe nic nedělají,“ vmetla mu, ale on se nedal: „Já jsem jejich kamarád. My se Zdenkou nechceme, aby pro ně byl domov koncentrák,“ dohadovali se, až Richard zařval: „Tak bude tady klid, nebo ne,“ a všichni se rozesmáli.

„Ty vole, ale z tebe ty děti mají úplný nic,“ zírala Simona a Richard se přidal: „Do prdele, ty jsi sprostější než já!“ A zase se všichni čtyři nasmáli.

Ve skutečnosti ale Simoně zas tak do smíchu nebylo. „Kolik ti je? Táhne ti na čtyřicet, tak se vzpamatuj,“ řekla mu a na kamery ho označila za salámistu, zatímco on ji přirovnal k Hitlerovi.

Další konflikt znovu nastal kvůli výchově dětí. Simona zjistila, že David nezná barvy, navíc špatně mluví a Lili neumí číst. „To není v pořádku,“ konstatovala.

Richard se snažil situaci ustát. Poděkoval Simoně za názor i rady a na kamery dodal, že nesouhlasí s tím, aby mu hanila jeho děti. „Nevím, proč to dělá, co si z toho chce vzít. Je to dominantní mrcha!“ Durdil se Richard, a když ho podobně vytočila příště, zeptal se jí: „A ty pracuješ kde?“

Simona, která dělá na poště za přepážkou, se urazila. „To jsem jako míň než jiný lidi?“ Richard se jí snažil jen říct, že na podobné závěry nemá vzdělání ani zkušenosti. „Přestaň dělat tyhle tvrdé závěry, protože se mi to hodně nelíbí,“ varoval ji.

„Jsem vytočená, nas...á, nejradši bych mu dala pěstí mezi oči. Takhle rodina je marná. Přišla si pro sto tisíc a jiný názor je nezajímá. Mně je to jedno, budou mít z dětí spratky, kteří nic neuměj,“ zuřila ona a naštvaný byl i Richard: „Tohle je hodně zákeřný, abych se musel koukat na to, jak cizí ženská rozebírá moje děti...“

Po změně velení v polovině pobytu ovládla Simona v Šošůvce pole úplně. Richard nakonec spolupracoval, zastal práci, kterou mu jeho žena uložila v manuálu, a zvládl si také obstarat děti. Předsevzal si, že se s nimi bude učit bez křiku. „Přál bych si, aby si Zdenka uvědomila, že toho chlapa, co si našla, může stále milovat.“

Se svými splíny vyrukovala i Simona. Připustila, že až tady si uvědomila, že má doma báječnýho chlapa a dítě. „Jen jsem vyčítala a peskovala, to už dělat nebudu. Určitě ale z nároků na pořádek ani z výchovy Dominika nepolevím.“

Jirka je téměř dokonalej

V Ústí nad Labem byli oba noví partneři spokojení. Jiřímu (38) vadí totiž manželčina úzkostlivost na pořádek a až tak svědomitá v tom Zdenka nebyla.

„Člověk doma nepomáhá, protože místo pochvaly následuje: Hm, tady jsi to udělal blbě... Tak to ať si to radši udělá sama,“ popsal své pocity, podobné těm Richardovým.



V Ústí řešila Zdenka jen psy zavřené do klece, když se z bytu odcházelo. Výhrady měla také ke způsobu trávení volného času. Měla dojem, že si ho každý prožije po svém a společně nic nepodnikají.

Vypadalo to, že se Zdenka v novém domově nudí. „Simona by se měla víc věnovat dítěti než tomu, aby se leskla podlaha.“

S Jirkou byla Zdenka spokojená. „Je téměř dokonalej, já jsem vedle sebe ještě neměla hodnýho chlapa.“

Po pěti dnech si přála výlet a kouření na balkoně. Nabídku, že by se někde nechala zkrášlit v salonu, odmítla. „Já prostě vím, že když půjdu do hospody, budu mít čtyři chlapy na jednom prstu; a nemusím u toho být vůbec namalovaná,“ prohlásila, ale druhý den se přece jen lehce nalíčila, aby Jirku lehce poškorpila, jak řekla.



„Chtěla bych, aby byl náš vztah lepši, ale když to nepůjde, tak už zbývá jen rozchod. S takovým chlapem, jak je Jirka, by byl určitě jednodušší život.“



I Jirka byl se Zdenkou spokojenej. „Je to akčnější. I se Simčou by to chtělo víc společných volnočasových aktivit. Hlavně Simona by si měla uvědomit, že úklid není všechno, že drobeček na zemi nedělá z nikoho bordeláře a nikomu neublíží,“ uvědomil si.

Myslí si, že sežrali svět

„Podle mě jsi bordelářka. Vaše knihovna je skladiště a Davídek je neskutečně rozmazlenej. Měli byste mít jednotný systém. Davídek ve čtyřech neumí barvy, není mu ani vůbec rozumět. Lili má podle mě poruchu pozornosti,“ vychrlila na překvapenou Zdenku.

„Jsou mimo, myslí si, že sežrali svět, po deseti dnech všechno ví a zná nejlíp,“ komentoval to Richard. „Simča je striktní žena, kterou bych v životě už nikdy nechtěl potkat.“

Jirka si pochvaloval, že se Zdenkou šlapala domácnost bez hádek a křiku. „Nemusíš mít domácnost na sto procent uklizenou,“ poradil své ženě, která s ním souhlasila.



Na smír to vypadalo i u Zdenky s Richardem, který si předsevzal, že bude doma víc dělat a s dětmi se učit.