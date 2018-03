Jsem tu jak ve vězení a on je Hitler, stěžovala si vyměněná manželka

Obě dvě manželky jsou na mateřské a jejich manželé vydělávají peníze. Míšu do pořadu přihlásil manžel Michal (34) hlavně kvůli finanční odměně, ale stěžoval si i na to, že je manželka víc na sociálních sítích než s ním v posteli.



Irina je vdaná za Alexe (31) už třináct let, ale do Česka se za ním přestěhovala teprve před třemi lety. „Náš život je pořád stejný, nudný, láska za ty roky vyprchala. Chtěla jsem něco změnit, nemáme čas na výlety, manžel je pořád v práci, chtěla bych, aby si mě víc cenil a respektoval,“ uvedla důvod, proč se do Výměny přihlásila, a doufala i v to, že si deset dnů odpočine.

Suchá rýže k obědu

Jenomže v nové rodině „vyfasovala“ hned tři malé děti (5, 2,5 a 1,5 roku) a náhradního manžela, který trval na zavedených pořádcích. Irina, zvyklá se podřizovat svému dvouletému synovi, si se třemi dětmi nevěděla rady. Nezvládala je, a tím pádem ani domácnost.

„Chlap má vydělávat peníze, ženská se postará o děti, uvaří a uklidí - to je základ, je to daný přírodou,“ očekával od ní Michal a byl den ze dne nespokojenější a naštvanější. „Ještě že jsem teď nemocný a jsem doma. Sama bys to absolutně nezvládala,“ zuřil a Irina mu dala za pravdu.

„Můj syn Daniel je na mě až příliš závislý, ještě že mi tu Michal pomáhá, sama bych to tu deset dní nevydržela,“ přiznala. Nevěděla, které z fňukajících a zlobících dětí dřív pochovat a zabavit. Do toho měla uklízet, nakupovat a vařit.

„Nechovej je, já je učím samostatnosti, nemusíš tu s nimi pořád sedět v pokojíčku, jdi něco dělat,“ radil Irině Michal, ale ta se bála, že bez jejího dozoru by si mohly děti ublížit.

„Co když si tu rozbijou hlavu? Moc jim nepomůžu, když budu sedět v kuchyni. Já se bojím je nechávat samotný, jsou tam zásuvky, okno, jsou to cizí děti, a tak cítím ještě větší zodpovědnost, než kdyby byly moje,“ vysvětlila a když se mělo obědvat, ohřála jim trochu suché rýže. „Maso nechtěly,“ vysvětlila později Michalovi.

Když se teprve v poledne Irina rozhodla chystat oběd, Michal už nechápal. „Zlatá naše máma. Navařeno je základ spokojeného domova,“ rozčiloval se.„Říkala, že pochází z těch míst Ukrajiny, kde se moc nevaří. Jestli myslela, že jsou tak chudí, že nemají z čeho vařit, nebo jsou líní jako ona? Jsem opravdu zklamanej,“ prohlásil.

Irina špatně snášela také uspávání dětí. Měla za to, že je nemůžou brečící nechat usínat v postýlce ve stresu, když spát nechtějí. Do tří let je podle ní přirozené, aby dítě u sebe mělo při usínání maminku. „Chci, aby můj syn k samostatnému usínání sám dospěl,“ vysvětlovala a Michal si vedl svou: „Není možné uspávat ještě ve dvou, třech letech. Ty jsi ukázala, že jsi na ně měkká. Kdybych nebyl doma, tak ty děti nezvládneš vůbec.“

Když ho Irina prosila, aby ztišil hlas, rozkřičel se ještě víc: „Jsem tady doma, funguju tu jako chlap. Ty musíš být pro děti autorita, jinak si s tebou dělají, co chtějí. Dělají si z tebe srandu.“

Michal: Bio si praktikuj doma

Od změny velení si po pěti dnech Irina slibovala, že se Michal bude dětem víc věnovat a nejen je peskovat a plácat. Přála si vysprchovat od prachu umělé kytky a jít s dětmi na procházku ke koním. Dětem pak sladkou šťávu na pití vyměnila za vodu.

Se vším byl ale problém. „Na koně jsou děti moc malé a bio si praktikuj sama. Já dávám dětem to, co jsem měl u rodičů a jsem zdravý,“ argumentoval Michal a přisadil si: „V životě jsi mít děti neměla, neumíš s nimi zacházet, nezvládáš je. Ty jsi jako ženská doma úplně bezcenná.“

I ona už měla Michala plné zuby a začala mluvit rusky. „Má radost z ponižování ostatních. Jsem tu jak ve vězení a on je Hitler. Budu radši, když bude můj syn rozmazlený než nešťastný. Michal mi dvakrát nabízel, abych výměnu skončila, ale tu laskavost bych mu neudělala.“

Michalovi došlo, že jeho 23letá Míša, která je od 17 let na mateřské, se dokáže postarat o domácnost i tři děti. „Budu jí pomáhat, protože toho doma dělá neskutečně moc. Měl bych na tu holku přestat tolik nadávat, protože klobouk dolů, když u toho ještě zvládá Facebook.“

Míša: Kretén největšího kalibru

Na první pohled se zdálo, že Míša by si v Táboře u Alexe a jeho dvouletého syna mohla odpočinout, když doma k vaření a úklidu zvládá děti hned tři. Jenomže brzy se ukázalo, že odlišná představa o výchově dětí, bude kámen úrazu.

„Skáčou podle malýho! Přitom oni jsou rodiče a měli by si dupnout. Pořád ho tahat na ruce je strašný, nemají sílu mu nic odepřít a on si může dělat, co chce,“ kritizovala Alexův přístup k dvouletému Danielovi.

„Ukáže si na banán a když mu ho dáváš, rozmyslí se, pak jí pomeranč, ale to není oběd! Měl by jíst kolínka. Chceš? Nechceš - tak nic. Jinak se to nenaučí a jednou se z něj zblázníte,“ rozčilovala se Míša, ale Alex v tom neviděl žádný problém: „Tak bude trošku později. Jeho osobnost se musí respektovat.“

Míše tekly nervy. „Moje děti nemám svatý, ale takhle se vztekat, už bych jim třepla na zadek, tohle je moc. Hrůza, děs, já bych ho nechala vztekat a ještě bych mu přidala, aby měl důvod.“

Alex vyčítal pro změnu jí, že se nevěnuje úklidu a rozpoutala se hádka. Míša se hlasitě rozčilovala a nebrala si servítky, Alex ji opakovaně napomínal. „Neřvi, je tu dítě, co si to tady dovoluješ?“

„To je takovej ču..., kretén největšího kalibru, nemám slov,“ rozdýchávala hádku Míša a když náhradní manžel odešel i s Danielem na procházku, pustila se do uklízení, odhodlaná zůstat uražená. „A dokážu být hodně dlouho,“ utvrzovala se.

Po pěti dnech a změně velení si Míša přála, aby Alex dva dny vařil a jeden den ji obskakoval, tak jako doteď obskakovala ona jeho. „A malý bude jíst bez pohádek,“ prohlásila a k překvapení obou to šlo.

„Se Sašou nemluvím, furt reje, tak ať si rejpe sám do sebe. V životě jsem nepotkala tak arogantního chlapa, je to arogantní debil. Moc se mi stejská,“ stěžovala si Míša na kameru. „Jsem tvrdá, ale tohle je na psychiku. Ale co můžu čekat, jsou to cizinci, žádnej cizinec se neumí chovat k ženský. Je to arogantní ču..,“ zuřila a předsevzala si, že se bude víc manželovi věnovat.

Alex si z ní tak moc nedělal. „Ať radši nemluví a sedí doma, nebo se jde léčit. Vidím, že s malým je těžké vyjít, je na nás závislý, budeme s tím bojovat. Svou ženu miluju,“ uvědomil si.

Míša nakonec s nervy nevydržela. V slzách zavolala Michalovi a domluvili se, že Výměnu o dva dny dřív ukončí.

Podpásovka při hádce

Poslední ráno před odjezdem na společné setkání obou párů bylo v Malontech dusno. Irina se tiše vypařila z bytu, aniž by se rozloučila a cokoliv řekla a na odvoz čekala na chodbě. „Normálně jsem se tam už bála,“ prohlásila do kamery a svěřila se, že z bytu slyšela, jak Michal tříská nábytkem a zuří.

Diskuze začala pochopitelně hádkou a nešlo jen o poslední ráno, ale o to, čí děti jsou lépe vychované. „Moje děti aspoň umí česky, na rozdíl od tvého parchanta,“ uchýlila se Míša k podpásovce.

„S manželem jsem v bezpečí a budu mít klidný a šťastný život,“ uklidnila se Irina, když se s Alexem vrátila do Tábora.

„Telefon nechci ani vidět. Třeba se nám konečně splní ta moje vysněná holčička,“ radovala se z návratů do Malont i Míša. „Anebo další raubíř,“ podotkl spokojeně Michal.